MLB The Show 20 Review: un digne substitut à la vraie chose

Ce sont des moments inhabituels. En raison de la pandémie de coronavirus, la Major League Baseball a décidé de suspendre l’entraînement printanier et de retarder le début de sa saison régulière, ce qui signifie que le seul type de ballon de grande ligue joué dans un avenir prévisible est de la variété des jeux vidéo. Heureusement, MLB The Show 20 est arrivé pour PlayStation 4, apportant des ajouts incrémentiels mais réels en plus de ce qui était déjà une base très solide. Le timing ne pourrait pas être meilleur, non seulement en raison du retard du baseball, mais aussi parce que c’est la fin d’une époque: le spectacle ne sera plus une exclusivité PlayStation en 2021.

Une grande partie de ce qui fait de MLB The Show 20 un délice réside dans le nombre de façons dont il aborde le baseball. Il y a des options solides si vous voulez participer en ligne ou si vous êtes le type qui préfère construire une équipe à travers des années de jeu en franchise. Plus important encore, il n’y a pas grand-chose en silo, car à peu près tout ce que vous aimez vraiment peut être trouvé dans tous les différents modes de jeu. Et bien que les améliorations du gameplay soient probablement plus visibles pour les fans de retour de la série, MLB The Show fait de son mieux pour présenter tout ce qu’elle a à offrir aux nouveaux arrivants.

Ce que vous allez adorer chez MLB The Show 20

Qu’aimerez-vous dans ce jeu? La réponse TL; DR est «beaucoup». Cela est principalement dû au grand nombre de choix que vous avez sur la façon dont vous aimeriez jouer au baseball cette année, avec chaque mode de retour dans le jeu et presque tous arborant une sorte de nouveau rebondissement pour cette saison.

C’est amusant de commencer avec le mode Franchise lorsque vous plongez, simplement parce que The Show est sans doute la seule série de jeux de sport sur consoles qui semble en faire une priorité annuelle. Comme toujours, vous pouvez exercer aussi peu ou autant de contrôle sur votre équipe MLB de choix, de simplement jouer aux jeux et laisser l’IA gérer les tâches de front office, à la microgestion de chaque petit aspect de votre équipe comme vous l’étiez … en fait, MLB n’a pas vraiment de propriétaire qui se mêle de Jerry Jones qui me vient à l’esprit pour le moment, mais s’il y en avait un, vous pourriez être cette personne.

En plus de la mise à jour attendue de l’alignement de 2020, MLB The Show 20 a entièrement intégré le baseball des ligues mineures jusqu’au niveau double A, de sorte que les rangs inférieurs de votre organisation ne sont pas uniquement stockés avec des joueurs de baseball fictifs. C’est le niveau de détail que vous pourriez attendre uniquement d’une simulation de baseball PC, et encore plus impressionnant avec des analyses de visage, de l’équipement et des animations. Les fans qui connaissent les stars de demain avant leur arrivée dans les majors vont en profiter.

Pour tous les autres, il y a les joies de créer votre propre équipe personnalisée à partir de zéro, avec le logo personnalisé et les éditeurs d’uniformes qui étaient auparavant exclusifs à Diamond Dynasty désormais également accessibles dans Franchise. Vous devrez supprimer l’une des équipes MLB existantes pour le faire – toujours pas d’équipes d’extension ici, désolé – et l’éditeur lui-même n’est pas vraiment adapté aux débutants, mais une fois que vous aurez compris, vous pourrez facilement vous perdre en bricolage uniforme pendant un certain temps.

En parlant de Diamond Dynasty, c’est en grande partie une grande partie de MLB The Show 20, car c’est à peu près une partie requise du paysage actuel des jeux de sport pour avoir un aspect qui peut être résumé comme “construire une équipe fantastique, et oh oui , si vous voulez dépenser de l’argent en microtransactions, ce serait bien, merci! ” Mais faute d’un terme plus précis, Diamond Dynasty n’a pas autant soif de votre argent que les modes similaires dans d’autres titres de sport, et presque tout ce que vous faites dans d’autres modes vous élève et gagne des récompenses que vous pouvez utiliser pour faire de votre meilleure programmation.

Appeler Diamond Dynasty un mode n’est même pas tout à fait correct, car il existe différentes façons de jouer même en son sein. La nouveauté de cette année est Showdown, qui vous met au défi de repérer des joueurs pour former le noyau de votre équipe et de choisir des avantages qui accordent des bonus pendant certaines situations en jeu. Cela vous permet d’utiliser de très bonnes cartes qui vous prendraient normalement beaucoup d’efforts pour gagner autrement, et les combats de boss sont très amusants. De plus, vous pouvez gagner des récompenses pour aider votre équipe normale de Diamond Dynasty, ce qui est le meilleur type de synergie et très conforme à l’éthique générale du jeu.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de passer votre temps sur le diamant, vous vous familiariserez avec les nouvelles mécaniques de mise en place et de lancer. Parlons d’abord de ce dernier: les boutons pour lancer sur une base sont toujours les mêmes qu’ils ont toujours été, mais maintenant un mètre apparaît au-dessus de la tête du joueur défensif pour indiquer combien de temps vous devez maintenir le bouton approprié pour faire un lancer précis. C’est certainement un peu un ajustement au début, mais il est difficile de nier que cela se sent bien. Faire des jeux sur la course dans le vrai baseball nécessite à la fois de la force et de la précision, et c’est une bonne façon de le faire.

Bien sûr, lancer est quelque chose que vous devrez faire souvent, tandis que les autres nouvelles fonctionnalités de mise en service qui traitent des premiers pas et d’un “indicateur de capture extrême” n’en tiennent pas autant compte. Ils sont toujours les bienvenus, tout comme l’ajout “Perfect / Perfect” à l’interface de frappe. En termes simples, vous pouvez maintenant établir un contact parfait avec un timing parfait, et si vous le faites sur une balle volante et que vous avez la bonne puissance, c’est essentiellement un home run garanti.

Cela peut sembler une mauvaise chose quand il s’agit d’un jeu qui s’appuie tellement sur le jeu en ligne, et ce sera peut-être à temps. Mais cela peut aussi ne pas avoir beaucoup d’importance parce que c’est un jeu qui nécessite plus qu’un petit effort à maîtriser, ce qui fait une excellente transition vers …

Ce que vous n’aimerez pas à propos de MLB The Show 20

Selon des scientifiques qui ont étudié ces choses, frapper un baseball serait la compétence individuelle la plus difficile dans le sport, il est donc logique qu’un match de baseball soit difficile. Mais MLB The Show 20 peut submerger à la fois le nombre d’options que vous avez à jouer et le fait de jouer au ballon lui-même, il y a donc ici un certain facteur d’intimidation qui n’est pas vrai pour tous les titres sportifs actuels sur console. Les ajustements de gameplay ne font probablement qu’ajouter à cette tendance un peu. Cela devrait être simple de faire des jeux sur le terrain, mais cela a cédé très légèrement en faveur du réalisme, et même si cela ne dérangera pas du tout les joueurs de longue date, cela pourrait décourager les gens de choisir The Show pour la première fois.

Il n’y a rien à détester dans les visuels du jeu, car ils sont toujours aussi magnifiques et rendent naturellement enthousiasmés ce que cette même équipe de développement pourrait faire avec les consoles de nouvelle génération. C’est cool de les voir utilisés pour l’éditeur d’uniformes personnalisés, mais il y a encore une autre étape à franchir, et c’est de mettre cette qualité visuelle à utiliser pour les parcs à balles personnalisés. Cela semble être un ajout évident; même si The Show possède déjà des tonnes de stades (même certains domaines historiques), jouer avec votre propre franchise dans votre propre parc est la voie logique à suivre. Peut-être sur PS5 et sur toutes les autres plates-formes vers lesquelles le jeu se dirigera en 2021.

Road to the Show n’a pas beaucoup changé cette fois-ci non plus. Les avantages ont été légèrement modifiés pour les rendre plus comme un arbre de compétences RPG, et les relations avec d’autres joueurs auraient des effets plus importants sur les situations dans le jeu (bien qu’il était difficile de dire combien en quelques soirées de temps de révision). Presque tout le reste est exactement le même que The Show 19, ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais peut également sembler répétitif si vous avez plongé beaucoup de temps dans ce mode l’année dernière.

Enfin, le mode Franchise demande à être joué avec des amis. Oui, il existe d’autres façons de rivaliser avec les autres, avec Diamond Dynasty en tête. Pourtant, ce n’est pas tout à fait la même chose que de créer des ligues en ligne dédiées avec toute la puissance du mode Franchise de The Show. C’est probablement le meilleur de tous les jeux de sport sur console en ce moment, et ce serait formidable de pouvoir partager cela avec d’autres.

Devriez-vous acheter MLB The Show 20? Oui!

Solo, en ligne, Franchise, Diamond Dynasty, quoi que vous ayez envie de faire à un moment donné, c’est un jeu qui vous couvre, et c’est à peu près tout bon. Il y a quelque chose à dire pour ne pas trop changer lorsqu’une série est déjà très dans son sillon, et c’est très bien le cas ici.

4.5

sur 5

En s’assurant que tout ce que les joueurs aimaient déjà était de retour dans le giron et en augmentant les options de flexibilité dans la façon de jouer et de personnalisation pour les équipes de toutes sortes, MLB The Show 20 est comme un buffet de hardball. Si nous allons être coincés avec uniquement du baseball de jeu vidéo pour le moment pour satisfaire nos envies de passe-temps national, nous pourrions faire bien pire que d’avoir cela pour nous perturber jusqu’à ce que la vraie chose revienne.

