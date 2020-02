Mobile World annulé: ce que la décision d’annuler MWC 2020 signifie pour l’industrie – et vous

Source: Windows Central

La situation entourant l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours a entraîné des efforts massifs de la communauté internationale pour contenir le virus. Mercredi, le nombre de morts suite à l’épidémie avait dépassé les 2 000, selon les autorités sanitaires chinoises, le nombre total de personnes infectées dépassant les 75 000. La grande majorité de ces cas se sont produits en Chine, pays d’origine de l’épidémie, mais les craintes quant à son potentiel de se transformer en pandémie ont eu des effets considérables dans le monde entier.

La semaine dernière, cela s’est étendu à l’industrie de la technologie, alors que la GSMA a annoncé son intention d’annuler le Mobile World Congress (MWC) 2020 à Barcelone, en Espagne. Les grandes entreprises avaient déjà commencé à abandonner le salon avant son coup d’envoi du 24 février. Cela a finalement rendu “impossible” la tenue de l’événement, a déclaré la GSMA dans un communiqué concernant l’annulation.

Cependant, MWC est l’un des plus grands salons de l’industrie technologique de l’année, et de nombreuses entreprises l’utilisent comme une opportunité pour lancer de nouveaux produits et organiser des réunions importantes. Avec son absence cette année, il y aura forcément des ondulations dans l’industrie. Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau territoire, cela laisse plusieurs questions sur la façon dont l’annulation de la CMM affectera les entreprises et les consommateurs tout au long de 2020.

MWC 2020 et opportunités perdues

Source: Android Central

Le plus grand coup que les entreprises ressentiront peut-être est le manque de possibilités de réseautage offertes par la CMM chaque année. “L’annulation du MWC Barcelona met l’industrie du mobile dans des eaux inconnues”, m’a dit Frank Gillett, vice-président et analyste principal de Forrester. “Il n’y a aucun moyen de compenser toutes les conversations sociales en personne qui sont de l’oxygène pour l’industrie mobile compétitive.”

Un pourcentage important des budgets des programmes de marketing des fournisseurs de technologies est consacré aux événements, soulignant leur importance en tant qu’outil de marketing, a déclaré Meghan Rimol, un porte-parole de la recherche Gartner à Windows Central. “Des événements tels que les salons professionnels donnent aux entreprises technologiques la possibilité de s’engager directement auprès des acheteurs et potentiellement d’accélérer les opportunités”, a-t-elle déclaré.

Avec l’absence de la CMM cette année, il y aura forcément des répercussions dans l’industrie.

En effet, de tels événements sont considérés comme une opportunité de travailler sur des emplacements pour des produits, de dialoguer avec des influenceurs et de se renseigner sur les questions que les acheteurs se posent, selon les recherches de Gartner.

Pour les grandes entreprises, ces opportunités perdues n’ont probablement pas un impact particulier. Ce sont les petites entreprises, selon Carolina Milanesi, analyste des technologies de consommation pour Creative Strategies, qui font face à la plus forte montée en flèche depuis l’annulation de la CMM.

“La partie la plus importante de la CMM sont toutes les réunions que les fournisseurs ont avec les différentes parties de l’écosystème, des partenaires aux fournisseurs et clients”, a déclaré Milanesi. “Les petites entreprises seront les plus touchées financièrement ainsi que par le manque de possibilités d’accueillir des événements alternatifs.”

Alternatives MWC 2020, événements futurs et retards de produits

Source: Android Central

Pour de nombreuses entreprises, le lancement de produits “sera la partie la plus facile”, a déclaré Milanesi. Nous verrons probablement un certain nombre d’entreprises organiser de petits événements locaux ou des lancements en ligne dans les mois à venir, a-t-elle déclaré.

Gillett a accepté, et il s’attend à voir “une explosion des médias sociaux et des événements en ligne pour combler le vide” laissé par la CMM. En outre, il s’attend à un intérêt accru pour le MWC Los Angeles 2020, qui devrait avoir lieu fin octobre.

Cependant, nous pourrions encore voir des retards dans le temps qu’il faut aux produits pour arriver sur le marché. “Livrer à temps sur les produits actuels sera le premier problème que les entreprises devront résoudre et, en fonction du rattrapage à faire, nous pourrions voir des retards dans le temps de mise sur le marché des produits attendus pour le printemps et le début de l’été”, a déclaré Milanesi.

“Nous avons généralement une courte mémoire et les choses vont revenir à la normale.”

Quant à savoir si la décision d’annuler le MWC 2020 à Barcelone aura un impact sur les événements futurs, Milanesi m’a dit qu’elle s’attend à ce que les choses reviennent au statu quo. “En ce qui concerne ce à quoi s’attendre pour les événements futurs, je pense que nous avons généralement une courte mémoire et que les choses redeviendront normales”, a-t-elle déclaré.

Il existe des alternatives aux événements en personne que Milanesi considère comme prometteurs, comme les séances de RV et les vidéoconférences, mais ils manquent finalement de “l’élément humain complet d’intimité que vous pouvez obtenir lors d’une réunion en personne”, a-t-elle déclaré.

MWC 2020, élément humain et impact sur Barcelone

Source: Android Central

Alors que la plupart des discussions autour de l’annulation du MWC 2020 à Barcelone ont porté sur ce que cela signifie pour les entreprises impliquées, il est facile pour l’élément humain de l’épidémie de coronavirus de se perdre. La GSMA a cité les préoccupations mondiales et les voyages comme les principales raisons de la suppression du spectacle, mais les entreprises se retiraient déjà pour protéger leurs employés. Alors que les problèmes de coronavirus se poursuivent en 2020, il sera vital pour les organisateurs de prendre de nombreuses précautions pour la sécurité des participants.

“Les organisateurs d’événements doivent mettre en place une stratégie de gestion des risques, afin que les risques puissent être gérés en fonction du cadre, du type d’événement, du type de participants, du lieu et de la durée”, Christian Lindmeier, porte-parole de World Health Organisation (OMS) a déclaré. “Beaucoup de risques peuvent être gérés de manière appropriée et même réduits grâce à des mesures simples.”

L’OMS a présenté un ensemble de recommandations de planification pour ceux qui organisent des rassemblements ou des événements de masse dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. “Les conseils peuvent aider à informer les organisations et les pays sur l’évaluation des risques et le soutien sur tout impact potentiel sur la santé”, a déclaré Lindmeier.

Il y a aussi l’impact que l’annulation du MWC 2020 aura sur l’économie de Barcelone. Le MWC est un événement massif qui voit généralement environ 100000 personnes se rendre à Barcelone chaque année, et leur absence sera un coup dur pour les hôtels, restaurants et autres entreprises de la ville. Cependant, si les entreprises technologiques constatent qu’elles peuvent survivre indemnes sans assister au MWC cette année, il y a une chance que certaines puissent renoncer à la série à l’avenir.

“La grande question sera de savoir si certaines des entreprises qui auraient participé cette année et verront les affaires se dérouler comme d’habitude décideront de ne pas y retourner l’année prochaine”, a déclaré Milanesi. C’est une ondulation potentielle qui pourrait se faire sentir dans l’économie de Barcelone pour les années à venir.