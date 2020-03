Modern Warfare 2 ‘maintenant disponible sur PS4 – .

La campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered a été lancée sur PS4 le mardi 31 mars pour 19,99 $, rejoignant le remaster de l’original Modern Warfare arrivé en 2016.

Comme son nom l’indique, Modern Warfare 2 Campaign Remastered ne propose que la campagne d’origine, pas les modes multijoueur ou Spec Ops fournis avec la version d’origine.

La campagne Modern Warfare 2 Remastered sera également disponible sur PC et Xbox One à partir du 30 avril, et des bonus sont disponibles pour ceux qui achètent le jeu sur n’importe quelle plate-forme.

Plus de trois ans après qu’Activision ait publié une version remasterisée de Call of Duty: Modern Warfare, la suite a reçu le même traitement. Mardi, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Campaign est arrivé sur PS4, donnant au mode histoire complet du best-seller 2009 une nouvelle couche de peinture.

Selon le communiqué de presse, la campagne remasterisée Call of Duty: Modern Warfare 2 propose «une résolution et des détails de texture améliorés, une animation remaniée, un audio remasterisé et bien plus encore». Il convient de noter que, contrairement au remaster initial de Modern Warfare, il n’y a pas de composant multijoueur dans cette version. De nombreuses cartes apparues dans cette suite sont déjà disponibles dans le redémarrage de Modern Warfare à partir de 2019.

Développé par Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 2 a été le plus grand lancement de divertissement de l’histoire quand il a frappé les étagères des magasins en 2009. Il a fait plus de 1 milliard de dollars en moins d’un an après le lancement et reste l’une des plus grandes sorties de jeux vidéo du ère moderne. Beenox, qui a récemment dirigé le développement du nouveau Crash Team Racing Nitro-Fueled, était chargé de remasteriser Modern Warfare 2 pour Activision.

«La campagne Modern Warfare 2 était incroyable. Nous nous souvenons tous de l’impression durable que l’histoire nous a laissée », a déclaré Thomas Wilson, chef du co-studio Beenox, dans un communiqué de presse. «Cette campagne était très spéciale et nous remercions Infinity Ward d’avoir créé une expérience aussi incroyable. Restaurer et remasteriser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un travail d’amour pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les sentiments et la puissance de l’histoire étaient correctement représentés avec des visuels haute définition complets et la dernière fidélité audio. »

Les propriétaires de PS4 qui achètent Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered recevront le pack Underwater Demo Team Classic Ghost pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, qui comprend un skin UDT Ghost Operator, deux plans d’armes, un charme d’arme, une nouvelle finition déplacer, boutonner la voix, carte de visite animée, emblème et deux sauts de niveau Battle Pass. Pré-acheter le jeu sur d’autres plateformes vous donnera les mêmes récompenses.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered est maintenant disponible sur PS4 pour 19,99 $. Le jeu sera lancé sur d’autres plateformes à partir du 30 avril, avec des préachats disponibles sur PC et Xbox One maintenant.

Source de l’image: Activision

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

