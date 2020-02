Modern Warfare pourrait avoir son propre mode bataille royale le mois prochain – .

Lorsque Call of Duty: Black Ops 4 a ajouté un mode bataille royale à la place d’une campagne solo, certains joueurs ont été déçus. Après tout, bien que les royales de bataille soient très populaires en ce moment, une partie importante de la base de fans apprécie vraiment les campagnes de la franchise Call of Duty, et le développeur Infinity Ward a donc donné la priorité au mode histoire dans son suivi, Call of Duty : Modern Warfare, l’année dernière. Un nouveau mode Battle Royale était également prévu, mais des mois plus tard, rien d’officiel n’a été annoncé. Cela pourrait toutefois changer dans les semaines à venir.

Citant des sources de développement, Video Games Chronicle rapporte que le jeu Warzone battle royale sera lancé début mars. Le jeu aurait été développé en collaboration entre Infinity Ward et Raven Software, et bien qu’Activision n’ait encore rien dit, les données dans les fichiers de Modern Warfare ont peut-être gâché l’existence du jeu l’autre jour. À l’époque, il a été suggéré que Warzone pourrait être lancé dans quelques jours, mais les sources de VGC affirment qu’il est plus probable que la sortie du nouveau mode soit “au moins dans quelques semaines”.

Comme le note VGC, les principales mises à jour de Modern Warfare se déroulent généralement le mardi, ce qui fait du 10 mars une date probable pour le lancement de Warzone. Lorsque le mode sera lancé, il sera instantanément déverrouillé pour tous les propriétaires de Modern Warfare en tant que nouvelle option de menu, mais il y aura également une version autonome que tout le monde peut télécharger gratuitement. Ils auront la possibilité de «mettre à niveau» vers la version complète de Modern Warfare s’ils le souhaitent.

Des sources disent à VGC que la campagne de marketing pour le mode débutera cette semaine, les créateurs de contenu étant invités au studio pour jouer à Warzone pour la première fois et partager des images de l’événement.

Alors que le mode Blackout faisait partie intégrante de Black Ops 4, Warzone serait à lui seul le troisième pilier de la franchise Call of Duty, flanqué de Call of Duty: Mobile et de versions commerciales complètes. Si ce rapport est correct, nous devrions en entendre beaucoup plus sur le nouveau mode / jeu autonome dans les prochains jours.

Source de l’image: Activision

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

