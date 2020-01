Modernisez vos compétences en marketing pour 2020

Le marketing en 2020 n’a rien à voir avec les compétences acquises par la génération de nos parents. Les médias sociaux, les startups et Internet ont tous façons uniques d’atteindre les consommateurs et vendre leurs produits. Vous pouvez commencer à apprendre boostez vos propres compétences avec le pack marketing moderne et entrepreneuriat dès maintenant.

Que vous ayez déjà des compétences en marketing ou que vous partiez de zéro, ce bundle a un module pour vous. Vous pouvez choisir de plonger dans le monde des publicités sur les réseaux sociaux avec le plus grand réseau social du monde, Facebook. Il a plus de deux milliards d’utilisateurs actifs par mois, il vous suffit de savoir pour les atteindre.

Si vous avez des objectifs au-delà de Facebook, vous pouvez également choisir lequel des sept autres modules choisir vous voulez terminer. Vous pouvez compléter jusqu’à 22 heures de formation en marketing et soyez prêt à tout, de la gestion de votre propre startup à l’amélioration de vos techniques de brainstorming.

Points forts du marketing moderne:

Les huit modules adaptés aux débutants du pack Marketing moderne et entrepreneuriat ont un valeur au détail combinée de 677 $ mais ils peuvent être à vous maintenant pour seulement 39 $. Vous pouvez économisez plus de 90% et apportez vos compétences dans la nouvelle décennie.

Cet accord doit bientôt se terminer, donc cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

39, 00 $

Marketing moderne et entrepreneuriat

Économisez 638,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.