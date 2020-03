Moment lance une monture d’objectif universelle compatible avec la plupart des téléphones et tablettes

L’une des meilleures choses à propos d’Android est que vous pouvez choisir parmi une multitude de téléphones sous de nombreux facteurs de forme différents. Malheureusement, c’est la raison pour laquelle les fabricants d’accessoires ont du mal à suivre autant de modèles et, par conséquent, ils ne prennent souvent pas la peine de prendre en charge plus de quelques modèles. Moment est dans cette position depuis un certain temps et entend régulièrement des demandes de personnes qui souhaitent utiliser les lentilles, mais ne peuvent pas obtenir de boîtier pour leur modèle de téléphone. Maintenant, Moment présente un clip réglable avec un support de montage adapté à la plupart des smartphones et tablettes.

Le clip Moment Lens Mount est un cadre en aluminium qui s’adapte sur le bord de votre smartphone. D’un côté se trouve une vis à oreilles qui peut être utilisée pour le serrer afin que rien ne bouge une fois qu’il est en place, et de l’autre côté tient une plaque coulissante avec une monture d’objectif. Il est rembourré aux points de contact afin que votre téléphone ne soit pas endommagé.

Le clip doit s’adapter à la plupart des téléphones de moins de 10,75 mm d’épaisseur, et la plaque coulissante peut atteindre les caméras jusqu’à 39 mm du bord (mesuré à partir du centre de la caméra). Il peut également fonctionner avec certains étuis de téléphone, mais uniquement s’ils affleurent avec une bosse d’appareil photo et ne dépassent pas de l’écran du téléphone.

Le moment est clair qu’un étui de téléphone avec un support est toujours préférable au clip. Avec un étui conçu pour votre téléphone, la monture d’objectif sera toujours parfaitement alignée avec chaque caméra arrière, mais le clip nécessitera quelques manipulations pour l’aligner. Si l’alignement n’est pas presque parfait, il peut y avoir une distorsion et un vignettage sur un bord de l’image.

Le clip ouvre des façons supplémentaires d’utiliser des objectifs, comme le montage d’un objectif sur la caméra selfie frontale d’un téléphone, ce qui pourrait être excellent en combinaison avec les objectifs grand angle ou fisheye. Et comme le montre la vidéo ci-dessous, vous pouvez également la faire glisser sur des tablettes ou la webcam sur un ordinateur portable.

Le clip de monture d’objectif est disponible en précommande dans la boutique en ligne de Moment pour 29,99 $, et il devrait commencer à être expédié vers la fin mars. Il existe également un modèle pour les objectifs de la série O (l’ancien modèle avec une conception de monture différente), mais ce n’est que pour les personnes qui ont l’un des premiers objectifs.