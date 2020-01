Mon capteur d’empreintes digitales me manque, mais pas pour la raison que vous pourriez penser

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Je suis à la fois un fan et pas un fan de la biométrie. J’admets que j’utilise le déverrouillage du visage sur le Pixel 4 depuis que Google a implémenté le mode de verrouillage afin que je puisse le désactiver en appuyant sur le bouton d’alimentation, mais je n’aime toujours pas la biométrie.

Mon empreinte digitale ou mon visage est mon identité, pas mon mot de passe. J’ai peut-être 10 empreintes digitales, mais vous savez ce que je veux dire ici. Ces choses sont qui je suis, pas mon mot de passe. Si quelqu’un trouve en quelque sorte un moyen d’obtenir une copie de l’un ou l’autre, alors il pourrait avoir juste un ensemble d’empreintes digitales ou une photo de mon joli visage ou il pourrait avoir un moyen d’accéder à tout ce qui les utilise pour déverrouiller mes affaires.

D’un autre côté, le simple facteur de commodité d’avoir la biométrie signifie que plus de personnes que jamais verrouillent leur téléphone et certaines de ces personnes pourraient avoir mes coordonnées dans leur application de contacts. Je veux que tout le monde verrouille son téléphone et je suis ce gars qui harcèle mes amis et ma famille jusqu’à ce qu’ils finissent par céder et juste le faire pour me faire taire.

J’ai finalement convaincu ma famille d’utiliser un écran de verrouillage sécurisé car un capteur d’empreintes digitales le rend si facile.

Mais ma relation amour-haine avec la biométrie n’est pas ce que je passe du temps à écrire des mots et à me plaindre – le capteur d’empreintes digitales me manque pour une raison simple – je fait convaincre ma femme de verrouiller son téléphone et réalisé qu’elle ne peut pas déverrouiller le mien si j’ai besoin qu’elle le fasse.

Je ne fouine pas sur le téléphone de ma femme ni sur le mien. Je ne me soucie pas particulièrement si ma femme veut regarder à travers mon téléphone, car elle trouverait des choses qui l’ennuient littéralement hors de son crâne et je n’ai pas de poussins secondaires ou quoi que ce soit du genre. Nous sommes assez ouverts les uns avec les autres et essayons de ne pas garder de secrets. Pour autant que je sache, elle ressent la même chose.

Je dis cela parce qu’elle a fait la même chose que d’habitude lorsqu’elle a installé son dernier téléphone (elle les parcourt bien plus vite que moi) et me l’a remis pour ajouter une autre empreinte digitale au cas où j’aurais besoin de déverrouiller son téléphone. Et avec la saison des vacances et toute la conduite que j’ai faite cette année, j’ai réalisé qu’il y a de nombreuses fois que vous voudrez peut-être déverrouiller le téléphone de votre partenaire.

Parfois, vous devez entrer dans le téléphone de votre partenaire. Surtout s’ils conduisent.

Ma femme n’a pas enregistré son empreinte digitale sur mon téléphone car mon téléphone n’a pas de capteur d’empreintes digitales. Cela signifie que je ne peux pas lui dire de faire quelque chose comme regarder un signet de navigateur que je pourrais avoir ou envoyer un texte pour moi ou voir ce qui me taraude sans arrêt et ce que la personne pourrait vouloir à moins qu’elle ne le veuille tapez mon mot de passe laid et complexe, ce qu’elle ne veut pas faire car il ressemble à une bande dessinée censurée jurant. Imaginez quelque chose comme # $ 97t ^ & %% $ et vous avez l’idée.

Et aussi bon que le déverrouillage du visage sur le Pixel 4 – cela fonctionne à merveille pour moi, même avec des lunettes de soleil – vous ne pouvez utiliser qu’un seul visage. Il n’y a aucun moyen d’ajouter ma femme comme visage de secours au cas où. Elle n’a pas mon stupide mot de passe mémorisé, donc la seule façon de déverrouiller mon téléphone est pour moi d’appeler le mot de passe caractère par caractère. C’est quelque chose que je ne peux pas faire à moins d’être là et de pouvoir parler.

J’ai trouvé le signe d’église le plus drôle au monde et je n’ai pu l’envoyer à personne à cause de ma “stupide chose orange” 😭

Ma femme l’a cloué quelque part entre la Caroline du Nord et le Tennessee – son téléphone (elle a obtenu un Pixel 3 XL rose pour Noël parce que c’est ce qu’elle a demandé) était meilleur que le mien parce que le mien était “stupide” et si je voulais envoyer cette photo d’un signe d’église drôle à Dale Je peux m’arrêter et le faire moi-même ou ne pas utiliser un téléphone comme cette stupide chose orange. Pour aggraver les choses, cela a forcé un arrêt au stand bien nécessaire pour la nourriture dans un Wendy’s au lieu d’un authentique stand de barbecue sale en bord de route en Caroline du Nord.

Tenir mon téléphone contre mon visage pendant que je conduis pour que ma femme puisse ouvrir mon application Maps et voir le petit barbecue que j’ai joué ou envoyer un message à ma meilleure amie avec une photo d’un stupide panneau routier (ce sont les les choses dans la vie, bon sang) n’est ni sûr ni pratique. Et ce serait complètement inutile si je pouvais ajouter un moyen pour ma femme de passer la vérification de l’écran de verrouillage sur mon téléphone. Vous ne pouvez pas toujours compter sur OK Google pour tout faire.

Mais je peux toujours compter sur ma femme.

