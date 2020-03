Mon Nespresso est plus important que n’importe quelle technologie de bureau que j’utilise lorsque je travaille à domicile

Café et écriture vont de pair. Vous avez sûrement vu des cafés pleins de gens campés pour la journée sur leurs ordinateurs portables, sirotant du café pendant qu’ils travaillent. De nos jours, beaucoup d’entre nous travaillent à domicile, à la maison, plutôt que dans un café. Mais depuis que j’ai eu ma première machine Nespresso la fête des mères la dernière fois, j’ai à peine mis les pieds dans un café. Je peux faire mon propre café délicieux à la maison, plus rapidement et moins cher que n’importe quel café.

Lorsque mon rédacteur en chef a demandé à l’équipe iMore, “Quelle est votre technologie de travail à domicile la plus importante qui n’est pas votre ordinateur ou votre téléphone?” Je ne pouvais penser à rien. Alors que mes collègues ont nommé leurs chaises, écouteurs et haut-parleurs ergonomiques préférés, je me suis assis là en sirotant mon café, en pensant à la façon dont je ne m’assois pas à un seul endroit, et je n’écoute jamais de la musique quand je travaille (je préfère le silence.) Puis ça m’a frappé: c’est le café qui dégage les toiles d’araignées, qui me permet de me concentrer sur le travail.

Pendant des années, j’ai moulu mes propres grains et fait du café goutte à goutte tous les matins. J’ai expérimenté plusieurs méthodes, investi dans un bon broyeur, un égouttoir haut de gamme (et un verseur, et une presse française), et des haricots fraîchement torréfiés de bonne qualité. Le café que j’ai fait en utilisant ces méthodes était … très bien. Je ne peux pas dire que j’ai jamais pu trouver la combinaison parfaite pour obtenir une tasse de café toujours délicieuse. J’ai utilisé un Keurig pendant un certain temps, ce qui était beaucoup plus facile, mais je détestais jeter des K-cups à la poubelle tous les jours, et le café lui-même n’était tout simplement pas incroyable.

Alors, pour la fête des mères, je me suis offert une machine Nespresso Original Line, l’Essenza Mini. Je ne dirai pas qu’il fait un expresso italien techniquement pur et authentique comme le ferait un vrai barista, mais il a la crème, et il a un goût encore meilleur que celui que j’ai eu dans les cafés. À partir de 0,70 $ par capsule, ce n’est pas bon marché, mais c’est toujours moins cher que dans un café. Toutes les dosettes Nespresso sont recyclables; Nespresso vous offre des enveloppes d’expédition prépayées pour que vous puissiez renvoyer les dosettes usagées à recycler pour vous.

Pendant les vacances, j’ai commencé à penser que j’aimerais essayer une nouvelle machine Vertuo Line, j’ai donc eu une bonne affaire Black Friday sur le VertuoPlus Deluxe. Les dosettes sont un peu plus chères (encore une fois, toujours moins chères qu’un café), à partir de 1,10 $ par dosette, mais vous pouvez préparer une tasse pleine de café toujours délicieux. Évidemment, la plupart des gens n’ont pas besoin des deux machines, donc si vous êtes sur le marché, vous pouvez consulter notre guide pour choisir entre les lignes Original et Vertuo. J’aime mon café noir, mais si vous voulez faire des cappuccinos, des lattes et autres, vous devrez également acheter un mousseur à lait (souvent fourni avec des machines Nespresso).