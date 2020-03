Mon téléphone changera-t-il automatiquement pour l’heure d’été?

Faisons à nouveau ce changement de temps.

Deux fois par an, les horloges changent (pour la plupart d’entre nous). Nous «bondissons» d’une heure puis «retombons» une heure plus tard dans l’année, et selon l’endroit où nous vivons, cela se produit un jour différent. C’est toute sorte alambiqué. Et cela conduit inévitablement des gens à se demander ce qu’ils doivent faire avec leur téléphone Android pour que les choses fonctionnent juste après le changement. Si cela vous ressemble, nous avons de bonnes nouvelles:

Vous n’avez rien à faire.

C’est la meilleure chose que vous n’aurez jamais à faire pour votre téléphone!

À moins que vous ne soyez entré dans les paramètres de votre téléphone et que vous ne vous éloigniez de l’heure automatique du réseau (auquel cas vous savez déjà quoi faire), vous n’aurez rien à faire. Votre Android vérifiera la bonne date et l’heure sur le réseau et se mettra en marche toute la nuit, modifiant l’heure du système afin que les choses comme les calendriers et les alarmes soient toujours correctes. La même chose s’applique lorsque d’autres parties du monde avancent ou reculent d’une heure sur leur horaire, ou si vous voyagez dans ces endroits, et que vous postulez toujours dans six mois lorsque nous changeons à nouveau. Et plus concrètement, il permet également à nos téléphones de connaître l’heure locale correcte lorsque nous volons ou conduisons vers un fuseau horaire différent.

Si vous vous inquiétez de la capacité de votre téléphone à changer l’heure automatiquement, revérifiez vos paramètres “date et heure” (généralement dans la section “système”) et assurez-vous que votre fuseau horaire est correctement réglé et que vous avez “date automatique” & heure “et / ou” fuseau horaire automatique “activés. Tant qu’ils sont allumés et que vous disposez d’une connexion cellulaire, le réseau et le téléphone s’occupent du reste pendant que vous dormez.