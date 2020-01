Mon téléphone peut-il jouer à Diablo Immortal?

Meilleure réponse: La liste exacte des appareils compatibles pour Diablo Immortal est inconnue pour le moment, mais il est sûr de supposer que la plupart des téléphones phares modernes qui prennent en charge iOS et Android seront compatibles. De plus, vérifier le Google Play Store et voir si vous pouvez vous préinscrire au jeu peut être un indice si votre appareil est compatible.

Qu’est-ce que Diablo Immortal?

Comme la plupart des jeux Diablo, Immortal sera un jeu isométrique, top-down, hack-and-slash où les joueurs affronteront des hordes de monstres, utilisant la force brute et la magie pour éliminer leurs ennemis. Contrairement à la plupart des titres Diablo, cependant, Immortal existera sur votre téléphone. Il comportera également un composant multijoueur, ce qui rend le jeu plus proche d’un MMORPG. Le jeu aurait à la fois un composant solo et des aspects MMORPG riches en fonctionnalités.

Quels téléphones sont compatibles avec Diablo Immortal?

En raison de la quantité relativement faible d’informations confirmées concernant Diablo Immortal, la liste exacte des appareils compatibles n’est pas connue pour le moment. Cependant, nous savons que le jeu fonctionnera à la fois sur les appareils Android et iOS, donc tout joueur possédant un nouveau téléphone qui fonctionne soit devrait être bien.

Pour les utilisateurs d’Android, vous voudrez vous diriger vers le Google Play Store, où vous pouvez vous préinscrire pour avoir l’opportunité de jouer tôt. Si vous pouvez voir l’icône de pré-inscription, il y a de fortes chances que votre téléphone prenne en charge l’appareil, bien qu’il reste à voir dans quelle mesure le jeu fonctionnera. Pour les joueurs sur iOS, vous devrez attendre le lancement officiel ou l’option de préinscription, car il semble que seul Android prend en charge la préinscription pour le jeu en ce moment.

Quand Diablo Immortal est-il lancé?

Blizzard n’a pas encore divulgué d’informations concernant la date de sortie de Diablo Immortal. Cependant, comme le jeu est déjà disponible pour la préinscription, il ne serait pas trop choquant de voir une date de sortie bientôt annoncée. Étant donné qu’il s’agit d’un titre mobile, Blizzard passera probablement un peu plus de temps à s’assurer que tout fonctionne comme prévu au moment du lancement.