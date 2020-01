Mon téléphone recevra-t-il Android 9 Pie en 2020?

Source: Android Central

Android Pie existe depuis longtemps. Le fait est que tous les téléphones ne seront pas mis à jour vers Android 10 – la dernière version à ce jour – et Pie sera le dernier logiciel pour eux. La bonne nouvelle est que les téléphones Android peuvent être super fonctionnels et sécurisés lors de l’exécution de Pie, donc pour les personnes qui l’attendent, c’est assez important.

Bien que la plupart des appareils qui seront mis à jour l’ont déjà été, il est toujours important de suivre la progression du déploiement d’Android Pie. Décomposons-le par les principaux fabricants de téléphones que nous aimons.

Google

Source: Android Central

Tous les téléphones Pixel ont été entièrement mis à jour après Pie vers Android 10. Même le Pixel d’origine, ce qui était une bonne surprise.

Et c’est tout. Avant le Pixel, Google a promis deux ans de support complet et trois ans de mises à jour de sécurité pour les téléphones qu’ils vendent sous leur propre marque. Les Nexus 6P et Nexus 5X ont à peine trois ans. Auf Wiedersehen, Adieu, Adios, au revoir. C’étaient de super téléphones.

Samsung

Source: Android Central

Samsung a mis à jour chaque appareil prévu pour la mise à jour de Pie. Ceux-ci inclus:

Galaxy S9 / S9 +

Galaxy Note 9

Galaxy Note 8

Galaxy S8 / S8 +

Galaxy A6 / A6 +

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8 (2018) / A8 + (2018) / A8 Star

Galaxy A9 2018

Galaxy J2 2018 / J2 Core

Galaxy J4

Galaxy J6 +

Galaxy On7

Galaxy Tab S4 10.5

Galaxy J4 +

Galaxy J6

Galaxy J7 (2017) / J7 Duo / J7 Neo

Galaxy Tab S3 9.7

Galaxy Tab A 2017

Galaxy Tab A 10.5

LG

Source: Android Central

LG a également réalisé son déploiement d’Android Pie pour ses appareils les plus populaires, notamment:

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V20

Huawei

Source: Android Central

Huawei est l’un des plus grands fabricants de téléphones au monde, et en ce qui concerne le déploiement de la mise à jour Android Pie, tous les appareils suivants ont reçu le traitement officiel Pie.

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Honneur 10

Honor View 10

Honor Play

Motorola

Source: Android Central

Motorola est l’une des sociétés les plus faibles en ce qui concerne les mises à jour Android, mais pour l’instant, tous les téléphones suivants ont été mis à jour vers Android Pie.

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

Bien que ce soit une liste solide, les omissions notables incluent le Moto E5, E5 Plus et E5 Play.

OnePlus

Source: Joe Maring / Android Central

Comparativement, OnePlus l’a tué avec les mises à jour Android. Un certain nombre de téléphones de l’entreprise ont reçu des mises à jour de Pie, notamment:

OnePlus 6

OnePlus 5 / 5T

OnePlus 3 / 3T

Nokia

Source: Joe Maring / Android Central

Nokia semble comprendre qu’une partie substantielle de sa propre clientèle veut mises à jour rapides. Comme OnePlus, il doit écouter ses clients actuels tout en essayant d’en trouver de nouveaux pour réussir. Voici une liste des téléphones qui ont été mis à jour vers Android Pie de Nokia.

Nokia 3

Nokia 5

Nokia 5.1 Plus

Nokia 6

Nokia 6.1

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

HTC

Source: Android Central

Les ventes décevantes ont laissé l’avenir de l’activité des smartphones de HTC dans l’incertitude, mais la société a mis à jour tous les téléphones de sa liste d’appareils prévus pour le recevoir. Ce sont les suivants:

HTC U12 +

HTC U11

HTC U11 +

HTC U11 Life

Sony

Source: Android Central

Sony est une autre entreprise qui n’est pas aussi populaire dans l’espace Android qu’autrefois, mais également similaire à HTC, Sony a livré ses plans de mise à jour Pie.

Tous les téléphones Sony suivants ont reçu leur mise à jour Pie:

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XA2 Plus

Autres téléphones

Source: Daniel Bader / Android Central

Il y a quelques téléphones avec les mises à jour Android Pie promises qui ne les ont toujours pas reçues. Le BlackBerry KEY2, par exemple, devait recevoir une mise à jour d’Android 9 à un moment donné en 2019, mais n’a encore rien reçu. Même ici en 2020, nous attendons toujours.

Google est passé à Android 10, et si votre téléphone n’a toujours pas reçu sa mise à jour Pie, il ne le fera probablement jamais. Il est peut-être temps de commencer à chercher un nouveau téléphone.

