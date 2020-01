Moniteurs incurvés ou plats: quelle est la différence?

Meilleure réponse: Les deux ont des avantages et des inconvénients, selon la façon dont vous prévoyez de l’utiliser. Les moniteurs incurvés ont moins de réflexions et sont plus immersifs. En revanche, les moniteurs plats sont moins chers et conviennent mieux aux personnes qui souhaitent plusieurs écrans.

Celui que vous voulez dépend de la façon dont vous comptez l’utiliser

Que vous soyez un joueur, un artiste numérique, un ingénieur ou simplement un passionné de technologie, les écrans plats et les écrans incurvés ont une place pour vous. Vous devrez considérer quelles sont vos préférences personnelles lorsque vous décidez entre elles.

Si vous êtes comme moi et que vous préférez avoir plusieurs écrans sur lesquels travailler, vous voudrez probablement opter pour l’écran plat. Cependant, si vous utilisez principalement votre ordinateur pour travailler sur des œuvres d’art ou jouer à des jeux vidéo, vous pouvez miser plus sur l’affichage immersif d’un moniteur incurvé. Pour comparer les deux, nous examinons ce que chaque moniteur fait de mieux.

Moniteurs incurvés ou plats: vue complète

Lorsque l’on compare des moniteurs incurvés et plats, les différences sont marquées. Selon la façon dont vous prévoyez de les utiliser, l’une ou l’autre pourrait convenir à votre configuration. Lorsqu’ils sont positionnés à droite, les moniteurs incurvés offrent généralement peu ou pas de reflets sur leurs écrans. Cependant, s’ils sont positionnés vers une fenêtre ou une lumière vive, les écrans peuvent être submergés de reflets. Les moniteurs plats, en revanche, sont connus pour capter les reflets. Mais encore une fois, si vous les positionnez correctement, ce ne sera pas un problème.

Étant donné que les écrans incurvés ont tendance à être assez larges, ils enveloppent votre champ de vision, vous offrant une expérience de visionnement plus intense. C’est quelque chose que les amateurs de jeux apprécient particulièrement car cela les aide à s’immerger davantage. De plus, cette courbe donne aux téléspectateurs un sentiment de profondeur sans recourir aux effets induisant des maux de tête de la 3D. Les moniteurs plats, cependant, ne peuvent pas reproduire cet effet.

Gain d’espace

Quand il s’agit de travailler, le type de moniteur peut faire la différence. Les moniteurs incurvés ont tendance à fournir beaucoup d’espace à l’écran, vous pouvez donc extraire plusieurs documents à la fois. Cependant, en raison de leur courbe, les utilisateurs obtiennent le meilleur effet en s’asseyant directement au milieu de l’écran. Ainsi, vous ne pouvez vraiment avoir qu’un seul moniteur sur votre bureau. Si vous êtes le genre de personne qui préfère avoir une configuration à plusieurs moniteurs, cela ne vous conviendra pas.

Les écrans plats, en revanche, sont parfaits pour tous ceux qui souhaitent une configuration à plusieurs moniteurs. De plus, les écrans plats sont le moniteur préféré pour le montage mural, car l’écran plat peut être mieux vu sous différents angles que les écrans incurvés. Enfin, les moniteurs incurvés ont tendance à être relativement chers, tandis que les moniteurs plats de même taille et de même résolution ont tendance à coûter beaucoup moins cher.

Quelle que soit la façon dont vous prévoyez de l’utiliser, l’un ou l’autre moniteur est un excellent choix selon la façon dont vous prévoyez de l’utiliser.

Lancer une courbe

Dell UltraSharp U3415W 34 pouces

Un bel affichage 21: 9 sur une courbe

Ce moniteur de 34 pouces comprend des haut-parleurs, une hauteur réglable et une haute résolution à 3440 x 1440 pixels. Il y a deux ports d’affichage (un in / one out), un HDMI 1.4, un HDMI 2.0, une sortie ligne audio et six ports USB 3.0.

Plat solide

LG 34UM69G-B

Un écran plat extra-large pour vos besoins informatiques

Ce moniteur Full HD produit un magnifique spectre de couleurs avec 2560 x 1080 pixels. Il dispose de deux ports HDMI et d’un DisplayPort. Le support est réglable, vous pouvez donc l’incliner à un bon angle ou changer la hauteur.