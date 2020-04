Monster Boy et le Royaume Maudit, République et West of Loathing arrivent cette année à Stadia

L’équipe de Stadia a annoncé que Monster Boy et le Royaume maudit, République et West of Loathing arriveront à Stadia en 2020. Bien qu’il ne s’agisse clairement pas de titres AAA, il est agréable de voir que Google développe enfin sa bibliothèque de jeux indépendants sur Stadia . Bien sûr, Google n’a pas pris la peine d’annoncer les prix ou les dates de sortie, donc tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que ces trois titres arriveront cette année.

Le premier est Monster Boy et le royaume maudit, et il sert de suivi à la série Wonder Boy de Sega. Vous voyez, le troisième jeu de la série (initialement sorti en 1989) a été refait en 2017 et offrait de nouveaux graphismes, et puisque le développeur ne voulait pas que ce travail soit gaspillé après un seul jeu, un tout nouveau titre a été créé avec le nouveau moteur graphique. Il est connu sous le nom de Monster Boy and the Cursed Kingdom, dont nous avons récemment appris qu’il arrivera à Stadia dans le courant de l’année.

Principalement Monster Boy and the Cursed Kingdom est un jeu de plateforme 2D de 17 heures qui contient plus de quelques mécanismes Metroidvania, et il propose des dessins à la main qui sont très frappants.

Ensuite, République, un jeu d’action furtif déjà disponible sur Android, mais je suppose que c’est toujours une surprise bienvenue d’apprendre que le jeu arrive à Stadia cette année. Les critiques sont restées positives pour ce titre depuis sa sortie d’origine sur mobile en 2013, et il devrait donc servir de jeu furtif de qualité une fois qu’il aura atterri sur Stadia. Généralement, c’est un jeu qui devrait durer environ 10 heures, et il contiendra les cinq épisodes.

Le dernier mais non le moindre est West of Loathing, un RPG de comédie-aventure qui se déroule clairement dans l’univers de Kingdom of Loathing, une série qui a ses racines dans les jeux flash basés sur le Web. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il s’agit d’un jeu qui offre un art stickman simpliste, mais il semblerait que ce soit l’humour du titre qui soit la star de la série, ce qui explique probablement pourquoi le jeu est extrêmement bien évalué sur Steam. C’est un jeu d’aventure qui devrait durer environ sept ou huit heures, et il atterrira sur Stadia cette année.