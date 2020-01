Monster Hunter World: Iceborne franchit les 4 millions vendus, le jeu de base est désormais vendu à plus de 15 millions d’exemplaires

Le fort succès de Capcom avec Monster Hunter World se poursuit. Dans un récent communiqué de presse, Capcom a partagé que sur toutes les plateformes, Monster Hunter World: Iceborne s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde. Le jeu de base se poursuit également, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus à ce jour, une première pour tout titre individuel de Capcom.

Monster Hunter World était déjà le jeu le plus vendu de Capcom de tous les temps et cet endroit a maintenant été encore renforcé. La franchise Monster Hunter a maintenant vendu plus de 61 millions d’exemplaires, bien que la franchise Resident Evil ait encore vendu plus globalement, avec plus de 93 millions d’exemplaires vendus.

Monster Hunter World est sorti pour la première fois sur les consoles en janvier 2018, tandis que l’extension Monster Hunter World: Iceborne est devenue disponible sur les consoles en septembre 2019. La version PC de l’extension est également sortie et vous pouvez consulter notre examen de ce port ici. Notre critique, Jordan Palmer, a noté que “Monster Hunter World est un jeu complexe, avec Iceborne relançant considérablement le défi, mais avec de la persévérance et de la pratique, tout le monde peut surmonter cela et devenir accro.”