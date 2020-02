Montres intelligentes, budget et modèles pour enfants

Fitbit, actuellement l’un des noms les plus connus dans le monde du suivi de la condition physique, a actuellement un grand nombre de ses trackers de fitness en vente. Lequel d’entre eux est le meilleur appareil Fitbit pour vous? Devriez-vous vous procurer l’un des appareils à la mode comme l’Inspire HR ou Charge 3, ou devriez-vous envisager une montre intelligente comme la Versa 2 ou Ionic? Rejoignez-nous alors que nous rassemblons les meilleurs trackers Fitbit et les meilleures montres connectées Fitbit actuellement disponibles.

Plus d’articles sur les trackers de fitness

Smartwatches vs fitness trackers: Différences expliquées: Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons d’une distinction importante: smartwatches vs trackers de fitness. Pour les besoins de cet article, nous faisons référence aux appareils avec de grands écrans qui priorisent les applications et les notifications comme montres connectées. Pour les appareils qui ont des écrans plus petits et ressemblent plus à un groupe de fitness traditionnel, nous les désignerons comme trackers de fitness.

Meilleurs trackers et montres intelligentes Fitbit

Mises à jour le 1er février 2020, 00h00

1. Fitbit Versa 2: la meilleure montre connectée Fitbit

Le Fitbit Versa 2 offre une poignée d’améliorations indispensables par rapport à son prédécesseur. L’écran AMOLED est un changement bienvenu, tous les modèles sont désormais équipés de Fitbit Pay, et Fitbit continue d’ajouter des fonctionnalités de fitness et de santé utiles. La société travaille également à l’amélioration de ses fonctionnalités de smartwatch, bien qu’elle soit toujours derrière la concurrence dans ce sens. La Versa 2 est prise en charge par Amazon Alexa, mais elle peut être difficile. Le catalogue d’applications de l’entreprise fait également défaut. Cela est vrai pour toutes les montres connectées Fitbit, pas seulement pour la Versa 2.

Mais pour moins de 200 $, les points positifs l’emportent sur les points négatifs ici. Le Fitbit Versa 2 offre une excellente expérience portable, bien qu’avec quelques bizarreries.

Spécifications Fitbit Versa 2:

GPS: GPS connectéCapteur de fréquence cardiaque: OuiIndice IP: 5ATMAfficher: OLED 1,4 poucesVie de la batterie: 5 joursStockage de musique: 2,5 GoFitbit Pay: Oui Comprendre l’acquisition d’Alphabet-Fitbit

Tôt lundi matin, un rapport . a révélé les plans potentiels d’Alphabet pour acquérir Fitbit. Soi-disant, le parent de Google a déjà fait une offre pour la société américaine de fitness, bien que le rapport n’ait pas été confirmé en date du…

2. Fitbit Ionic: la meilleure smartwatch Fitbit pour les coureurs

C’est la meilleure montre intelligente Fitbit que vous pouvez acheter si vous avez besoin de quelque chose avec un GPS. C’est un tracker de fitness et de sommeil incroyable, livré avec un GPS, vous permet de payer pour les choses à partir de votre poignet et il est résistant à l’eau.

Plus: Critique de Fitbit Ionic | Meilleures montres de course GPS

Tout comme les autres montres intelligentes de Fitbit, l’Ionic prend en charge les réponses rapides aux notifications et les fonctionnalités de suivi de la santé des femmes.

Intéressé? Le Fitbit Ionic est disponible sur Amazon et est disponible en trois options de couleurs différentes.

Spécifications Fitbit Ionic:

GPS: OuiCapteur de fréquence cardiaque: OuiIndice IP: 5ATMAfficher: LCD 1,42 poucesVie de la batterie: 4 joursStockage de musique: 2,5 GoFitbit Pay: Oui

3. Fitbit Versa: plus le meilleur Fitbit, mais toujours une bonne option

La Fitbit Versa 2018 n’est plus la meilleure montre intelligente Fitbit que vous pouvez acheter, mais c’est toujours une option de montre intelligente décente pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent. Il est fréquemment en vente sur Amazon pour bien moins de 150 $.

Il a un écran légèrement pire que la Versa 2 et pas autant de fonctionnalités que l’Ionic (pas de GPS embarqué, par exemple), mais c’est une montre intelligente simple et qui fonctionne bien qui devrait plaire à beaucoup de gens.

Ne manquez pas: Fitbit Versa critique | Fitbit Versa vs Ionic

Si vous ne trouvez pas la Versa en vente, nous vous recommandons de vérifier la Fitbit Versa Lite. C’est à peu près la même chose sans stockage de musique et sans altimètre, et avec un prix inférieur.

Spécifications Fitbit Versa et Fitbit Versa Lite:

GPS: GPS connectéCapteur de fréquence cardiaque: OuiIndice IP: 5ATMAfficher: LCD 1,34 poucesVie de la batterie: 4 joursStockage de musique: 2,5 Go (Versa uniquement)Fitbit Pay: Oui (modèle Versa édition spéciale uniquement)

4. Fitbit Charge 3: le meilleur tracker fitness Fitbit

Fitbit’s Charge 3 est le meilleur tracker de fitness que vous pouvez acheter pour moins de 150 $. Son design élégant et polyvalent signifie qu’il aura fière allure au bureau et au gymnase. Il est également résistant à l’eau et possède l’un des capteurs de fréquence cardiaque au poignet les plus précis que nous ayons essayés sur un portable.

Ne manquez pas: Fitbit Charge 3 critique | Où acheter le Fitbit Charge 3

Ailleurs, le Fitbit Charge 3 offre une excellente expérience logicielle, de nombreuses fonctionnalités de smartwatch et une batterie qui peut durer près d’une semaine avec une seule charge.

Si vous n’avez pas besoin de GPS, le Fitbit Charge 3 est une excellente option.

Spécifications du Fitbit Charge 3:

GPS: GPS connectéCapteur de fréquence cardiaque: OuiIndice IP: 5ATMAfficher: OLED en niveaux de gris de 1,57 poucesVie de la batterie: 7 joursStockage de musique: NonFitbit Pay: Oui (modèle édition spéciale uniquement)

5. Fitbit Inspire et Inspire HR: le meilleur Fitbit pas cher

Le Fitbit Inspire HR est un excellent tracker de fitness, tracker de santé et tracker de sommeil. C’est juste 100 $ aussi!

Il est petit et léger, prend en charge les sangles interchangeables et offre des notifications de smartphone sur votre poignet. Il peut être petit, mais il ne lésine pas sur les fonctionnalités. Le Fitbit Inspire HR offre un GPS connecté, un capteur de fréquence cardiaque, ainsi qu’une autonomie de cinq jours.

Lisez aussi: Test Fitbit Inspire HR: un bon tracker de fitness à un prix avantageux

Considérez l’Inspire HR comme le «Fitbit Charge 3 Lite». Il supprime quelques fonctionnalités notables comme l’historique des notifications, un altimètre et un affichage plus grand afin d’atteindre ce prix de 100 $. Si vous n’avez pas besoin de ces choses, l’Inspire HR est une option fantastique.

Vous cherchez quelque chose d’encore moins cher? Il y a aussi le Fitbit Inspire, qui est la même chose que l’Inspire HR sans capteur de fréquence cardiaque.

À 70 $, le Fitbit Inspire réduit le Garmin Vivofit 4 d’environ 10 $. Mis à part l’absence d’un capteur de fréquence cardiaque et d’exercices basés sur les objectifs, le Fitbit Inspire n’est pas si différent de l’Inspire HR. Vous pouvez également acheter un accessoire de clip pour l’Inspire, qui le transforme essentiellement en un appareil de type Fitbit Zip. Agréable!

Spécifications Fitbit Inspire et Inspire HR:

GPS: GPS connectéCapteur de fréquence cardiaque: Oui (Inspire HR uniquement)Indice IP: 5ATMAfficher: OLED en niveaux de gris de 1,4 poucesVie de la batterie: 5 joursStockage de musique: NonFitbit Pay: Non

6. Fitbit Ace 2: le meilleur Fitbit pour les enfants

Parallèlement à la gamme Versa Lite et Inspire, Fitbit a également annoncé le Fitbit Ace 2 – une version adaptée aux enfants des trackers de fitness Inspire conçue pour les enfants de 6 à 14 ans. Alors que le Fitbit Ace d’origine était plus un Alta HR reconditionné, l’Ace 2 arbore un design similaire à l’Inspire mais ajoute un étui en silicone durable pour la protection.

Les meilleurs trackers de fitness pour les enfants: faites bouger vos jeunes!

Pourquoi les enfants ont-ils besoin de trackers de fitness? Dans le style de vie moderne et connecté d’aujourd’hui, il est assez facile de se laisser emporter par la télévision, les jeux vidéo et d’autres formes de divertissement moins actives, mais il est important de garder…

Il a un écran monochrome et des cadrans d’horloge avec de jolies animations qui aident les enfants à voir leurs progrès tout au long de la journée. Plus précisément, il peut suivre les étapes franchies, le nombre de minutes actives, la qualité et la durée du sommeil et des rappels périodiques qui permettent aux enfants de savoir quand se lever et bouger. Il dispose également de fonctionnalités logicielles pratiques telles que les rappels et les alarmes au coucher.

Ce Fitbit pour enfants est à l’épreuve de la natation, donc vos enfants n’auront pas à l’enlever avant de sauter dans la piscine et dureront environ cinq jours avec une seule charge.

Bien sûr, tous les appareils Fitbit Ace 2 peuvent être gérés par les parents dans les paramètres du compte familial de l’application Fitbit. Les parents peuvent également inciter les enfants à participer aux défis familiaux et aux réalisations axées sur les objectifs.

Spécifications Fitbit Ace 2:

GPS: NonCapteur de fréquence cardiaque: OuiIndice IP: 5ATMAfficher: OLED en niveaux de gris de 1,4 poucesVie de la batterie: 5 joursStockage de musique: NonFitbit Pay: Non

Les meilleures alternatives Fitbit:

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans cette liste? Pas de soucis, nous avons un autre article qui devrait pouvoir vous aider. Rendez-vous ici pour voir la liste complète des meilleures alternatives Fitbit là-bas, ou voir ci-dessous pour un résumé.

Alors voilà, notre guide des meilleurs trackers Fitbit et montres connectées Fitbit que vous pouvez acheter! Avons-nous raté quelque chose? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Prochain: Les problèmes Fitbit les plus courants et comment les résoudre