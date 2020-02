Mophie lance de nouvelles Powerstations avec des entrées Lightning et USB-C pour les iPhones à charge rapide

Mophie a dévoilé aujourd’hui de nouvelles Powerstations 18W exclusives à Apple conçues pour les iPhones capables de profiter d’une charge rapide, offrant des vitesses de charge plus rapides que celles des Mophie Powerstations précédentes.

Les gammes Powerstation, Powerstation Plus, Powerstation Mini et Powerstation Plus XL Wireless dans un prix de 30 $ à 100 $ et avec une charge plus rapide, offrent de nouveaux designs élégants en rose, marine, noir et gris.

La Powerstation standard, au prix de 60 $, dispose d’une batterie de 6000 mAh et fonctionne avec un câble USB-C vers Lightning pour une charge rapide, qui n’est pas incluse, donc les utilisateurs devront fournir la leur. Il comprend également un port USB-A supplémentaire pour charger un autre appareil en même temps.

La Powerstation Mini est similaire à la Powerstation, mais au prix de 30 $ et propose une batterie de 5000 mAh. Il y a un seul port USB-C pour charger l’iPhone et recharger la Powerstation.

Le Powerstation Plus propose également une batterie de 6000 mAh, mais il dispose d’un câble Lightning intégré, vous n’avez donc pas besoin de fournir le vôtre, et il dispose d’un port USB-A supplémentaire. C’est plus cher que la Powerstation standard à 80 $.

La Powerstation Plus XL de Mophie possède les mêmes fonctionnalités que la Powerstation Plus, mais avec des capacités de charge sans fil, une batterie plus grande de 8000 mAh et un prix de 100 $.

Mophie dit avoir pris la décision de créer des banques d’alimentation 18W mises à jour après la sortie des iPhone 11 et 11 Pro, qui sont livrés avec des adaptateurs d’alimentation 18W pour une charge plus rapide. Les vitesses de charge plus rapides seront cependant bénéfiques pour tous les iPhones capables de profiter d’une charge rapide. La charge rapide permet de charger un ‌iPhone‌ à environ 50% en 30 minutes.

Les autres caractéristiques incluent Priority + Charging qui envoie d’abord l’alimentation à l’appareil, puis recharge la Powerstation, un indicateur d’alimentation LED intégré et une entrée Lightning qui permet aux Powerstations à l’exception de la Mini d’être rechargées à l’aide du même câble Lightning fourni avec l’iphone. Le Mini se recharge via un port USB-C.

Les Powerstation Plus XL Wireless, Powerstation Plus, Powerstation et Powerstation Mini peuvent être achetés dans les magasins Apple ou sur la boutique en ligne Apple, mais Mophie les propose également sur son site Web (utilisez les liens ci-dessus) et les lecteurs MacRumors peuvent obtenir 25% remise avec le code promo MACRUMORS25.

.