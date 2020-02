Mophie lance trois nouvelles batteries exclusives Apple Powerstation

Mophie, l’une des marques les plus populaires derrière la recharge, vient de publier trois nouveaux packs de batteries dans sa gamme. Comme annoncé dans le communiqué de presse de la société, les trois sont uniquement disponibles sur Apple.com, dans certains magasins Apple et sur le site Web de Mophie.

Les trois Powerstations ont la possibilité de les charger avec un câble Lightning, la majorité en ayant un intégré dans le bloc-batterie lui-même. Ils comprennent tous également un port USB-A traditionnel pour charger tous les appareils qui ne sont pas encore tout à fait mis à niveau vers USB-C. Une lumière LED à quatre points vous avertit du niveau de charge actuel, et chacun est suffisamment léger pour jeter un sac et l’emporter avec vous. Toutes ces similitudes mises à part, il existe des différences valables entre ces chargeurs qui les rendent uniques.

Le premier est le Powerstation, qui arbore une batterie de 6000 mAh qui peut vous donner un iPhone d’une autonomie de plus de 32 heures. Il est le seul des trois chargeurs à disposer également d’un port USB-C à charge rapide de 18 W qui peut charger un iPhone à 50% de batterie en moins de trente minutes. Vous pouvez également charger deux appareils en même temps en en branchant un sur le port USB-C et un autre sur le port USB-A. Le Powestation présente un tissu et une finition TPU pour lui donner une sensation texturée mais adhérente.

Le deuxième qui a chuté aujourd’hui est le Powerstation Plus, qui est également une batterie 6000mAh mais est le premier à disposer d’un câble Lightning intégré pour charger la batterie lorsque vous en avez besoin. Le câble est bien protégé sous un rabat caché au bas de la batterie. Cette batterie offre également une charge rapide de 18 W, mais le fait via le port Lightning intégré. Vous pouvez charger plusieurs appareils en connectant un appareil au port Lightning intégré et un autre à l’aide du port USB-A. Ce modèle opte pour une “surface supérieure brillante et un périmètre métallique” pour donner à la Powerstation Plus une sensation plus premium et durable.

Le dernier pack batterie lancé est le Powerstation Plus XL, qui augmente la puissance de la batterie à 8000mAh. Le Plus XL comprend toutes les fonctionnalités de la Powerstation Plus mentionnée précédemment, mais avec une différence essentielle: la charge sans fil. Ce modèle possède un chargeur de charge sans fil Qi intégré sur le dessus de la batterie, qui vous permet de recharger votre iPhone ou AirPods en plaçant simplement votre appareil sur le dessus de la batterie. Vous pouvez également charger plusieurs appareils à la fois sur ce modèle en utilisant à la fois le chargeur sans fil et le port USB-A.

Les Powerstation, Powerstation Plus et Powerstation Plus XL sont disponibles dès maintenant auprès d’Apple et de Mophie:

