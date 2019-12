Morts ou non, les Avengers originaux pourraient revenir pour mettre en place le prochain film épique comme «Endgame» – .

L'une des grandes choses à propos de la paire de films Avengers qui a conclu la saga Infinity est que Infinity War et Endgame permettent au public de réaliser à quel point les enjeux sont vraiment élevés. Fin de partie est loin d'être un film de super-héros régulier où les bons gars gagnent la journée sans subir de pertes. Black Widow et Iron Man ont sacrifié leur vie en faisant tout ce qu'il fallait pour battre Thanos. Et Captain America a raccroché son bouclier de super-héros une fois que la planète était en sécurité, et s'est retiré dans le passé pour retrouver l'amour de sa vie. Ce sont trois pertes massives pour l'équipe originale des Avengers, et plus de héros pourraient bientôt prendre leur retraite, y compris Hawkeye et Thor. Cependant, les Avengers originaux auraient encore un avenir dans le MCU, car si une nouvelle rumeur est correcte, Marvel prévoit de les ramener tous. Mieux encore, Marvel pourrait le faire d'une manière qui ne change pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, ils pourraient être utilisés pour mettre en place l'énorme aventure Avengers de type Endgame en cours de construction.

Les nouvelles proviennent de We Got This Covered, une source constante de rumeurs MCU avec un bilan mixte. Selon les sources du blog, le multivers qui sera introduit dans Doctor Strange et le Multiverse of Madness en 2021 sera l'avenue qui permettra aux Avengers morts de revenir au MCU. Mais il y aura un gros rebondissement:

Il s’agit plutôt de versions alternatives provenant de différents univers / chronologies. Un peu comme ce que nous voyons se produire maintenant avec Loki. Et apparemment, c'est ainsi que certains des OG Avengers seront ramenés.

Selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que Daniel Radcliffe attendait Moon Knight, [SPOILERS] serait révélé comme un traître dans The Rise of Skywalker et Ace Ventura 3 est maintenant au début du développement, qui ont tous s'est avéré vrai – Marvel prévoit de ramener quelques-uns des héros les plus puissants de la Terre, mais comme ils proviendront d'univers alternatifs, ils seront des versions maléfiques des héros.

Le rapport indique qu'il n'est pas clair qui reviendra, mais au moins quelques-uns des Avengers originaux pourraient apparaître dans le nouveau film Avengers. La nouvelle équipe Avengers devra combattre les versions diaboliques de leurs amis, ce qui semble incroyable, et peut être un tremplin pour la mise en place du scénario massif de Secret Wars qui serait en préparation pour un futur film Avengers. Marvel a adapté certaines de ses célèbres bandes dessinées pour le MCU, mais avec beaucoup de rebondissements qui ne sont pas dans les bandes dessinées.

La rumeur révèle également une autre partie passionnante qui pourrait aider Marvel à garder les événements de Endgame inchangés. Ces méchants Avengers ne réapparaîtront pas à l'avenir, car ce sera une situation «unique». Faire revivre Black Widow ou Iron Man en apportant des versions diaboliques d'autres chronologies et en les convertissant en bons gars comme Loki, ruinerait certainement Fin du jeu.

En fait, Natasha et Tony Stark pourraient même ne pas faire partie des héros ressuscités. Un deuxième rapport de la même source révèle deux autres noms qui sont susceptibles de revenir en tant que versions maléfiques d'eux-mêmes: Quicksilver et Mar-Vell. Ces deux sont morts dans Avengers: Age of Ultron et Captain Marvel, ce qui signifie que Marvel pourrait chercher bien au-delà d'Infinity War et Endgame pour les versions maléfiques de nos héros bien-aimés.

Cela dit, nous examinons ici des rumeurs non confirmées, alors ne vous en faites pas trop pour l'instant.

.