Motion Twin présente Dead Cells: The Bad Seed DLC dans la première bande-annonce de gameplay

Les cellules mortes deviennent naturelles. Le jeu de plateforme roguelike très addictif de 2018 obtient un nouveau DLC appelé The Bad Seed et nous avons eu notre premier aperçu de la bande-annonce mercredi.

Le DLC, qui est prévu pour une sortie le 11 février 2020 sur toutes les plateformes, présente deux nouveaux niveaux et un nouveau boss. Il y a l’Arboretum, qui est décrit comme une serre “relaxante et paisible” habitée par des champignons sensibles qui, à la manière des Dead Cells, veulent vous tuer. Le marais est un peu moins trompeur, une zone grossière remplie de vase remplie de beaucoup de créatures pointues et suceuses de sang.

Enfin, il y a The Nest, qui abrite un patron que Motion Twin appelle «maman tique». Comme de nombreux patrons de Dead Cells, elle est grande et méchante.

Bien sûr, vous obtenez de nouveaux ennemis à combattre et de nouvelles armes à ramasser et à jouer, y compris quelque chose qui ressemble à un ukelele et un autre qui semble être une paire de fans.

Le DLC est conçu pour les personnes qui ont battu le jeu de base et recherchent de nouveaux niveaux à explorer. Si vous avez joué à Dead Cells, vous savez qu’il existe plusieurs itinéraires à suivre pour atteindre les boss afin de varier le gameplay. Le DLC Bad Seed prendra la place de The Courtyard / Toxic Sewers et The Ramparts et des niveaux associés. Compte tenu de la difficulté à atteindre chaque boss dans le jeu, cela devrait donner aux joueurs beaucoup de nouveau contenu.

Il s’agit du deuxième DLC du jeu après Rise of the Giant, sorti en mars de l’année dernière.

The Bad Seed coûtera 4,99 $ sur PC et consoles, y compris Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.