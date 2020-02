Moto G Power et Moto G Stylus: les remarquables milieu de gamme de Moto

Motorola a annoncé aujourd’hui deux nouveaux smartphones abordables, le Motorola Moto G Power et le Moto G Stylus. Ces appareils à bas prix disposent de grosses batteries, de configurations à trois caméras et du logiciel de bon goût de Motorola. Plus important encore, ils ont des prix inférieurs à 300 $.

Ces téléphones peuvent-ils garder le G mojo de Moto dans un camion?

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Tout d’abord, vous remarquerez peut-être quelque chose manquant dans le nom. C’est vrai, il n’y a pas de «8» attaché à ces noms d’appareils comme prévu. Au lieu du Moto G8, ils sont maintenant simplement le Moto G.Si nécessaire, Motorola les appellera la famille Moto G 2020 pour différencier le Moto G Power et le G Stylus du G7 et des générations précédentes.

Les noms révèlent clairement les principales fonctions du téléphone. Le Moto G Power a une batterie massive et revendique une autonomie de plusieurs jours, tandis que le Moto G Stylus contient un … vous l’aurez deviné … un stylet amovible. Ces téléphones vont de pair avec des offres abordables du même nom de LG.

Croyez-le ou non, la série G est le pain et le beurre de Motorola. La société vend ces téléphones en très grand nombre, en particulier en Amérique du Sud. Il est important que Motorola réussisse. Sur la base de nos premières impressions, les choses vont bien.

C’est pareil?

Beaucoup. Les téléphones partagent le même look, les mêmes matériaux, la même conception et les mêmes écrans de base.

Les téléphones ont des écrans Full HD + Max Vision 6,4 pouces assortis. Motorola a déclaré vouloir apporter un grand divertissement à la table. Les écrans vont presque bord à bord. Une caméra perforée accentue le coin supérieur gauche des écrans, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’encoche. Les lunettes sont minimes, bien que certaines personnes se plaindront probablement du menton. Je pensais que les affichages étaient brillants et colorés.

Alors que les surfaces avant sont en verre, les châssis arrière sont en plastique. Motorola n’a pas donné de nom au plastique. Là où le Moto G Power a un motif nervuré sous le revêtement brillant, le Moto G Stylus a un dégradé chatoyant. La saleté des empreintes digitales forme une couche d’huile indésirable qui tache les surfaces brillantes. Ew.

Les téléphones sont gros et lourds – plus grands que le Google Pixel 4 XL. Ils ne semblent pas bon marché, mais ils ne se sentent pas non plus comme des produits phares. La seule chose que je n’aimais pas du tout sur le matériel, ce sont les commandes physiques. La touche marche / arrêt et le bouton de volume, qui sont tous deux sur le bord droit, sont ondulés et bon marché.

Le système sur puce Snapdragon 665 de Qualcomm fournit la puissance de traitement des téléphones et chacun offre 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Les unités disponibles étaient rapides et rapides lorsque nous avons pris le logiciel pour un tour. Les écrans sont passés en douceur et les applications ouvertes en un clin d’œil.

Les autres fonctionnalités partagées incluent l’USB-C, les haut-parleurs stéréo Dolby et les lecteurs d’empreintes digitales intégrés à l’emblème Batwing Moto à l’arrière.

Quelle est la différence?

Le Moto G Power possède une batterie de 5000 mAh à l’intérieur. C’est une énorme cellule de puissance. Il est capable de fournir jusqu’à trois jours d’autonomie de batterie, explique Motorola. C’est bon pour 150 heures de lecture de musique ou 27 heures de binging vidéo.

Un système à trois caméras orne l’arrière. Les offres disponibles incluent un tireur principal de 16 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels qui capture un champ de vision de 118 degrés et une caméra macro de 2 mégapixels pour des gros plans extrêmes. Ceci est similaire à l’arrangement que nous avons vu sur plusieurs téléphones Moto One l’été dernier. Motorola dit que l’appareil photo macro vous permet de vous rapprocher cinq fois de votre sujet, ce qui peut être cool lorsque vous prenez des photos de fleurs et similaires. Je ne suis pas sûr que les gens veuillent des macro-caméras au lieu des téléobjectifs.

Quant au Moto G Stylus, la batterie est légèrement plus petite à 4000 mAh. Motorola dit qu’il est bon pour deux jours d’autonomie, ce qui est encore assez bon. (Soit dit en passant, les deux téléphones prennent en charge la charge filaire de 10 W.)

L’arrangement d’imagerie du stylet se concentre sur un appareil photo principal de 48 MP à f / 1,7 qui regroupe les prises de vue jusqu’à 16 MP. Il y a une caméra d’action 16MP qui filme des vidéos à 117 degrés de large. Il vous permet également de filmer des vidéos grand écran lorsque vous tenez le téléphone verticalement. Ceci est similaire à la Moto One Action. Le Stylo a un appareil photo macro 2MP, tout comme le Power. Les deux téléphones Motorola ont des caméras selfie 16MP.

Les fonctionnalités logicielles des caméras incluent la vision nocturne, le cinemagraph, le portrait et l’optimisation de la prise de vue. Google Photos est l’application de galerie par défaut.

Le stylet est un accessoire fin qui est enfoui dans le bas du châssis du stylet. Il est facile de retirer avec un ongle. Il s’agit d’un simple stylet capacitif et ne prend pas en charge les fonctionnalités sophistiquées telles que Bluetooth. Je l’ai trouvé un peu mince et inconfortable à utiliser par rapport au S Pen du Samsung Galaxy Note 10.

C’est quoi le “Ware”?

Le Moto G Power et le Moto G Stylus sont livrés avec Android 10. Le logiciel sera bien sûr amélioré par les ajouts chics de Motorola.

Par exemple, l’application Moto permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement l’affichage permanent, ainsi que de définir des commandes gestuelles, telles que couper le téléphone deux fois pour allumer la lampe de poche ou tourner votre poignet pour lancer l’appareil photo.

La nouveauté de cette année est Moto Gametime. Cette fonction permet aux utilisateurs de régler les notifications et les paramètres d’alimentation pour la meilleure expérience de jeu.

Sur le stylet, la nouvelle application Moto Note s’ouvre automatiquement chaque fois que vous retirez le stylet. Vous pouvez dessiner, écrire ou gribouiller quelque chose sur l’écran et le téléphone l’enregistre automatiquement. Soigné.

Combien et quand?

Motorola a fixé des prix attractifs pour ces téléphones. Le Moto G Power coûte 249 $ et le Moto G Stylus coûte 299 $. Les téléphones seront mis en vente déverrouillés en premier. Vous pourrez les trouver sur Motorola.com, B&H Photo, Best Buy, Amazon et Walmart.

Le G Power atteindra Verizon, Metro by T-Mobile et Consumer Cellular. Pendant ce temps, le G Stylus frappera Verizon, US Cellular, Consumer Cellular, Republic Wireless et Xfinity.

Les Motorola Moto G Power et Moto G Stylus seront en vente plus tard ce printemps.

Ces téléphones ne sont pas les plus impressionnants que j’aie jamais vus, mais ils offrent un bon rapport qualité-prix. Les prix sont très intéressants compte tenu de ce que vous obtenez. Ce qui m’inquiète le plus, c’est la performance médiocre que nous avons vue des appareils Moto One l’année dernière. Si ces nouveaux appareils ressemblent à ceux-ci, Motorola peut avoir des ennuis. Si le G Stylus et le G Power représentent une amélioration des performances, les perspectives de Motorola sont plus brillantes. Espérons pour ce dernier.

