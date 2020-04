Moto G Stylus contre Moto G7: devriez-vous mettre à niveau?

Dernières et meilleures

Étant la dernière entrée de la gamme Moto G, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que le Moto G Stylus offre plusieurs améliorations par rapport au G7. Il a un processeur plus récent avec de bien meilleures performances graphiques, une batterie plus grande et plus de stockage interne. Nous apprécions également l’ajout de haut-parleurs stéréo et l’utilitaire ajouté par le stylet.

Le Moto G7 n’est pas le plus récent téléphone Android sur le bloc, mais il tient toujours le coup ici en 2020. Le design en verre avec une encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran résiste incroyablement bien, comme la plupart des autres aspects du téléphone. Vous pouvez probablement conserver le G7 pendant un peu plus longtemps et toujours bien, mais si vous avez envie d’une mise à niveau, le G Stylus a beaucoup à offrir.

Ne sera probablement pas mis à jour au-delà d’Android 10

Puce graphique médiocre

Le Moto G7 était l’un des meilleurs téléphones Android à petit budget à sortir en 2019, et maintenant en 2020, il continue d’être un combiné solide pour tous ceux qui le possèdent encore. Il semble bon, les performances sont toujours là et vous pouvez probablement continuer à l’utiliser sans trop de problèmes. Cela dit, si vous avez l’argent pour passer à quelque chose de nouveau, le Moto G Stylus offre de nombreuses améliorations dans presque tous les domaines et mérite d’être vérifié. D’un meilleur chipset, de caméras améliorées et d’une batterie plus grande, cela apporte beaucoup à la table.

Le Moto G7 tient bon en 2020

Source: Daniel Bader / Android Central

Lorsque le Moto G7 est sorti l’année dernière, nous l’avons salué comme l’un des meilleurs téléphones à petit budget de l’époque. Et tu sais quoi? Depuis, il a fait un travail assez admirable.

D’un point de vue design, le Moto G7 a incroyablement bien vieilli. Les lunettes entourant l’écran sont encore relativement minces pour un téléphone aussi bon marché, et si vous nous demandez, l’encoche centrée de la goutte d’eau est beaucoup plus agréable que la découpe de perforation montée à gauche sur le stylet Moto G (qui est vulnérable à certains désagréables) ombrage grâce à l’écran IPS).

Le dos en verre du G7 est également plus haut de gamme que la construction en plastique du Moto G Stylus, bien que vous puissiez dire que le G7 n’est pas aussi robuste car il a un cadre en polycarbonate par opposition au cadre en aluminium du Stylus.

En ce qui concerne l’utilisation quotidienne du téléphone, il n’y a rien sur le G7 qui soit choquant ou mauvais. C’est très rapide pour la plupart des applications et des jeux occasionnels, les doubles caméras arrière conviennent pour les photos Twitter et Instagram, et la batterie de 3000 mAh devrait vous permettre de passer une journée complète d’utilisation normale. Si vous avez juste besoin de votre téléphone pour passer au travers des bases et rien de plus, vous êtes très probablement d’accord pour continuer à utiliser votre Moto G7 et n’avez pas besoin de mettre à niveau cette seconde.

Catégorie

Moto G Stylus

Moto G7

Système opérateur

Android 10

Android 9 Pie

Afficher

6,4 pouces

IPS

Full HD +

6,2 pouces

IPS

Full HD +

Processeur

Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 632

Graphique

Adreno 610

Adreno 506

Mémoire

4 Go de RAM

4 Go de RAM

Espace de rangement

128 Go

64 Go

Stockage extensible

Jusqu’à 512 Go

Jusqu’à 512 Go

Caméra arrière 1

Caméra principale 48MP

f / 1,7

1.6um

Caméra principale 12MP

f / 1,8

1.12um

Caméra arrière 2

2MP Macro Vision

f / 2,2

Caméra de profondeur 5MP

f / 2,2

Caméra arrière 3

16MP Action Cam

f / 2,2

2.0um

Champ de vision de 117 degrés

❌

Caméra frontale

16MP

8MP

Sécurité

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n

Bluetooth 4.2

NFC

❌

❌

Ports

USB-C

Prise casque 3,5 mm

USB-C

Prise casque 3,5 mm

l’audio

Deux haut-parleurs stéréo avec syntonisation Dolby

Haut-parleur unique

Batterie

4000 mAh

3000 mAh

Résistance à l’eau

Hydrofuge

Hydrofuge

Dimensions

158,55 x 75,8 x 9,2 mm

157 x 75,3 x 8 mm

Poids

192g

172g

Couleurs

Indigo mystique

Ceramic Black

Blanc clair

Mais le Moto G Stylus offre de nombreuses améliorations

Source: Daniel Bader / Android Central

Supposons que vous cherchiez à mettre à niveau, cependant. Vous utilisez et aimez votre Moto G7, mais vous avez de l’argent supplémentaire et vous voulez quelque chose de nouveau. Dans ce cas, le Moto G Stylus est un achat convaincant.

Spec-for-spec, le G Stylus offre de nombreuses améliorations par rapport au G7. Le processeur Snapdragon 665 a des performances CPU légèrement meilleures que le Snapdragon 632 du Moto G7, mais la vraie différence est liée aux performances graphiques. Alors que le Moto G7 est bloqué avec le GPU Adreno 506, le G Stylus est propulsé à l’Adreno 610. Si vous êtes quelqu’un qui aime jouer à des jeux graphiquement intenses (tels que Call of Duty: Mobile), le G Stylus a beaucoup plus de puissance pour travailler avec.

Le Moto G Stylus offre également le double du stockage interne, une batterie plus grande et un système de caméra beaucoup plus polyvalent. Non seulement la caméra principale est passée d’un capteur 16MP à un capteur 48MP, mais vous avez beaucoup plus de possibilités de prise de vue grâce à la caméra Macro Vision 2MP et à la caméra d’action 16MP qui vous permettent d’enregistrer une vidéo horizontale tout en tenant le téléphone verticalement.

Et, bien sûr, il y a le fait que le stylet Moto G est livré avec un stylet. Ce n’est pas le meilleur stylet que nous ayons jamais utilisé, mais on ne peut pas non plus nier l’utilité supplémentaire qu’il ajoute au téléphone. Vous pouvez utiliser le stylet pour prendre des notes manuscrites, dessiner ou simplement naviguer plus facilement dans l’interface utilisateur. Si vous êtes quelqu’un qui ne trouve aucune utilité dans le stylet, vous pouvez simplement le conserver stocké dans le téléphone et ne jamais avoir à le gâcher.

Enfin, il y a la question des mises à jour logicielles. Nous nous attendons à ce que le Moto G7 obtienne Android 10 dans un proche avenir, mais une fois que cela se produira, c’est probablement la dernière mise à niveau majeure du système d’exploitation qu’il verra jamais. Comparativement, le Moto G Stylus est livré avec Android 10 prêt à l’emploi et devrait être mis à jour pour une mise à jour Android 11 à un moment donné.

Respectez votre budget

Source: Daniel Bader / Android Central

Décider si vous devez mettre à niveau votre Moto G7 vers le G Stylus se résume finalement à deux choses – si vous voulez réellement mettre à niveau et si vous avez le budget pour vous le permettre.

Comme mentionné à quelques reprises déjà, le G7 continue d’être un téléphone solide comme le roc. Si vous en êtes toujours satisfait et / ou que vous n’avez pas les moyens monétaires pour acheter un nouvel appareil en ce moment, vous pouvez continuer à utiliser le G7 et être parfaitement bien.

Pour ceux d’entre vous qui peuvent se permettre une mise à niveau et qui s’ennuient de plus en plus avec le Moto G7, le Moto G Stylus offre de nombreuses améliorations et quelques fonctionnalités amusantes qui valent bien votre argent (surtout si vous pouvez profiter de certaines des promotions de certains détaillants offrent).

