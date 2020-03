Moto G8 annoncé: une mise à niveau modeste pour un téléphone modeste

Fourni par Motorola

La série Moto G est l’une des familles de smartphones économiques les plus populaires, offrant généralement tout ce dont vous avez besoin et rien que vous n’avez pas dans un ensemble relativement abordable.

Nous avons déjà vu le Moto G8 Power and Play au cours des derniers mois, mais maintenant, la firme a fait ses débuts le Moto G8 proprement dit (c’est-à-dire le Moto G8, plutôt qu’une nouvelle variante appelée Moto G8 Proper).

Le nouveau téléphone semble être une évolution par rapport au Moto G7 plutôt qu’une mise à niveau massive. D’une part, le processeur Snapdragon 632 et la batterie 3 000 mAh de l’ancien téléphone sont désormais remplacés par un Snapdragon 665 légèrement plus puissant et une batterie 4 000 mAh plus puissante.

Curieusement, la fiche technique de Motorola révèle que le nouveau téléphone a une charge de 10 W contre 15 W pour l’ancien téléphone. Couplé à une batterie plus grande, cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que votre nouveau téléphone prenne beaucoup plus de temps à charger que le G7.

Ce n’est pas le seul déclassement que nous voyons ici, car le nouveau téléphone arbore un écran LCD 6,4 pouces plus grand qui atteint une résolution HD + par rapport au panneau FHD + de 6,2 pouces du Moto G7. Les différences de résolution ne sont pas toujours apparentes, mais le fait que vous ayez un écran légèrement plus grand et une résolution inférieure signifie que vous êtes plus susceptible de remarquer du texte flou sur le nouveau téléphone.

Heureusement, le Moto G8 propose une expérience de caméra plus flexible sur le papier. Nous avons une configuration de caméra arrière triple, emballant un tireur principal 16MP, une caméra ultra-large 8MP (champ de vision de 119 degrés) et une caméra macro 2MP. Basculez vers l’avant et un appareil photo 8 mégapixels dans une découpe perforée gère vos selfies.

D’autres détails notables incluent 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, Android 10, un port de 3,5 mm au sommet de l’appareil et un revêtement hydrofuge.

Le Moto G8 est en vente au Brésil au prix recommandé de 1299 Reals (~ 282 $), bien qu’une promotion signifie que vous pouvez l’obtenir pour 1143,2 Reals (~ 248 $). Motorola indique qu’il sera disponible dans les prochaines semaines en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique latine. En outre, il ajoute que l’appareil sera disponible au Royaume-Uni via Amazon, Argos et John Lewis au prix recommandé de 179 £ (~ 231 $).

Pensez-vous que le Moto G8 est une mise à niveau intéressante par rapport au G7? Donnez-nous votre avis dans les commentaires!

