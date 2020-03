Motorola annonce le Moto G8 pour le Brésil, l’Europe et d’autres endroits autres que les États-Unis

Motorola a dévoilé quelques nouveaux téléphones de la série G il y a plusieurs semaines, mais un autre téléphone Moto à petit budget se profile à l’horizon. Le Moto G8 est officiel et partage de nombreuses fonctionnalités avec le G Power et le G Stylus. Une chose qu’il ne partage pas est la disponibilité – ce téléphone ne vient qu’au Brésil, en Europe et dans quelques autres régions.

Le Moto G8 ressemble à une version légèrement plus bas de gamme du G8 Power. Voici les spécifications officielles.

Comparé au G Power, ce téléphone a une batterie plus petite de 4000 mAh (avec une charge de 10 W), et il est un peu plus léger. L’utilisation par Motorola de «HD +» pour la résolution d’affichage signifie probablement que nous envisageons également un écran 720p au lieu de 1080p. L’écran est toujours presque bord à bord, et il y a une caméra perforatrice en haut.

Motorola indique que le G8 sera lancé immédiatement au Brésil et qu’il finira par arriver dans d’autres parties de l’Amérique latine, de l’Europe, de l’Asie et de l’Australie. Les prix et les dates de sortie varieront selon la région, et il n’est pas prévu de venir aux États-Unis du tout.