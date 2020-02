Motorola dévoile le Moto G Power et le Moto G Stylus avec trois caméras et des batteries massives

Motorola a renoncé aux téléphones phares au cours des dernières années, concentrant ses efforts sur les téléphones de la série G. Il a lancé de nombreux téléphones de la génération G7, et nous nous attendions à une actualisation complète de Moto G après le lancement du G8 Plus sur certains marchés à la fin de l’année dernière. Aujourd’hui, Motorola a annoncé une paire de nouveaux téléphones G pour tout le monde, le G Power et le G Stylus. Les deux téléphones ont trois appareils photo et de grosses batteries, mais le stylet échange une petite capacité de batterie pour l’emplacement du stylet.

Moto G Power

La marque Motorola de la série G n’a pas exactement été cohérente au fil des ans. Les téléphones “Power” sont traditionnellement sous-spécifiés par rapport aux autres appareils Moto G, mais pas cette année. Moto a également supprimé le numéro du nom (Moto G au lieu de G8). Le G Power est sur un pied d’égalité avec le G Stylus. Il a un Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un écran LCD 6,4 pouces 1080p avec une caméra perforée. Motorola a un peu réduit les lunettes cette année, mais il y a toujours un “menton” visible sous l’écran.

La désignation “Power” signifie encore quelque chose cette année. Ce téléphone possède une énorme batterie de 5000 mAh. Motorola dit que cela devrait vous prendre environ trois jours d’utilisation avant de devoir le brancher. Le téléphone est un peu épais à 9,63 mm, mais il n’est pas aussi gros ou lourd que je l’aurais prévu compte tenu de la capacité de la batterie. Cela dit, c’est un téléphone en plastique, donc il ne semble pas aussi cher que le verre G7 de l’année dernière. Les haut-parleurs stéréo sont un luxe agréable à avoir dans un appareil économique, et Moto n’a pas oublié la prise casque. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Motorola est également très excité pour la gamme de caméras, qui comprend un capteur principal 16MP, une caméra macro 2MP et un tireur ultra-large 8 MP (118 degrés). Il est difficile de juger du bon fonctionnement de ces caméras avant d’avoir la possibilité de faire un véritable examen. D’après mon temps limité avec le téléphone, cela semble être une solide amélioration de l’imagerie par rapport aux téléphones de la série G. Je suis heureux de voir que tous les capteurs offrent des fonctionnalités destinées aux utilisateurs, contrairement à de nombreux autres téléphones “à double caméra” dotés d’un capteur de profondeur secondaire.

Moto G Stylus

La plupart de ce que j’ai dit sur le G Power est vrai pour le G Stylus. Il a le même écran, châssis en plastique, capteur d’empreintes digitales, SoC et RAM. Cependant, Motorola a équipé ce téléphone de deux fois plus de stockage à 128 Go. La batterie, malheureusement, n’est que de 4000 mAh (1000 mAh plus petite). Cela serait encore suffisant pour deux jours complets d’utilisation. Ce téléphone est également légèrement plus fin que le G Power à 9,2 mm.

La batterie plus petite est une conséquence de l’homonyme du téléphone: le stylet. Il s’insère dans le bas du téléphone à peu près au même endroit que le stylet du Note 10. Il ne sort pas, vous devez donc en accrocher le bout avec un ongle, ce qui peut être un peu délicat. Le stylet est capacitif plutôt qu’inductif comme le S Pen. Cela signifie qu’il n’y a pas de sensibilité à la pression ou de curseur en vol stationnaire. C’est plus précis que d’utiliser un doigt, mais les cas d’utilisation sont beaucoup plus étroits lorsque vous êtes coincé avec une simple entrée capacitive. Cependant, il a une fonction de prise de notes hors écran et une bulle de raccourci flottante comme la note (vous pouvez voir le stylet G par rapport à la note 10+ ci-dessous).

Ce téléphone a également une configuration à triple caméra, mais les capteurs sont un peu différents. Le seul appareil photo que partagent les nouveaux téléphones G est l’objectif macro 2MP. Il y a un capteur principal de 48MP sur le G Stylus qui prend par défaut des images groupées “quad-pixel” à 12MP. De plus, les pixels sont plus grands à 1,6 μm par rapport aux pixels de 1,12 μm du Power. Il y a aussi une caméra d’action 16MP avec un champ de vision de 117 degrés. Bien que je pense que cela pourrait être la même partie que le capteur ultra-large du G Power optimisé par logiciel et recadré pour la vidéo. Comme le One Action de l’année dernière, vous pouvez tenir le téléphone verticalement et capturer une vidéo paysage. Il y a un bouton pour basculer entre la vidéo “régulière” et la vidéo d’action cam, mais je ne peux pas imaginer pourquoi vous voudriez faire ça.

Prix ​​et disponibilité

Motorola n’a pas de délai de sortie spécifique pour le Moto G Power et le G Stylus. Les deux téléphones devraient apparaître déverrouillés à un moment donné ce printemps. Une date de lancement plus précise viendra plus tard.

Lorsqu’ils seront lancés, le G Power vous coûtera 249,99 $ et le G Stylus coûtera 299,99 $. Le G Power coûte 50 $ de moins que le G7 de l’an dernier, ce qui est intelligent – ce téléphone était trop cher. Ces 50 $ supplémentaires pour le G Stylus vous procurent le stylet (évidemment), une meilleure caméra principale, la caméra d’action et doublent le stockage. Cela pourrait valoir la peine si vous ne manquez pas cette capacité de batterie supplémentaire.