Motorola Edge et Motorola Edge Plus: Détails des prix

Depuis quelques années, nous pensons que Motorola est complètement sorti du jeu phare sur smartphone. Cependant, nous voici avec une toute nouvelle série phare de la marque qui rivalise facilement avec les goûts de la série Samsung Galaxy S20. Laissez-nous vous présenter le Motorola Edge et le Motorola Edge Plus!

Comme on pouvait s’y attendre, le prix du Motorola Edge Plus est élevé sur le territoire phare, ce qui est logique car il s’agit absolument d’un téléphone phare. Si vous espériez un prix plus conforme à la série Moto G, vous allez être déçu.

Ci-dessous, nous avons toutes les informations que nous connaissons sur le prix, la disponibilité et la date de sortie de Motorola Edge et Motorola Edge Plus. Si vous cherchez à acheter un de ces téléphones, tout ce dont vous avez besoin est ici.

Date de sortie de Motorola Edge et Motorola Edge Plus

Motorola a officiellement dévoilé l’Edge et l’Edge Plus le 22 avril 2020. Lors de cet événement, il a révélé que vous pourriez acheter les téléphones le 14 mai 2020.

Malheureusement, Motorola n’a donné aucune information sur les précommandes. Pour l’instant, nous ne pouvons que supposer que les précommandes s’ouvriront avant le 14 mai, mais il est possible que la société puisse faire en sorte que les Motorola Edge et Motorola Edge Plus sautent la phase de précommande et passent directement à la vente générale.

Disponibilité de Motorola Edge et Motorola Edge Plus

Pour l’instant, nous ne disposons que d’informations concrètes concernant la disponibilité aux États-Unis et au Canada de la série Motorola Edge. Aux États-Unis, les deux téléphones seront exclusifs à Verizon, ce qui signifie que vous ne pourrez les utiliser que sur le réseau Verizon.

Malheureusement, cela signifie que si vous utilisez un autre opérateur, les appareils seront interdits pour vous. Pour le moment, il n’y aura pas de variantes déverrouillées, vous devrez donc passer à Verizon si vous souhaitez les utiliser, ce qui est décevant pour une série de téléphones de ce calibre.

Au Canada, le Motorola Edge Plus sera disponible chez Bell, Rogers, TELUS et Freedom Mobile. Cependant, une date de sortie pour ces transporteurs est incertaine.

Selon le chef de Motorola India, Prashanth Mani, le Motorola Edge Plus se rendra bientôt en Inde. Malheureusement, aucune date de sortie exacte ni détail de prix n’a été annoncé.

Le tout nouveau Motorola edge + redynamise l’espace phare avec une innovation d’écran sans fin audacieux, des performances 5G les plus rapides avec Snapdragon 865 et un appareil photo monstre de 108 mpx. Voici un aperçu de ce qui a motivé la création du #AbsoluteEverything. Bientôt en Inde! pic.twitter.com/xhH8wjMREu – Prashanth Mani (@ PrashanthMani10) 25 avril 2020

Motorola a déclaré qu’il y aurait des variantes mondiales des Motorola Edge et Edge Plus. Cependant, il n’avait pas encore de détails pour nous.

Prix ​​Motorola Edge et Motorola Edge Plus

Le prix du Motorola Edge Plus commencera à 999 $. Bien que cela semble beaucoup, ce téléphone pourrait facilement aller de pair avec le Samsung Galaxy S20 Ultra, ce qui semble être une bonne affaire en comparaison. Même si vous le comparez uniquement au Galaxy S20 Plus, vous économisez toujours 200 $ et obtenez encore plus de fonctionnalités.

Motorola Edge Plus

Le Motorola Edge Plus est à ce jour l’un des téléphones Moto les plus riches en fonctionnalités. Avec des spécifications de niveau phare et un prix correspondant, peut-il vraiment prendre le Samsung Galaxy S20?

Cependant, gardez à l’esprit que vous êtes toujours verrouillé sur le réseau Verizon, qui est probablement une rupture pour beaucoup de gens, quel que soit le prix du téléphone. Si vous achetez chez Verizon, vous paierez 41,66 $ par mois pendant 24 mois, sauf si vous choisissez de payer directement.

Verizon aura également des accords pour inciter les clients à mettre à niveau ou à changer. Il y aura les remises d’échange habituelles, dont le montant variera en fonction de l’appareil que vous échangez et selon que vous êtes ou non un client actuel. Si vous n’êtes pas sur Verizon et que vous souhaitez changer, vous pouvez obtenir une carte-cadeau Verizon de 150 $ si vous passez à l’un des forfaits illimités du transporteur. Vous obtiendrez également un Verizon Stream TV, un Amazon Echo Dot et une prise intelligente.

En ce qui concerne le Motorola Edge vanille, Motorola n’avait pas encore d’informations sur les prix pour cet appareil. De toute évidence, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit moins cher que 999 $, mais de combien nous ne sommes pas sûrs. Ce sera également une exclusivité Verizon aux États-Unis.

En ce qui concerne les prix mondiaux, nous sommes également dans l’ignorance. Il y aura des variantes globales des deux appareils, mais quand vous pourrez les obtenir et pour combien est un mystère pour l’instant. Restez à l’écoute car nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons les informations dont vous avez besoin.

