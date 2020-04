Motorola Edge Plus Review: Pas parfait, mais à la hauteur

Le Motorola Edge Plus est le grand retour de la société dans l’espace phare. C’est une bête de téléphone, visant directement les meilleurs appareils du marché. Mais Motorola s’est retiré de la course phare ces dernières années, préférant proposer des tarifs abordables dans la série G stellaire en plus de son jeu de milieu de gamme, la série Z fatiguée. De nombreuses questions se posent avec le retour phare de Motorola.

Principalement, Motorola peut-il redécouvrir la magie qui en a fait un nom familier il y a une génération? Découvrez-le dans la revue Motorola Edge Plus d’Android Authority.

À propos de cette critique du Motorola Edge Plus: J’ai écrit cet avis sur Motorola Edge Plus après avoir passé six jours avec le téléphone. Motorola a fourni l’appareil à Android Authority, qui exécutait Android 10 avec le skin My UX de Motorola et le correctif de sécurité de mars 2020.

Test du Motorola Edge Plus: à qui est destiné ce téléphone?

Le Motorola Edge Plus est arrivé au pire moment possible. Certes, une liste de téléphones devait être annoncée lors de l’annulation du Mobile World Congress en février, où ils auraient tous eu du mal à attirer l’attention. Motorola, cependant, est maintenant le dernier des principaux fabricants de téléphones à présenter ses goodies MWC. Samsung, LG, OnePlus, Oppo, Xiaomi, Huawei et d’autres ont tous repéré des appareils haut de gamme stellaires qui ciblent les acheteurs haut de gamme. Peut-être pire, Apple vient de laisser tomber un iPhone de 400 $ qui oblige les gens à reconsidérer la nécessité ou non d’achats phares.

Motorola compte beaucoup sur le succès de l’Edge Plus et ne pourrait pas revenir sur le marché à un moment plus difficile.

Les principaux concurrents du Edge 999 $ sont le Samsung Galaxy S20 Plus, le LG V60, le OnePlus 8 Pro, l’Oppo Find X2, le Xiaomi Mi 10 Pro et le Huawei P40 Pro. Chacun de ces appareils atteint ou dépasse la barre des mille dollars et représente un risque très sérieux pour les chances de Motorola de conquérir les consommateurs.

Voyons si Motorola a fait le travail.

Design: nouvelles idées

Verre bombé161,1 x 71,4 x 9,6 mm203 gSmokey Sangria, Thunder Grey

L’Edge Plus est un départ pour Motorola en ce qui concerne le design. Il évite la forme de base partagée par de nombreux téléphones Motorola au cours des cinq ou six dernières années au profit de sa propre silhouette. Fini les épaules à large rayon et à leur place, vous verrez un téléphone grand et maigre avec une apparence plus nette. Grâce au rapport d’aspect allongé, l’Edge Plus peut rappeler certains des Sony Xperia 1.

Il y a quelques choses que j’aime et quelques choses que je n’aime pas.

Dans la même colonne. Motorola a entièrement adopté la conception sandwich en verre. La vitre d’écran a une courbe très serrée qui se fond dans le bord latéral. Le cadre en aluminium entre les panneaux de verre est incroyablement mince le long des côtés, bien qu’il borde des bords trapus sur les bords supérieur et inférieur. J’apprécie particulièrement la façon dont le métal plus épais est plié dans les coins pour adoucir leurs pointes. Les coutures sont serrées et la qualité des matériaux est excellente.

Motorola a créé l’un des principaux modèles tout écran. Là où sa série Z a longtemps été entravée par des lunettes épaisses, ce téléphone les élimine presque entièrement. Il n’y a pas de lunettes sur les côtés et le mince ruban d’aluminium qui encadre le verre à chaque extrémité est à peine visible.

Je creuse les options de couleur, qui sont Smokey Sangria et Thunder Grey. Notre unité est la grise. Il n’y a pas de dégradé à la finition, mais il a un éclat vraiment attrayant que je me suis retrouvé à admirer en examinant le téléphone. J’apprécie également la prise casque, ce qui manque à la plupart des concurrents.

Motorola a coché la plupart des bonnes cases ici.

Dans la colonne d’aversion. Le cadre latéral en aluminium a un profil pointu que vous pouvez sentir pressé contre la chair douce de votre paume. Ça vieillit. Le bouton de volume et la touche d’alimentation, tous les deux sur le bord droit, sont très fins et se sentent bon marché. La touche d’alimentation se déplace en fait un peu, ce qui n’est tout simplement pas cool sur un téléphone qui coûte autant.

Motorola a contrôlé les dimensions du module de caméra arrière, mais il est partiellement en plastique et se sent un peu bon marché au toucher. Je ne sais pas ce qui pourrait améliorer cela, mais je sais que cela pourrait l’être.

Les dimensions du téléphone sont étranges. Il est super haut, très étroit d’un côté à l’autre, mais totalement trapu d’avant en arrière. L’épaisseur de 9,6 mm, en particulier, signifie que le Motorola Edge Plus est plusieurs millimètres plus épais que les appareils concurrents. C’est perceptible. La combinaison de ces mesures signifie que votre pouce n’a aucun espoir d’atteindre le haut de l’écran, de peur que vous ne luttiez avec le téléphone à votre portée. Ajoutez un extérieur glissant et vous avez une recette pour un désastre. Vous ferez probablement bien de trouver un étui pour le téléphone.

Et le seul véritable échec? Le téléphone n’est pas étanche. Malgré le fait que la plupart des appareils concurrents portent un indice de protection IP68 contre la poussière et l’eau, Motorola a résisté avec ses entrailles nano-enduites, ce qui rend l’Edge Plus simplement «étanche aux éclaboussures». Le matériel de marketing de Motorola énonce clairement: «non étanche». Bummer.

Motorola a coché la plupart des bonnes cases ici. L’Edge Plus possède presque toutes les caractéristiques de la concurrence, en ce qui concerne le matériel brut, et – malgré mes griefs – une conception solide pour démarrer.

Affichage: mauvais côté de la courbe

Écran AMOLED de 6,7 pouces avec écran à bords incurvés2 340 x 1 080 FHD + résolution Taux de rafraîchissement de 90 Hz Format d’image 21: 9 HDR10 + Capteur d’empreinte digitale optique à l’écran

Motorola a opté pour un panneau d’affichage pour son retour phare. Fini le verre presque plat vu sur des téléphones tels que le Moto Z4 et à sa place, vous trouverez le panneau de verre le plus incurvé de tous les temps. Parlez de différent!

Semblables à des téléphones tels que le Huawei Mate 20 Pro et le Samsung Galaxy 8/9, les éléments de l’écran Edge Plus s’enroulent sur les bords latéraux du téléphone. Cela rend certaines applications plus difficiles à gérer, car vous devrez peut-être appuyer sur quelque chose autour de la courbe. Heureusement, vous pouvez contrôler cela dans une certaine mesure, bien que ce soit au cas par cas. Je souhaite que vous puissiez composer le système de changement à l’échelle. Heureusement, le téléphone évite le problème de faux positifs, qui aurait autrement fait que les gens tapent accidentellement des choses qu’ils n’avaient pas l’intention.

La taille, la résolution, le taux de rafraîchissement et le rapport d’aspect de l’écran sont tous très bien. C’est certainement vibrant, coloré et net. Le mouvement est incroyablement fluide, grâce à la vitesse de rafraîchissement rapide de 90 Hz, car les éléments à l’écran zooment de haut en bas avec un bégaiement nul. J’aime vraiment les commandes avancées pour les voyants de notification clignotants, le mode sombre, etc. C’est un bon écran. La plupart du temps.

L’écran Edge Plus n’est pas mauvais, mais ce n’est pas ce que je veux voir sur un produit phare en 2020.

Mon gros reproche avec le téléphone est la façon dont le verre incurvé traite la lumière provenant de l’écran. L’écran est nettement plus sombre le long des bords où se trouve la courbe et, dans certains cas, provoque un décalage vers le bleu lors de l’affichage du contenu blanc. Il s’agit simplement de la physique de la lumière passant à travers du verre courbé. Je trouve cela vraiment aggravant – tout comme je l’ai fait sur les téléphones plus anciens qui reposaient sur cette configuration. Il rend l’aspect et la sensation de l’écran étroit encore plus étroits, réduisant efficacement la taille utilisable de l’écran. Je souhaite que Motorola ait choisi un autre style d’affichage.

L’écran Edge Plus n’est pas mauvais, mais ce n’est pas ce que je veux voir sur un produit phare en 2020.

Performance: à égalité

Processeur: pas de surpriseQualcomm Snapdragon 865Adreno 650 GPU12GB LPDDR5 RAM256 UFS 3.0

Avec la première puce Qualcomm à bord et une généreuse mémoire vive de 12 Go, l’Edge Plus passe par des tests de référence. Il a marqué, en moyenne, dans le 95e centile à travers une variété de tests, y compris AnTuTu, Geekbench et 3DMark.

Plus important encore, le téléphone était toujours rapide et léger sur ses pieds. Absolument rien n’a bloqué l’interface utilisateur, même un gros jeu comme Fortnite. Le Motorola Edge Plus offre toutes les performances dont vous aurez besoin.

Batterie: Stellar5,000mAh lithium-ion15W filaire de charge15W sans fil de charge5W inverse sans fil de charge

Motorola a égalé ses concurrents directs en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, au moins par certaines mesures. Le 5000 mAh est de la même taille que celui du LG V60 et du Samsung Galaxy S20 Ultra, et il surpasse celui des OnePlus 8 et S20 Plus. Motorola affirme que la batterie offre plus de deux jours de disponibilité. En six jours, j’ai eu du mal à tuer complètement la batterie. Il ne coassa que lorsque je l’ai passé à travers un test de stress brutal pendant plus de 16 heures. Vous savez ce qu’ils disent à propos de l’Energizer Bunny… La durée de l’écran passe généralement plus de sept heures pour mon utilisation, ce qui est meilleur que la série Samsung S20 et égal au OnePlus 8 Pro et V60.

Le téléphone est un peu limité en ce qui concerne les vitesses de charge. Il gère la charge filaire et sans fil de 15 W. Nous aurions préféré voir 30 W ou plus (ce que de nombreux concurrents de Motorola prennent en charge). Il faut 1 heure 50 minutes pour que la batterie se charge complètement. Pourtant, vous pouvez quitter le travail à 50% et avoir encore plus qu’assez pour passer une nuit entière.

Enfin, il gère la charge inverse à 5W. Cela signifie que vous pouvez recharger certains accessoires, tels que des écouteurs sans fil. À 5 W, c’est assez lent, bien qu’il soit à égalité avec la plupart des concurrents.

Ce qui compte le plus? La batterie vous permet de passer les deux jours promis. C’est plus que la plupart des téléphones.

Appareil photo: ouvert aux possibilités

Arrière:Principal: 108MP, ƒ / 1,8, pixels 0,8 μm, capteur 1 / 1,33 ”, OISTelephoto: 8MP, ƒ / 2,4, pixels 1,0μm, zoom optique 3x, OIS Ultra-large / Macro: 16MP, ƒ / 2,2, pixels 1,0μm, 117 degrés FoVTime du capteur de volDe face:Selfie: 25MP, ƒ / 2.0, pixels 0,9 μm, Quad Pixel pour 1,8 μmVidéo:

Motorola a fait de gros efforts pour construire son appareil photo et l’Edge Plus pourrait être son meilleur effort à ce jour. Le téléphone contient un capteur principal de 108 MP qui tombe par un facteur de quatre à 27 MP. Motorola a fait ce qu’il fallait et a chargé le téléphone d’un téléobjectif optique 3x et d’un objectif ultra grand-angle / macro combiné. La caméra selfie 25MP est également réduite d’un facteur de quatre à 6MP. Vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu’à 6K.

L’application est assez robuste. Ce n’est pas tout à fait l’appareil photo Android d’origine, mais il est proche. C’est très simple à utiliser. Les modes de prise de vue incluent: portrait, découpe, macro, tons directs, vision nocturne, cinemagraph, panorama, filtre en direct et haute résolution, et les modes vidéo incluent macro, ralenti, time-lapse et autocollants AR. J’aime que le sélecteur de mode ne soit que trois choses: appareil photo, vidéo et un plateau avec tout le reste. Les paramètres sont étendus et permettent une grande personnalisation de l’application. Comme toujours, vous pouvez lancer l’application appareil photo en tournant rapidement votre poignet.

Les photos que j’ai prises avec le téléphone se sont bien déroulées, pour la plupart. J’aime particulièrement la représentation et l’exposition des couleurs, qui sont pertinentes. Découvrez l’arbre avec des fleurs et un pont. Le bruit et les artefacts sont limités aux zones d’ombre. L’outil HDR fonctionne assez bien, comme vous pouvez le voir sur la photo équilibrée sous le pont.

Un sélecteur de zoom vous permet de passer rapidement de 0,5x à 1x à 3x. Vous pouvez zoomer jusqu’à 10x numériquement, mais les résultats sont plutôt mauvais. Les trois objectifs principaux offrent des photos nettes à leur distance focale de base. J’ai utilisé le zoom optique 3x sur le gros plan du pont et les oies. Vous pouvez voir à quel point les oies sont pointues, ce qui est surprenant étant donné qu’elles pagayaient rapidement.

Le selfie shooter est un sac mixte. La photo de selfie ci-dessous est nette et nette, avec tout au point. Le portrait, en revanche, est un gâchis. J’ai pris plusieurs échantillons et tous ont coupé le côté droit de ma tête. Cette détection de bord a mal tourné.

Pour une raison quelconque, Motorola ne voulait pas opter pour le 8K. La société a déclaré qu’elle estimait qu’il y avait trop de limitations avec la capture vidéo 8K (stockage, etc.). La vidéo 6K peut être sous-échantillonnée en 4K ou FHD si nécessaire. La séquence vidéo a l’air vraiment bien. Vous pouvez capturer en pleine résolution 6K, 4K, FHD ou modifier le rapport d’aspect à 19,5: 9. Ce n’est pas le même format 21: 9 que certains téléphones proposent, mais il remplit tout l’écran lorsque vous capturez une vidéo.

Voici un dossier avec des exemples de photos en taille réelle.

Macro flowers Macro lichen



How does the camera fare against the competition? Surprisingly, it holds up.

Software: My, my, My UX

The phone runs Android 10, of course, and has the March security update on board. Motorola’s software has led the pack for quite some time. The company employs a mostly stock build of Android, with only the lightest enhancements to improve the experience of using the phone day and in day out. Motorola now calls its software Motorola My UX.

It’s the simple things. Chop the phone twice to turn on the flashlight. Twist your wrist twice to launch the camera. Flip the phone over to turn on Do Not Disturb. Motorola was one of the first with the always-on display, and it continues to lead with a flexible tool that gives you just the right amount of information at the right time.

There’s a certain joy to be found in the simplicity of the user interface.

The software may not look or behave as advanced as competing devices from Samsung and LG, but there’s joy to be found in its simplicity.

Given that the phone is a Verizon Wireless exclusive in the US, we found lots of unwanted bloatware on board. There are a half dozen games, a half dozen Verizon-branded apps, and even a too-large collection of Yahoo apps clogging up storage. The games and Yahoo stuff can be deleted, but the Verizon stuff cannot. Either way, 20 bloat apps is 20 too many. The worst part is that the Verizon App Manager will serve up push notifications to remind you to play Candy Crush. Nooo waaay, Verizon.

Extras

5G: The Edge Plus is Motorola’s first legit 5G phone. The company had a snap-on 5G Mod for the Moto Z3 and Z4, but the Edge Plus has full 5G built in from the get-go. It includes both mmWave and sub-6GHz. Verizon Wireless’ 5G runs on mmWave for the moment and is limited in availability. Due to COVID-19 travel restrictions, we were unable to travel to test it. US residents who have access to Verizon’s mmWave 5G should see very fast download speeds when outdoors in coverage areas. The lesser spec’d Motorola Edge has only sub-6GHz 5G on board. Most ultra flagships have 5G, so this is where Motorola needs to be.

Audio: Motorola went all-in on the audio. To start, the phone ships with stereo speakers. Motorola is combining output from the earpiece with the bottom-firing speaker to create the stereo effect. The company teamed with Waves Audio to tune the sound. Right out of the box the phone sounds really good. To my ears, the stereo effect is a bit imbalanced, with more output coming from the bottom speaker than the earpiece. If you set the phone down, crank it up, and take a few steps back this effect dissolves. The Edge Plus is more than loud enough to fill a small room, or even a garage or deck, with sound. I really appreciate that the newer Moto Audio app allows you to tweak and create your own audio profiles.

Not feeling the built-in speakers? You can plug the phone into your favorite portable speaker thanks to the 3.5mm headphone jack, or, of course, rely on the Bluetooth 5.1 radio with wide codec support.

Specs

Motorola Edge PlusMotorola EdgeDisplay6.7-inch AMOLED with curved edge display

2,340 x 1,080 resolution

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

21:9 aspect ratio

HDR10+6.7-inch AMOLED with curved edge display

2,340 x 1,080 resolution

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

21:9 aspect ratioSoCQualcomm Snapdragon 865Qualcomm Snapdragon 765GPUAdreno 650Adreno 620RAM12GB

LPDDR54GB (NA)

6GB (ROW)Storage256GB

UFS 3.0

No microSD expansion128GB

microSD expansion up to 1TBCamerasRear cameras

– Main: 108MP sensor, ƒ/1.8 aperture, 0.8μm pixels, 1/1.33” sensor size, Quad Pixel technology for 1.6μm, OIS

– Telephoto: 8MP sensor, ƒ/2.4 aperture, 1.0μm pixels, 3x high-res optical zoom, OIS

– Ultra-wide and Macro Vision: 16MP sensor, ƒ/2.2 aperture, 1.0μm pixels, 117-degree field-of-view

– Time of flight sensor

Front camera

– 25MP sensor, ƒ/2.0 aperture, 0.9μm pixels, Quad Pixel technology for 1.8μm

Caméras arrière

– Main: 64MP sensor, ƒ/1.8 aperture, 0.8μm pixels, 1/1.72” sensor size, Quad Pixel technology for 1.6μm

– Telephoto: 8MP sensor, ƒ/2.4 aperture, 1.12μm pixels, 2x high-res optical zoom

– Ultra-wide and Macro Vision: 16MP sensor, ƒ/2.2 aperture, 1.0μm pixels, 117-degree field-of-view

– Time of flight sensor

Front camera

– 25MP sensor, ƒ/2.0 aperture, 0.9μm pixels, Quad Pixel technology for 1.8μm

IP ratingNo

Water-repellent designNo

IP54 water-repellent designAudioHeadphone jack

Stereo speakers tuned by Waves AudioHeadphone jack

Stereo speakers tuned by Waves AudioBiometrics and sensorsOptical in-display fingerprint sensor

Accelerometer

Gyroscope

Proximité

Ambient Light

Sensor hub

BarometerOptical in-display fingerprint sensor

Accelerometer

Gyroscope

Proximité

Ambient Light

Sensor hubBattery5,000mAh

Non-removable

15W wired charging

Charge sans fil de 15 W

5W reverse wireless charging4,500mAh

Non-removable

Charge filaire 18 W

No wireless or reverse wireless chargingSIMSingle nano SIMHybrid dual SIM (2 nano SIMs / 1 nano SIM + 1 microSD)Network5G: NR mmWave + sub-6GHz (NA & Russia)

5G: NR sub-6GHz (ROW)

4G: LTE (UL Cat 18 / DL Cat 20)

3G: UMTS / HSPA+

2G: GSM / EDGE / CDMA

Verizon:

5G: mmWave band n260/n261, sub-6GHz band n2/5/66

4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28//46/48/66

3G: WCDMA band 1/2/5/8

2G: CDMA band 0/1, GSM band 2/3/5/8

ROW:

5G: sub-6GHz band n/5/41/66/71/77/78

4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/34/38/39/40/41/42/46/66/71

3G: WCDMA band 1/2/4/5/8

2G: CDMA band 0/1, GSM band 2/3/5/8

5G: NR sub-6GHz

4G: LTE (UL Cat 13 / DL Cat 16)

3G: UMTS / HSPA+

2G: GSM / EDGE

5G: 1/2/3/5/7/25/28/38/41/66/71/78

4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/2628/32/38/39/40/41/66/71

3G: UMTS band 1/2/4/5/8

3G: CDMA band bc0/bc1/bc10

2G: GSM band 2/3/5/8

ConnectivityBluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz + 5GHz

Wi-Fi 6

Wi-Fi hotspot

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS (except in US)Bluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz

Wi-Fi hotspot

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, BeidouSoftwareAndroid 10Android 10Dimensions and weight161.1 x 71.4 x 9.6mm

203g161.64 x 71.1 x 9.29mm

188gColorsSmokey Sangria, Thunder GreySolar Black, Midnight Magenta

Le rapport qualité prix

Motorola Edge Plus — 12GB/256GB: $999

Motorola is selling a single version of the phone and it costs $999. Verizon Wireless is offering the phone with some solid discounts if you switch to the network, so you might be able to score it for less than full price.

That said, the phone is competitive as far as the price is concerned. Phones such as the OnePlus 8 Pro and Samsung Galaxy S20 Plus are about the same cost and deliver equivalent performance. This raises the question: Is the Motorola Edge Plus worth a grand?

Motorola priced the phone maybe $100 too high. I think it would be a more competitive offering at $799 or $899. That said, I think there’s plenty of value here. You get a good-looking phone with excellent hardware and performance at a cost that’s comparable to other options in the market. With luck, the price will drop just a bit post-launch.

Motorola Edge Plus review: Should you buy it?

Who is this phone for? It’s for people who want to give Motorola a shot. Maybe you’re tired of Galaxies, Notes, Vs, Gs, and Ps. The Motorola Edge Plus is a new and unique device that fares well.

My biggest complaint with the phone is the display, which may be just me. You may not have an issue with the curved light phenomenon. The other major issue is, of course, the Verizon exclusivity. That really hold the phone back. Granted, it will be available outside the US, but we don’t yet know when, where, nor for how much.

When it comes to everything else, Motorola did a fine job. Basics such as battery life, processing power, 5G, and overall quality are all spot on. The camera is surprisingly good for a Motorola phone. It won’t challenge the Pixel 4’s supremacy, but it’s on par with the LG V60 and OnePlus 8.

For those who want to try something fresh, the Motorola Edge Plus is a fine choice.

This concludes the Android Authority Motorola Edge Plus review.