1. Le premier téléphone phare de Motorola depuis des années a une date de lancement

Qualcomm

Motorola vend toujours beaucoup d’appareils Moto – je vois que le Moto E5 à 89 $ (à partir de 2018!) Figure régulièrement dans le top 10 des téléphones portables déverrouillés d’Amazon. Le marché est solide pour les appareils bon marché, basiques et fonctionnels pour de nombreuses personnes.

Mais les produits phares sont la grosse somme d’argent, et avec le Moto Razr (qui est moins phare et plus intéressant facteur de forme ancien est nouveau) Motorola est de retour avec un produit phare 5G, et le prochain de la série G, le Moto G8.

Motorola a commencé à envoyer des invitations à la presse à une conférence de presse au MWC 2020 le mois prochain, réservant le dimanche 23 février à 19 heures, heure locale.Le président de la République de Serbie, Sergio Buniac, avait précédemment déclaré en décembre lors du Snapdragon Tech Summit de Qualcomm, qu’il prévoyait de lancer des téléphones phares haut de gamme dans Au début de 2020, avec seulement un calendrier vague, il a également promis le “téléphone 5G le plus rapide sur la plate-forme phare de Qualcomm”, ce qui signifie le nouveau chipset Snapdragon 865. Les rapports ont toujours suggéré qu’il s’appellerait le Motorola Edge Plus.

En quoi est-ce important?

Le Motorola Mobility appartenant à Lenovo a sorti pour la dernière fois un phare phare – le Moto Z2 Force, en août 2017.Depuis lors, il s’agit d’un mélange d’appareils de milieu de gamme et de valeur, qui ont toujours un but, mais ont laissé des goûts d’Apple, de Samsung et de OnePlus dominer le marché phare des États-Unis. Étant donné que les États-Unis n’ont pas eu Huawei, Oppo, ou les appareils Xiaomi perturbant ce marché, il y a encore de la place pour Motorola et le présumé Motorola Edge Plus.Une base de fans dédiée de fans de Moto est toujours là-bas, et selon le prix, la valeur et le soutien des opérateurs, un nouveau concurrent dans le mélange serait Il est probable que cela n’ira pas pour une chanson: si elle est sur la plate-forme Snapdragon 865, cela implique un appareil 5G, et un coût initial important uniquement pour le chipset, mais cela va probablement être un avant-goût d’un vaisseau amiral plus abordable à moins que le coût d’un Samsung S20 ou peut-être le prochain OnePlus 8 avec le Snapdragon 865.Où il s’adapte exactement sera intrigant.Oh, et la semaine dernière, il y avait un soupçon d’un autre appareil Motorola avec un stylet, prenant sur la série de notes de Samsung. p à 11 si l’on en croit tout.

Nouvelles du G8:

Des fuites à gogo! Nous avons également vu des fuites autour du Moto G8 ce matin, y compris des rendus supposés.Confusément, l’édition Moto G8 Plus est déjà sortie (et manque de polissage selon les critiques), et le Moto G8 Play, mais le vanille G8 n’a pas encore été Il n’y avait pas beaucoup de détails passionnants, avec le G8 pour partager plusieurs fonctionnalités du G8 Plus, telles qu’un écran perforé, une triple caméra, un SoC Snapdragon 665, et avec une nouvelle batterie de 4000 mAh et une physique scanner d’empreintes digitales, peut-être intégré dans le logo arrière de Motorola Il a également déclaré qu’il y aura une variante G8 Power avec une batterie beaucoup plus grande à 5000mAh, plus un quatrième capteur de caméra.

2. Offre: 40 $ d’Amazon Echo Buds, première offre majeure sur les nouveaux écouteurs (Android Authority).

3. Vous pouvez maintenant obtenir une assistance technique Android officielle sur Twitter: tweetez votre problème en utilisant le hashtag #AndroidHelp (Autorité Android).

4. Beaucoup de pièces 10 ans depuis l’iPad hier. Je pensais que quelques-uns étaient remarquables: Happy 10th, iPad: Steven Sinofsky réfléchit sur la perspective de Microsoft (ExtremeTech), L’iPad a maladroitement 10 ans («Le logiciel est l’endroit où l’iPad s’est perdu», à Daring Fireball), et cette course historique- à travers la carrière de l’iPad jusqu’à présent: un regard sur la première décennie de l’iPad (filaire).

5. Des rapports montrant comment Avast, une société antivirus, a suivi tout ce que ses utilisateurs ont cliqué en ligne sont alarmants (carte mère).

6. L’application Ring partage des données personnelles avec Facebook, d’autres trackers non répertoriés, explique EFF (Gizmodo).

7. «La« Race To 5G »est un tas de bêtises géantes» – un bon point sur une course qui ne devrait jamais être, mais une touche trop délirante (TechDirt).

8. Un épidémiologiste IA a envoyé les premiers avertissements concernant le virus de Wuhan (filaire).

9. Bird confirme l’acquisition du concurrent berlinois des scooters Circ. A Berlin ça laisse Lime, Tier, Voi, Jump, ce qui explique pourquoi l’argent s’est épuisé (TechCrunch).

10. Le bilan des décès dus aux coronavirus dépasse les 100, une sombre étape (CNET). En outre, Apple se prépare à une perturbation car le nouveau roman coronavirus affecte sa chaîne d’approvisionnement (Bloomberg).

