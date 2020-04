Motorola lancera l’Edge Plus la semaine prochaine

Prix ​​Baba

Après beaucoup d’anticipation, nous sommes enfin sur le point de voir Motorola dévoiler son prochain appareil phare: le Motorola Edge Plus. Nous nous attendions d’abord à voir Motorola lancer l’Edge Plus au Mobile World Congress 2020 avant que la GSMA n’annule l’événement.

Maintenant, un récent post sur le compte Twitter officiel de Motorola révèle que la société organisera un lancement numérique «E-vent» pour l’appareil le 22 avril. Bien que nous soyons convaincus que cet événement concerne le Motorola Edge Plus, les informations sur l’annonce du lancement ne mentionnent pas le combiné par son nom. Au lieu de cela, il indique simplement que l’événement est destiné à l’appareil phare de l’entreprise, et la vidéo d’accroche ci-jointe met en évidence l’affichage en cascade de la rumeur du combiné.

Ça arrive. Rejoignez-nous pour le Motorola Flagship Launch E-vent, le 22 avril à 11h00 CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG

– motorolaus (@MotorolaUS) 13 avril 2020

Nous nous attendons à ce que le Motorola Edge Plus vante un écran incurvé de 6,67 pouces à 90 Hz, 2340 x 1080, le Snapdragon 865 SoC, 8 Go ou 12 Go de RAM, une batterie de 5170 mAh, un appareil photo de 108 MP et Android 10. Ce processeur Snapdragon haut de gamme est également signifie que le smartphone aurait une connectivité 5G. Vous pouvez en savoir plus sur les spécifications potentielles et les fuites du combiné sur notre hub de rumeurs Motorola Edge Plus.

Dans l’ensemble, nous sommes ravis de voir Motorola revenir sur le marché phare haut de gamme. Nous avons hâte de voir ce que l’entreprise dévoilera officiellement la semaine prochaine.

