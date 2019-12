Motorola Moto G8 Plus Review: Manque de vernis

Vous pensiez que vous en aviez assez des smartphones Motorola? Après la macro Moto One, Motorola est de retour avec une autre option dans le segment milieu de gamme. Le Moto G8 Plus, qui fait partie de la gamme légendaire Moto G qui a été au cœur de la stratégie de milieu de gamme de la société, apporte des mises à jour de fonctionnalités indispensables ainsi qu'un ou deux gadgets dans sa manche.

Cela suffira-t-il pour contester la large gamme d'excellentes options disponibles pour les consommateurs? Nous essayons de découvrir dans le Autorité Android examen de l'examen Motorola Moto G8 Plus.

Mise à jour du 20 décembre 2020: Section mise à jour de la valeur de l'argent.

À propos de cet avis: J'ai écrit cette critique du Motorola Moto G8 Plus après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Motorola India a fourni l'appareil, qui exécutait Android 9 Pie hors de la boîte. J'ai écrit cette critique du Motorola Moto G8 Plus après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Motorola India a fourni l'appareil, qui exécutait Android 9 Pie hors de la boîte. Montre plus

Motorola Moto G8 Plus Review: La vue d'ensemble

Le Moto G8 Plus apporte des changements radicaux en termes de design, de composants internes et de modules de caméra. S'appuyant sur l'héritage de conception du Moto G7, le téléphone parvient à avancer de toutes les bonnes manières et à cocher toutes les cases pour les intermédiaires de la génération actuelle.

Cela dit, la compétition ne s'est pas non plus déroulée tranquillement. Des téléphones comme le Redmi Note 8 Pro ont poussé la définition d'un smartphone de milieu de gamme. Entre l'imagerie de haute qualité, les excellentes performances et la qualité de construction de premier ordre, il est difficile d'ignorer le matériel Redmi.

Il existe également plusieurs options de Realme et Nokia, entre autres, qui offrent une multitude de fonctionnalités matérielles, et dans le cas de ce dernier, même Android.

En d'autres termes, Motorola a beaucoup à prouver ici.

Qu'y a-t-il dans la boite

Moto G8 Plus

Chargeur turbo de 15 W

Câble USB-C

Outil SIM

Couvercle de protection

Le Moto G8 Plus est livré avec un ensemble assez standard qui comprend un chargeur rapide de 15 W et un câble USB-C. Vous trouverez un outil d'éjection de carte SIM et des guides de démarrage rapide. L'étui en TPU inclus n'est pas de la plus haute qualité, mais vous en aurez certainement besoin pour éviter les empreintes digitales et les taches. Étant donné le manque de Gorilla Glass ou d'une solution similaire, il aurait été bien de voir un protecteur d'écran jeté dans la boîte également. Il n'y a pas d'écouteurs.



Conception

158,35 x 75,83 x 9,0 mm

188g

Construction en polycarbonate

Encoche goutte d'eau

USB-C

Prise casque

L'écran de 6,3 pouces occupe le devant de la scène sur le Moto G8 Plus. Équipé d'une encoche goutte d'eau, il suit les tendances actuelles du design. Les encadrements sur les côtés de l'écran sont de taille raisonnable et ne nuisent pas à l'expérience utilisateur. Même le menton n'est pas particulièrement gros. La grande grille de l'écouteur en haut m'inquiète des dégâts d'eau, mais Motorola prétend que le téléphone a une conception hydrofuge, vous devriez donc aller bien. Le téléphone arbore une couche de nano-revêtement qui devrait le rendre résistant aux éclaboussures, mais vous devrez être prudent autour de la piscine. La certification IP68, semble-t-il, est toujours réservée aux appareils haut de gamme.

Le retour tactile des boutons sur le côté n'est pas tout à fait le meilleur. La bascule du volume et le bouton d'alimentation se trouvent sur le côté droit du téléphone, et il y a une oscillation inhérente à eux. Les boutons ont une rétroaction pâteuse qui n'est pas très rassurante. La prise casque est placée en haut du téléphone, tandis que le port USB-C et la grille de haut-parleur sont placés en bas.

J'ai des opinions mitigées sur la qualité des matériaux utilisés dans la construction du Moto G8 Plus. D'une part, le polycarbonate est suffisamment solide pour supporter les coups. Le poids du téléphone semble solide et rassurant. Cependant, le plastique est un aimant à empreintes digitales et réduit définitivement l'apparence du téléphone. Le coloris noir / violet de notre unité d'examen est intelligent, tant que vous pouvez le garder sans empreintes digitales. Il ne se sent tout simplement pas premium dans la main.

Vous voudrez investir dans un boîtier de qualité si vous envisagez d'acheter un Moto G8 Plus, ne serait-ce que pour éviter les empreintes digitales.

Motorola a placé un scanner d'empreintes digitales au milieu du panneau arrière et il a le logo Motorola batwing classique au centre. Le scanner était aussi rapide que n'importe quoi d'autre sur le marché, et le déverrouillage du téléphone est rapide et sans tracas. Le téléphone prend également en charge NFC, ce qui est pratique lorsque vous essayez de coupler rapidement un casque et des haut-parleurs sans fil.

Afficher

LCD LTPS IPS 6,3 pouces

Full HD +

Format d'image 19: 9

Pas de verre Gorilla ou protection similaire

La première chose que vous remarquez sur l'affichage du Moto G8 Plus est l'extrême asymétrie vers les tons bleus. La précision des couleurs est très éloignée, et avec des niveaux de luminosité maximaux d'environ 450 nits, la visibilité extérieure en plein soleil peut être difficile.

Le passage au profil de couleur naturelle compense la teinte bleue dans une certaine mesure. Au-delà de cela, c'est un panneau strictement banal. Il y a aussi un peu de décalage de couleur lorsque vous regardez sous des angles extrêmes. Les niveaux de noir ne sont pas si profonds en raison de la technologie LCD, donc si vous préférez regarder du contenu plus sombre, vous pourriez ne pas en profiter beaucoup ici.

Performance

Jeu de puces Snapdragon 665

4 x Kryo 260 or 2,0 GHz et 4 x Kryo 260 argent 1,8 GHz

Adreno 610

4 Go de RAM

64 Go de stockage

Extension MicroSD via un slot SIM hybride

Le Moto G8 Plus est alimenté par un chipset Snapdragon 665, qui est une mise à jour mineure de la plate-forme Snapdragon 660. L'architecture du chipset est basée sur le processus 11 nm, par rapport au processus 14 nm du Snapdragon 660. Cela devrait rendre le chipset un peu plus économe. Ailleurs, le GPU a également reçu une mise à niveau. Fait intéressant, il s'agit du même chipset alimentant le Redmi Note 8 et le Realme 5. Ces deux téléphones se vendent à des prix beaucoup plus bas.

4 Go de RAM sont suffisants pour une utilisation quotidienne, mais les multitâches lourds pourraient manquer d'avoir une option pour plus.

Les performances du Moto G8 Plus sont facilitées par la construction Android épurée et propre. Dans mon temps avec le téléphone, je n'ai observé aucun décalage notable ou problème de rupture avec les performances. L'utilisation quotidienne des applications de diffusion de musique en continu, des e-mails et des médias sociaux n'a présenté aucun défi pour le téléphone. D'ailleurs, les 4 Go de RAM se sont avérés suffisants. Cependant, si vous prévoyez de conserver votre matériel pendant un an ou plus, cela pourrait devenir un point douloureux multitâche sur la route. Les appareils concurrents offrent des options avec jusqu'à 8 Go de RAM, et cela aurait bien servi à Motorola de créer une variante de 6 Go ou 8 Go sur le G8 Plus pour les chercheurs de performances.

J'ai testé des jeux populaires tels que PUBG sur le téléphone et les performances étaient satisfaisantes. Pousser les graphiques à des paramètres élevés met définitivement à rude épreuve le matériel, et vous pouvez facilement voir une baisse des fréquences d'images. Le téléphone chauffe également avec des jeux prolongés, mais jamais au point d'être inconfortable.

Les résultats de référence étaient exactement conformes à ce que nous attendions du chipset Snapdragon 665. Le score AnTuTu de 167 860 points est légèrement inférieur aux 170 973 marqués par le Redmi Note 8. Le Moto G8 Plus, cependant, avance dans l'indice de référence 3DMark. Quoi qu'il en soit, les performances globales sont bien en deçà du Redmi Note 8 Pro, qui est le véritable concurrent du Moto G8 Plus.

Batterie

Batterie de 4000 mAh

Chargeur rapide 15 W inclus

Alors que nous commençons à voir des téléphones de milieu de gamme évoluer vers des batteries de 5000 mAh, la cellule de 4000 mAh du Moto G8 Plus est parfaitement adaptée à une utilisation toute la journée. Le téléphone est livré avec un chargeur USB-C de 15 W dans la boîte, ce qui vous permet de le recharger assez rapidement. Une charge complète à vide n'a pris que 140 minutes, ce qui correspond aux vitesses de charge du Redmi Note 8.

Le chargeur 15W inclus complète le téléphone en un peu plus de 2 heures.

Mes activités quotidiennes incluent une utilisation intensive de Slack, des e-mails et des applications de médias sociaux, ainsi que quelques heures de streaming de musique. À la fin de la journée, le G8 Plus serait tombé à environ 20%, ce qui est raisonnable. Le jeu prolongé mettra bien sûr une plus grande brèche dans la longévité de la batterie.

Nous avons effectué nos tests de batterie standard sur le Moto G8 Plus. Il a réussi un peu moins de 14 heures de lecture continue dans notre test de boucle vidéo. De même, les résultats de la navigation Web continue ont atteint plus de 15 heures.

Logiciel

Mon aspect préféré du matériel Motorola est la version presque standard d'Android. Outre l'application Motorola, qui ajoute une suite d'actions et de gestes, le téléphone est exempt d'ajouts étrangers. Le téléphone est livré avec Android 9 Pie prêt à l'emploi et Motorola a promis une mise à jour pour Android 10 bientôt.

La pile logicielle comprend la suite d'applications Google standard. L'application Moto ajoute des gestes utiles pour capturer rapidement des photos (tournez votre poignet) ou pour allumer la lampe de poche (couper avec votre poignet). Vous pouvez activer l'affichage attentif pour que l'écran reste allumé tant que vous le regardez. Aucun de ceux-ci n'est particulièrement nouveau, mais cela n'enlève rien à leur utilité.

J'aime particulièrement le geste d'affichage de pointe qui permet une fonction pseudo toujours affichée. Agitant la main sur le téléphone, vos notifications s'affichent avec l'heure actuelle.

Caméra

Arrière: Caméra principale 48MP, F/2,0 Capteur de profondeur 5MP, F/2,2 Caméra d'action 16MP, FoV 117 degrés



De face:

4K à 30 ips, Full HD à 120 ips

Caméra d'action Full HD à 120fps

Le Moto G8 Plus est équipé de trois capteurs de caméra différents. Malheureusement dans ce cas, plus ne signifie pas nécessairement mieux. La qualité d'image est terne. Il y a un manque de détails, bien que le téléphone essaie de compenser cela en incluant une configuration unique de caméra d'action.

Lors de notre premier test d'un sujet en gros plan, le téléphone ne se porte pas trop mal. Il s'est concentré rapidement et il y a une quantité décente de détails. Cependant, les reflets sont considérablement soufflés et le réglage de la caméra – comme l'affichage – a tendance à mettre en évidence les tons bleus. Cela rend l'image beaucoup plus froide qu'elle ne l'était à mes yeux.

Par exemple, les tons bleus saturés sont visibles ici dans le ciel. Le réglage de l'image n'est pas très naturel. La plage dynamique n'est pas très bonne non plus, même avec le mode HDR activé. La zone d'ombre sous la verrière du gazebo manque entièrement de détails. Des pixels lorgnant sur les feuilles montrent des signes d'algorithmes agressifs de réduction du bruit, car les détails ont été réduits en frottis.

La tendance de la caméra à faire ressortir les hautes lumières est évidente dans cette prise de vue en extérieur où le ciel était totalement surexposé. On distingue à peine les détails au loin. De même, les régions sombres autour du feuillage n'ont pas beaucoup de détails. En termes simples, ce n'est pas un très bon appareil photo, en particulier lorsqu'il est opposé à des artistes stellaires comme le Redmi Note 8 Pro et le Realme XT.

La caméra d'action n'a pas la capacité de capturer des images fixes. Il s'agit d'une étrange omission de Motorola. La capture vidéo semble au mieux passable, avec des détails perdus grâce aux algorithmes de réduction du bruit lourds. De plus, la caméra vidéo surexpose un peu le métrage. Il n'y a pas de stabilisation disponible et les vidéos ont tendance à être incroyablement tremblantes lors de la prise de vue à la main.

J'ai trouvé que le mode portrait du Moto G8 Plus manquait dans sa mise en œuvre. Les sujets avaient une silhouette découpée avec un effet bokeh trop agressif. La chute est trop forte pour paraître naturelle.

La caméra frontale a un capteur de 25 MP et peut utiliser le binning de pixels pour améliorer les résultats par faible luminosité. Comparé à la caméra arrière, les résultats ici étaient un peu plus naturels avec une bonne quantité de détails apparaissant sur les photos. Si la capture de selfies est importante pour vous, le Moto G8 Plus ne vous décevra pas.

Vous pouvez jeter un œil aux échantillons en pleine résolution ici.

l'audio

Prise casque

Prise en charge d'AptX

La lecture audio via la prise casque du Moto G8 Plus n'est pas géniale. J'ai entendu un sifflement constant en arrière-plan et la musique manquait de dynamique. La présentation générale était totalement dépourvue de caractère.

Motorola comprend une gamme d'améliorations Dolby que vous pouvez activer ou désactiver, mais l'expérience prête à l'emploi n'est tout simplement pas géniale. J'ai trouvé que le réglage Dolby faisait une différence notable lorsque je regardais des films. La scène sonore et la clarté du dialogue se sont améliorées. Avec la musique, l'option Dolby semblait émuler un effet de son surround avec un décalage vers une signature sonore en forme de V. Quoi qu'il en soit, ce n'était certainement pas à mon goût et je me suis retrouvé à le désactiver rapidement.

La sortie des haut-parleurs est raisonnablement forte et claire. Ce serait un peu trop d'attendre des basses ici, mais pour ce que ça vaut, cela servira à tic-tac pour écouter des vidéos YouTube ou des podcasts.

L'audio Bluetooth sonne bien, car cela dépend plus du DAC et de l'ampli intégrés à vos écouteurs. La portée Bluetooth était bonne et je n'ai observé aucun décrochage en me promenant dans mon appartement en écoutant de la musique.

Caractéristiques

Moto G8 Plus Afficher Écran FHD + de 6,3 pouces

2280 x 1080

19: 9

400ppi

LTPS IPS LCD Chipset Snapdragon 665

Adreno 610 GPU Caméra Arrière:

Caméra principale 48MP, f / 2.0

Capteur de profondeur 5MP, f / 2.2

Caméra d'action 16MP, 117deg Avant: 25MP, f / 2.0 RAM 4 Go Espace de rangement 64 Go Batterie 4000 mAh avec une charge rapide de 15 W Stockage extensible Oui (emplacement SIM hybride) Logiciel Android 9.0 Pie Dimensions 158,35 x 75,83 x 9,09 mm

188g

Le rapport qualité prix

Moto G8 Plus – 4 Go de RAM, 64 Go de stockage: Rs. 13 999 (~ 197 $)

Le Moto G8 Plus est d'un prix raisonnable pour ce qu'il apporte à la table. Entre la caméra d'action et la construction en stock d'Android, le Moto G8 Plus apporte quelque chose d'unique au segment de milieu de gamme. Malheureusement, la qualité d'image terne l'empêche d'être vraiment compétitive. Les performances ne sont pas non plus les meilleures de leur catégorie, et sont égalées par le Redmi Note 8, beaucoup moins cher. Ajoutez à cela les matériaux moyens, et il devient encore plus difficile de recommander le Moto G8 Plus.

À un prix similaire, vous devriez considérer l'excellent Redmi Note 8 Pro. Pour un Rs supplémentaire. 1000 (~ 14 $), le Note 8 Pro contient un processeur Mediatek Helio G90T beaucoup plus puissant, entre 6 Go et 8 Go de RAM, et un excellent appareil photo. Plus important encore, la qualité de construction élevée dément le prix et correspond à celle des téléphones beaucoup plus chers.

Le Realme XT est une autre excellente option, avec des identifiants d'imagerie solides et un matériel supérieur à ce que propose le Moto G8 Plus.

Motorola Moto G8 Plus Review: Le verdict

Le Moto G8 Plus n'est pas un mauvais téléphone. Cependant, il est dépassé par le grand nombre d'excellentes options disponibles pour les acheteurs dans le segment de milieu de gamme. Bien sûr, il offre une expérience Android de type boursier, mais ce n'est pas une raison suffisante pour vivre avec une caméra de qualité inférieure et des internes médiocres. Enfin, ajoutez l'affichage inexact et le corps sujet aux taches, et le Moto G8 Plus n'est tout simplement pas une très bonne affaire.

