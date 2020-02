Motorola One Hyper avec une batterie de 4000 mAh maintenant disponible pour seulement 300 $ (100 $ de rabais)

Le One Hyper de Motorola n’est pas sur le marché depuis longtemps, mais nous avons déjà trouvé une chance d’en acheter un avec une remise assez décente, gracieuseté du site Web du fabricant. Bien que ce téléphone n’ait pas des spécifications de pointe, il offre un espace de stockage très spacieux et une batterie massive, surtout compte tenu de son prix. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un Moto One Hyper déverrouillé dans votre choix de bleu, rouge ou violet pour seulement 299,99 $, ce qui vous fait économiser 100 $ sur le PDSF.

Lorsque nous avons eu du temps avec le One Hyper en décembre dernier, nous pensions que c’était une valeur raisonnable pour 400 $. Maintenant, à seulement 300 $, c’est devenu une bonne affaire décente sur un appareil GSM déverrouillé. Pour ce nouveau prix bas, vous obtiendrez un écran sans cran de 6,5 ‘1080p 19: 9, un processeur Snapdragon 675, 4 Go de RAM 128 Go de stockage avec l’option d’extension microSD, une double rangée de caméras arrière 64MP + 8MP, un pop 32MP -up shooter avant, et une batterie de 4000mAh avec 45W USB-PD chargeant sur USB-C. Vous obtiendrez également Android 10 avec une future mise à jour d’Android 11 et une prise casque.

Motorola affirme que, lors de l’utilisation de l’USB-PD, la lourde batterie de 4000 mAh du One Hyper peut se charger de 0 à 42% en seulement 10 minutes, donc ce téléphone devrait être capable de tenir la distance. Vous devrez vivre dans une zone avec une couverture GSM décente car, bien que ce modèle soit déverrouillé, il ne prend pas en charge Verizon ou Sprint aux États-Unis. Suivez le lien ci-dessous pour en obtenir un si vous êtes à la recherche d’un téléphone moins cher qui ne sacrifie pas aux fonctionnalités et à la durée de vie de la batterie.