Motorola One Vision commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 10

Un autre téléphone Android One est mis à jour.

Que souhaitez-vous savoir

Le Motorola One Vision est en cours de mise à jour vers Android 10.

La mise à jour débutera avec la mise à jour de sécurité de janvier et est disponible pour les appareils déverrouillés.

Motorola prévoit de toucher tous les appareils d’ici le 6 février.

Motorola lance maintenant la mise à jour Android 10 pour One Vision.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour (parallèlement à la mise à jour de sécurité Android janvier 2020) à tout moment d’ici février, et certains l’ont déjà obtenue.

Selon un document de support Motorola:

La mise à niveau vers Android 10 a commencé le 6 janvier 2020 et est publiée par étapes. Nous prévoyons que tous les appareils recevront la mise à jour d’ici le 6 février 2020.

Vous aurez besoin d’avoir un appareil déverrouillé par l’opérateur pour cette série de mises à jour, car Motorola ne semble pas encore le déployer pour les appareils verrouillés.

Étant un appareil Android One, ce sera essentiellement la même expérience Android One que les utilisateurs connaissent et aiment. Vous trouverez le nouveau thème sombre, des autorisations remaniées, des notifications révisées et un nouveau système de navigation gestuelle.

C’est le moment idéal pour posséder un téléphone Android One. Les OEM comme Nokia déploient également Android 10 sur leurs téléphones économiques. Hier, HMD Global a déployé Android 10 sur le Nokia 6.1 Plus, et aujourd’hui, la société a livré la mise à jour du 7 Plus. Motorola n’a pas encore mis à jour d’autres appareils comme One Macro ou sa gamme Moto G, mais ceux-ci ne peuvent pas être loin derrière.

