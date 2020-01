Motorola pourrait travailler sur un produit phare exclusif à Verizon appelé Edge +

Tout comme le RAZR, très populaire et récemment ressuscité, Motorola prépare une autre exclusivité Verizon pour accompagner les goûts de son Moto Z4. Cependant, contrairement à ces téléphones, celui-ci peut être un véritable produit phare avec des spécifications haut de gamme, selon l’annonce de la société l’année dernière selon laquelle elle prévoit de revenir sur le segment premium de l’espace smartphone en 2020.

Un nouveau tweet énigmatique du vénérable Evan Blass (@evleaks) fait référence à un Motorola Edge +. Blass ne donne pas trop de détails sur le téléphone, mais il mentionne la probabilité qu’il soit exclusif à Verizon et adopte l’engouement pour les caméras qui frappe les fabricants de smartphones dans le monde entier.

Motorola fabrique déjà certains des meilleurs téléphones du segment budgétaire. Sa série G, en particulier, est devenue non seulement un favori des fans parmi les acheteurs soucieux de leur budget, mais a également contribué à assurer la rentabilité de l’entreprise sur le marché de plus en plus concurrentiel des smartphones.

Pourtant, l’absence d’un véritable produit phare a fait que la société est souvent ignorée par les amateurs de technologie, qui préfèrent saliver devant la dernière beauté Samsung ou Huawei avec six caméras et un écran si riche en pixels, cela vous ferait saigner.

Voir tout le buzz autour de la sortie de RAZR peut enfin avoir alerté les patrons de Motorola sur la puissance et le prestige qu’un vaisseau amiral bien fait peut accorder à une entreprise, même si elle ne se vend pas ainsi que les alternatives des grands joueurs.

Espérons que l’Edge + fasse tout cela, et plus encore, pour Motorola. Pour ma part, j’aimerais certainement que Motorola fabrique un téléphone à 1000 $ + qui possède les composants internes pour soutenir ce prix, contrairement au RAZR avec sa juxtaposition déroutante d’un prix demandé de 1500 $ et un processeur que même les téléphones à petit budget de l’année dernière ressentiraient. mal à l’aise avec.

