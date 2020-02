Motorola Razr «casse» après seulement 27 000 plis dans la vidéo de test de CNet (Mise à jour: déclaration de Motorola)

La durabilité à long terme des téléphones pliants reste en question après les problèmes d’origine du Galaxy Fold. L’année dernière, SquareTrade a mis à l’épreuve la version repensée de ce téléphone, CNet diffusant plus tard 100 000 “plis” automatisés sans endommager l’appareil. Cette fois, c’est le nouveau Motorola Razr qui fait l’objet d’un examen minutieux, et CNet diffuse à nouveau en direct ses tentatives de porter le mécanisme de pliage vers le bas.

L’année dernière, il a effectué ses tests pendant plus de 11 heures, le Galaxy Fold redessiné ayant survécu un peu plus de 100 000 fois sans aucun problème. Bien sûr, il s’agissait de tests contrôlés avec précision, essentiellement stériles, reproduisant exactement le même mouvement encore et encore dans ce qui équivaut à une salle blanche. Ce n’est pas exactement un sceau d’approbation pour une utilisation générale, car le monde réel est rempli de choses embêtantes comme la poussière et les peluches, et vos mains ne font pas exactement la même chose chaque fois que vous fermez votre téléphone.

Pourtant, si vous aimez regarder le tabac à priser, il y a toujours une chance que le Moto Razr en cours de test puisse se casser, et cela sera forcément un moment de pure joie pour le chat en direct. Quoi d’autre aviez-vous l’intention de regarder ce soir de toute façon?

La machine de CNet a cassé la charnière après 27 000 plis

Il semble que le Moto Razr n’a pas pu durer aussi longtemps dans le test de CNet que l’ancien Galaxy Fold. Le téléphone a “cassé” après seulement 27 000 plis. Après avoir développé un bruit de cliquetis lors du pliage, il a développé un “accroc”, la charnière semblant se désaligner, et la plieuse automatique n’a pas pu fermer correctement l’appareil. Cependant, l’écran de l’appareil fonctionne toujours. L’échec, dans ce cas, est une mesure relative – ce n’est pas comme si le téléphone avait explosé.

Les animateurs vidéo de CNet admettent qu’ils ont utilisé le téléphone un peu avant d’enregistrer pour vérifier que tout fonctionnait correctement avec la machine automatisée, ce qui peut avoir eu un effet. Même ainsi, le téléphone pliable de Moto aurait pu mieux faire, et ces résultats ne parlent pas bien de la durabilité potentielle du téléphone.

Un porte-parole de Motorola nous a fourni la déclaration suivante concernant les tests de CNet:

«Razr est un smartphone unique, doté d’un système de pliage à clapet dynamique contrairement à tout appareil sur le marché. Le FoldBot de SquareTrade n’est tout simplement pas conçu pour tester notre appareil. Par conséquent, tout test exécuté à l’aide de cette machine exercera une pression excessive sur la charnière et ne permettra pas au téléphone de s’ouvrir et de se fermer comme prévu, ce qui rend le test inexact. La chose importante à retenir est que razr a subi des tests d’endurance de cycle approfondis pendant le développement du produit, et le test de CNET n’est pas indicatif de ce que les consommateurs vivront lorsqu’ils utiliseront razr dans le monde réel. Nous avons toute confiance dans la durabilité de razr. »

La société nous a également envoyé la vidéo suivante, destinée à expliquer comment Motorola a testé le mécanisme: