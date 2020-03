Motorola Razr: prix, date de sortie, disponibilité

Mise à jour, 4 mars 2020 (1 h 38 HE): Motorola envoie des invitations aux médias pour le lancement du Razr en Inde. Nous avons mis à jour l’article d’origine avec la date de lancement en Inde pour le téléphone ainsi que ses prix indiens attendus.

Nous avons également ajouté des informations d’achat pour le Razr au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe.

Continuez pour toutes les informations que nous connaissons jusqu’à présent sur le prix, la date de sortie et la disponibilité du Motorola Razr. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons souvent à jour avec tous les nouveaux détails qui tombent.

Article original, 13 novembre 2019 (11 h 16 HE): Cette semaine, Motorola a dévoilé son tout premier appareil pliable: le Motorola Razr! Le nouveau smartphone rejoint la sélection très limitée d’appareils pliables lancés cette année, dont le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X. Cependant, le prix du Motorola Razr est bien inférieur à celui de ces téléphones.

Cela ne signifie pas que le Razr est bon marché! Au contraire, c’est toujours un appareil très cher, surtout si l’on considère qu’il a une fiche technique beaucoup plus faible que le Mate X ou le Galaxy Fold. Pourtant, la conception de l’appareil est très différente de celle des appareils pliables et pourrait être le produit pratique qui intéressera les gens à l’avenir pliable.

Date de sortie de Motorola Razr

Motorola a officiellement lancé le Razr lors d’un événement à Los Angeles le 13 novembre 2019. L’appareil ressemble aux téléphones Razr du début des années 2000 – en fait, plié en deux, l’appareil est aussi mince que le tout premier téléphone Razr de 2004 .

Motorola poursuit son partenariat avec Verizon et propose le Razr en exclusivité sur ce transporteur. Les précommandes du Razr devaient ouvrir le 26 décembre 2019, mais Motorola a retardé cette date en raison de la forte demande. Il avait précédemment annoncé une disponibilité générale en magasin à compter du 9 janvier 2020, mais cette date a également été retardée.

Le téléphone est finalement passé en pré-commande aux États-Unis le 27 janvier et les ventes de l’appareil ont commencé le 6 février.

Bien qu’il soit probable que l’appareil sera éventuellement disponible en tant que modèle déverrouillé, gardez à l’esprit que seuls les clients Verizon auront accès à l’appareil aux États-Unis au début.

Continuez à lire sur le prix et les dates de sortie du Motorola Razr dans d’autres pays du monde.

Prix ​​et disponibilité du Motorola Razr US

Sur Verizon aux États-Unis, le Motorola Razr est au prix de 1499 $. Vous pouvez soit payer l’appareil directement, soit vous inscrire à un plan de paiement et payer 62,49 $ par mois pour les 24 prochains mois.

Ce prix est un peu plus bas que le Samsung Galaxy Fold, qui commence à 1980 $. Il est également beaucoup moins cher que le Huawei Mate X, qui commence à 2299 € (~ 2529 $). Cependant, comme il n’y a qu’un Snapdragon 710 à bord avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, on se demande pourquoi la société n’a pas pu rendre le prix du Motorola Razr encore inférieur à 1500 $.

En comparaison, le nouveau pliable à clapet de Samsung – le Galaxy Z Flip – est au prix de 1380 $ et est livré avec un chipset Snapdragon 855 Plus supérieur. Vous pouvez lire notre critique du Galaxy Z Flip ici.

Si vous souhaitez toujours acheter le Motorola Razr de Verizon, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d’achat ci-dessous.

Motorola Razr UK prix et disponibilité

Le Motorola Razr est également disponible au Royaume-Uni grâce à un partenariat exclusif avec EE. Les clients britanniques devront débourser plus de 2 000 £ (~ 2 562 $) pour acheter le Razr sous contrat.

Le plan EE le moins cher pour le Razr commence à 94 £ (~ 120 $) pendant 24 mois. Pour cela, vous obtiendrez seulement 10 Go de données par mois et devrez débourser 100 £ à l’avance pour acheter le plan. De cette façon, vous finissez par payer 2 356 £ (~ 3 018 $) pour le téléphone au cours du plan de deux ans.

Si vous souhaitez récupérer le Motorola Razr d’EE au Royaume-Uni, vous pouvez vous rendre ici pour consulter tous les plans et l’acheter.

Motorola Razr India prix et disponibilité

Motorola a confirmé que le Razr sera lancé en Inde le 16 mars. La société aurait envoyé des invitations aux médias pour un événement de lancement dans le pays où elle annoncerait le prix de l’Inde et la disponibilité du téléphone.

Si le Razr coûte près de son prix américain de 1 500 $, vous pouvez vous attendre à ce que son prix en Inde dépasse facilement la marque Rkh 1 lakh.

Les acheteurs indiens intéressés peuvent s’inscrire pour plus de détails via le lien de Motorola ici.

Prix ​​et disponibilité de Motorola Razr Europe

Le Motorola Razr est également disponible dans certaines régions d’Europe. En Italie, le téléphone est disponible via l’opérateur TIM et coûte 1 599 € (~ 1 784 $). En France, il est légèrement plus cher et est toujours en précommande pour 1 699 € (~ 1 895 $).

Vous cherchez plus d’informations sur le smartphone pliable Motorola Razr? Découvrez nos autres contenus ci-dessous!

