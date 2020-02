Motorola Razr rencontre le sable de poche dans le test de durabilité de JerryRigEverything

Les téléphones pliables, du moins pour le moment, sont nettement plus fragiles que les types de smartphones les plus courants. Les écrans sont en plastique pour permettre le pliage, pas en verre, et l’écart entre l’écran et le corps du téléphone peut permettre à la saleté de pénétrer à l’intérieur – quelque chose que Samsung a appris très rapidement avec le premier lot de Galaxy Folds. Nous avons déjà une idée générale de la durabilité du Motorola Razr, mais maintenant Zack de JerryRigEverything nous a donné une meilleure image.

La vidéo ne démarre pas particulièrement bien, l’écran se grattant très facilement. Le reste du téléphone se porte mieux, la plupart des autres composants étant recouverts de métal et de verre. Le capteur d’empreintes digitales fonctionne même après avoir été rayé et bosselé.

Zack essaie plus tard de pousser du sable et des décombres dans l’espace du milieu de l’écran, et même si le son de l’ouverture de l’écran me fait reculer physiquement comme si je regardais Scott’s Tots, l’affichage continue de fonctionner. Le sable de poche ne peut pas blesser le Razr (au moins en quelques minutes).

Vient enfin le test de pliage, où Zack essaie de plier le téléphone en arrière. Étonnamment, le Razer ne se casse jamais en deux, même avec une immense pression et des décombres à l’intérieur des composants mécaniques. L’écran est finalement retiré de ses supports de retenue, cependant.

La vidéo semble peindre le Razer sous un jour positif; Je ne m’attendais certainement pas à ce que l’écran tactile continue de fonctionner après que la saleté ait été poussée sous l’écran. Espérons que le Galaxy Z Flip est tout aussi (ou plus) durable.