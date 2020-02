Motorola RAZR Review: Aussi utile qu’une lame de rasoir émoussée

Source: Android Central

Motorola RAZR: La revue

C’est la critique la plus difficile que j’aie jamais écrite. Nous sommes au début de l’ère du pliable, et nous avons déjà vu un pliable traverser des périodes douteuses, bien que Samsung ait pu corriger les problèmes avec le Galaxy Fold.

Lorsque Motorola a révélé le RAZR 2020 en novembre, le monde – avec moi – s’est levé et a pris note. Motorola était de retour, défiant le sommet de l’industrie et ramenant les légendes de manière considérable.

Il est difficile de souligner à quel point il y a eu un intérêt pour le RAZR; Motorola lui-même a repoussé le lancement car ils ne pouvaient pas en faire assez pour répondre à la demande, et même maintenant, les dates d’expédition sont dans plusieurs semaines. La première question que tout le monde se pose quand ils voient mon Galaxy Fold est de savoir s’il s’agit du nouveau RAZR.

Le Motorola RAZR est probablement le téléphone Motorola le plus attendu depuis longtemps. C’est dommage alors que les compromis soient grands, le prix est trop élevé et finalement, ça n’a pas répondu à mes attentes.

Conclusion: Le Motorola RAZR est l’un des smartphones les plus beaux du marché. Il excite comme aucun autre téléphone. Cependant, regardez au-delà de la surface et vous vous rendrez compte que les compromis incluent une durée de vie moyenne de la batterie, un affichage grinçant et un appareil photo inférieur à la moyenne. En fin de compte, les compromis sont trop nombreux pour beaucoup trop d’argent.

Motorola RAZR emballe le facteur wow

Il n’y a pas d’autre moyen de le dire: le Motorola RAZR est le téléphone le mieux conçu sur le marché en ce moment. Faire un téléphone super mince une fois déplié et conserver l’essence du RAZR d’origine n’est pas une mince affaire.

Lorsque j’utilise le RAZR en public, plus d’une personne m’a empêché de poser des questions à ce sujet. Il attire facilement l’attention et explique en quelque sorte pourquoi il a capturé l’imagination des gens du monde entier.

Depuis que j’ai posé les yeux sur le RAZR, je l’ai adoré. Il est si petit lorsqu’il est plié, c’est presque comme avoir un téléavertisseur moderne. Sauf qu’au lieu d’un petit écran non interactif, vous disposez de l’affichage Peek qui vous permet de trier les notifications en un coup d’œil. Les boutons sur le côté droit sont petits – ce qui les rend difficiles à appuyer – ce qui ajoute à la sensation d’un outil pour filtrer les informations, plutôt que de communiquer activement.

Il y a un sentiment particulièrement satisfaisant à claquer le RAZR après un appel gênant.

Lorsque vous souhaitez plonger dans une notification, il vous suffit de l’ouvrir. S’il y a un appel entrant, cela peut répondre automatiquement à l’appel, et comme le RAZR d’origine, vous pouvez également le retourner pour mettre fin à un appel. Il y a un sentiment particulièrement satisfaisant lorsque vous faites cela après un appel de spam, bien que l’intégration profonde des fonctionnalités de Google et des recherches de numéros signifie qu’il les identifie souvent comme spam avant de répondre à l’appel.

Si votre notification est plus du type traditionnel, les actions que vous pouvez entreprendre sont conformes à celles que vous trouveriez sur une montre intelligente. Selon l’application, vous pouvez utiliser le triage rapide en archivant et en marquant comme lu, ou répondre en utilisant des réponses prédéfinies ou votre voix. Malheureusement, cela ne fonctionne que dans certaines applications, et contrairement au Galaxy Fold, si vous lisez une notification et ouvrez l’écran, cela ne vous mènera pas directement à cette application.

La majorité de la technologie du RAZR est intégrée à la base, c’est-à-dire la partie inférieure du téléphone que vous tenez dans la main. Cela signifie que le RAZR est très lourd en bas et fonctionne beaucoup plus chaud que la moitié supérieure, ce qui reste généralement frais même pendant les jeux intensifs. La partie inférieure peut devenir très chaude, mais pas assez chaude pour que ce soit un problème.

L’arrière du RAZR est assez glissant, et bien que le téléphone ait la largeur parfaite, il est un peu trop grand lorsqu’il est déplié. J’ai de grandes mains, et même j’ai du mal avec la gymnastique nécessaire pour atteindre le haut de l’écran lorsque je l’utilise d’une seule main. Vous voudrez certainement un étui; à plusieurs reprises, je l’ai presque abandonné et ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que je le laisse tomber.

L’écran du Motorola RAZR est à la fois bon et mauvais

Si vous le laissez tomber, je doute que l’écran puisse survivre plus qu’un impact léger. Hors de la boîte, la charnière – qui serait en plastique – a fait un léger grincement au moment où vous avez commencé à plier l’écran. Après six jours d’utilisation, le téléphone émet maintenant un grincement audible lorsque vous ouvrez ou fermez l’écran et un test récent a révélé qu’il pourrait cesser de se plier correctement après seulement 28000 plis. Si ce seul test est indicatif, cela signifie que l’expérience de charnière et de pliage durera entre neuf et douze mois, et même si l’écran a bien fonctionné après ce test, c’est une possibilité inquiétante.

Bien qu’ils présentent des designs différents, mon Galaxy Fold émet à peine un son après deux mois d’utilisation comme mon téléphone principal. Le Galaxy Fold a fixé une attente pour moi en termes de durabilité et de convivialité, et le Motorola RAZR est loin de cette marque.

Motorola a récemment déclaré que les bosses et les bosses à l’écran étaient normales, et bien qu’elles ne soient pas vraiment visibles, vous pouvez certainement les ressentir lorsque vous passez votre doigt sur l’écran. Surtout dans les jeux, c’est quelque peu similaire à la différence que vous ressentez lorsque vous avez une petite bulle dans un protecteur d’écran. Cela n’a pas encore eu d’impact sur l’utilisation de l’écran, mais après quelques jours seulement, cela m’inquiète énormément.

J’ai des inquiétudes à long terme concernant la durabilité de l’écran du Motorola RAZR.

Au-delà de la nature flexible, le reste de l’écran est similaire à celui des précédents smartphones Motorola. Il n’a pas la netteté ou la luminosité maximale d’un téléphone Samsung et opte pour un profil plus neutre que l’affichage de couleurs vives comme les autres écrans. La visibilité extérieure est inférieure à la moyenne, et bien qu’il y ait eu quelques problèmes avec les images fantômes au début, ceux-ci semblent avoir été résolus.

Bien sûr, s’il ne s’agit que de notifications, vous n’aurez probablement pas besoin d’utiliser l’écran principal grâce au petit affichage Peekcale en niveaux de gris sur le devant. Il est devenu un moyen de trier les notifications, et j’aime la façon dont il affiche de nombreuses informations sur les appelants – telles que le nom de l’entreprise ou s’il s’agit d’un spam – lorsqu’un numéro inconnu vous appelle.

Pour afficher une notification, il vous suffit d’appuyer et de maintenir l’icône en bas de l’affichage Peek. De là, vous pouvez effectuer plusieurs actions, qui dépendent de l’application. Malheureusement, j’ai trouvé qu’il est beaucoup trop facile de glisser accidentellement une notification, en particulier lorsque vous essayez de faire défiler les volets d’icônes sur l’écran avant.

Aussi utile que soit l’affichage Peek, je souhaite qu’il puisse faire plus. L’énorme différence de durée de vie de la batterie entre l’utilisation de l’affichage avant et principal signifie que plus de fonctionnalités dans l’affichage Peek pourraient conduire à une meilleure expérience globale de la batterie (plus à ce sujet ci-dessous).

La batterie du Motorola RAZR est une déception

Le Motorola RAZR dispose de deux batteries qui, selon Motorola, représentent une capacité totale de 2510 mAh. Un récent démontage sur YouTube a révélé une capacité légèrement inférieure à 2380 mAh, mais quelle que soit la précision, la physique est incontestable et une capacité de batterie plus petite signifie une durée de vie de la batterie réduite.

L’une de mes plus grandes préoccupations lors de l’achat du RAZR était la durée de vie de la batterie. J’ai besoin d’un téléphone pour me durer au moins une journée complète d’utilisation, y compris des heures d’utilisation comme outil de navigation, de communication et de divertissement. Les tailles de batterie supérieures à 3500mAh ou même 4000mAh sont devenues la norme pour les appareils que j’utilise, et je peux généralement perdre plus d’une journée d’utilisation, y compris au moins six heures d’écran à temps.

La durée de vie de la batterie est comparable à celle du Pixel 4, ce qui signifie que ce n’est pas très bon.

Le Motorola RAZR ne répond pas à ces attentes. Au cours de la semaine dernière, j’ai constaté que cela dure en moyenne de 12 à 14 heures sur une seule charge, surtout lorsque je me fie aux données mobiles, qui utilisent l’eSIM dans le téléphone sur le réseau de Verizon. Cette période d’utilisation se traduit généralement par environ 4 heures d’écran à l’heure. Cette autonomie est comparable à celle du Pixel 4, c’est-à-dire que ce n’est pas très bon.

Bien sûr, cela dépend de la façon dont vous utilisez le téléphone et de vos attentes. Lorsque je priorise les notifications de défilement, etc. via l’affichage Peek – qui reste généralement allumé – je peux obtenir 7 heures d’écran à l’heure avec une journée complète d’utilisation. Mais si vous utilisez principalement l’écran principal – ce qui est probablement compte tenu des fonctionnalités limitées de l’affichage Peek – cela diminue considérablement.

Le RAZR est livré avec un chargeur TurboPower de 18 W, ce qui signifie que vous pouvez recharger la batterie assez rapidement. Il faut environ 90 minutes pour charger le Motorola RAZR, ce qui n’est pas si rapide compte tenu de la petite taille de la batterie, mais cette vitesse de charge est probablement régulée pour empêcher le téléphone de surchauffer pendant la charge.

En fin de compte, la taille de la batterie du Motorola RAZR signifie qu’elle a une autonomie potentielle maximale inférieure à celle des autres téléphones, quelle que soit la façon dont vous l’utilisez. Si vous êtes prêt à faire des compromis et pouvez accéder à un chargeur tout au long de la journée, cela peut parfaitement vous convenir. Cependant, pour moi, la batterie n’est pas assez bonne pour que je veuille compter sur le RAZR en cas d’urgence.

La caméra RAZR n’est tout simplement pas assez bonne

Je ne compterais pas non plus sur le Motorola RAZR comme téléphone avec appareil photo pendant les vacances ou à tout moment. Il y a un seul objectif 16MP, ce qui signifie qu’il nous manque le téléobjectif et les objectifs ultra-larges qui sont devenus la norme sur les smartphones.

Certes, c’est un téléphone mince avec des contraintes de conception uniques, mais même l’objectif ordinaire ne répond pas à la marque. Étant donné que le Galaxy Z Flip aurait une double caméra, la constance de Motorola à s’en tenir au design emblématique de RAZR signifie qu’ils ont finalement emprunté le mauvais appareil photo du RAZR d’origine.

L’appareil photo principal dispose d’un capteur 16MP avec ouverture f / 1,7, d’une taille de pixel de 1,22 µm et d’une mise au point automatique à détection de phase à deux pixels. Sur le papier, ce capteur devrait être assez capable de prendre des photos utilisables en basse lumière, ne devrait avoir aucun problème de mise au point et devrait produire des images avec suffisamment de détails. En pratique, la caméra fait presque exactement le contraire.

Considérant qu’un téléphone de 500 $ a généralement un bon appareil photo, il n’y a aucune excuse pour le mauvais appareil photo du Motorola RAZR.

Les images sont très douces, manquent souvent de détails et, surtout en basse lumière, il est difficile de savoir si l’image sera utilisable. L’appareil photo me rappelle les appareils photo des smartphones il y a environ quatre ans, et est un exemple brillant du mantra selon lequel l’ajout d’un bon matériel ne donne pas un bon appareil photo.

Motorola n’est pas connu pour ses prouesses en matière de caméra, mais le RAZR déçoit définitivement. Au-delà des problèmes de clarté et de détail, les performances en basse lumière sont particulièrement lamentables. Que vous utilisiez l’appareil photo principal – y compris lorsqu’il est replié pour vous faire face pour des selfies – ou le véritable appareil photo selfie, le Motorola RAZR a du mal à se concentrer.

Si vous utilisez l’appareil photo principal replié et que vous souhaitez prendre un selfie, la lumière du selfie s’allume et aveugle celui qui est sur la photo. Il faut ensuite environ 30 secondes pour se concentrer et prendre une photo, date à laquelle vous avez inévitablement bougé. De même avec la caméra selfie, qui éclaire tout l’écran dans des conditions de faible luminosité, vous aveugle pendant 30 à 60 secondes et prend toujours une mauvaise photo. Étant donné que même un téléphone à 500 $ a généralement un bon appareil photo, il n’y a aucune excuse pour que l’appareil photo Motorola RAZR soit si pauvre.

Le Motorola RAZR a des spécifications de milieu de gamme

Les compromis sont plus apparents lorsque vous considérez les spécifications du Motorola RAZR, et comment elles se comparent au Galaxy Z Flip et au Samsung Galaxy Fold. Le seul concurrent direct est le pliable à clapet de Samsung, dont nous ne connaissons pas tous les détails, mais qui devrait être lancé aux alentours de 1400 $.

Catégorie

Motorola RAZR

Samsung Galaxy Z Flip (rumeur)

Galaxy Fold

Système opérateur

Android 9

Android 9

Android 9

Afficher

Écran P-OLED pliable de 6,2 pouces

Format d’image 21: 9

Résolution de 876 x 2142 (373 ppp)

Deuxième écran G-OLED externe, 600×800, 2,7 pouces

AMOLED dynamique pliable de 6,7 pouces

Format d’image 22: 9

Résolution 1080×2636 (425 ppi)

Écran de couverture externe Écran Super AMOLED, 116×300 pixels, affichage permanent

AMOLED dynamique pliable de 7,3 pouces

Rapport d’aspect 4,2: 3

Résolution 1536×2152 (362 ppi)

Écran Super AMOLED frontal de 4,6 pouces, 720×1680 pixels, système d’exploitation Android complet

Processeur

Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 855+

Qualcomm Snapdragon 855

Graphique

Adreno 616

Adreno 640

Adreno 640

Mémoire

6 Go

8 Go

12 Go

Espace de rangement

128 Go

256 Go

512 Go

Stockage extensible

Aucun

Aucun

Aucun

Caméra arrière 1

16MP, ouverture ƒ / 1,7

PDAF double pixel

12MP (large), ouverture f / 1.8

PDAF double pixel, OIS

12MP (large), ouverture f / 1,5-2,4

PDAF double pixel, OIS

Caméra arrière 2

Aucun

12MP (ultra large), ouverture ƒ / 2,2

16MP (ultra large), f / 2.2

Caméra arrière 3

Aucun

Aucun

12MP (téléobjectif), ouverture f / 2.4

OIS, zoom optique 2x

Caméra frontale

Ouverture 5MP, ƒ / 2.0

10MP, ouverture ƒ / 2,4

10MP (avant), ouverture ƒ / 2,2

Double caméra interne:

8MP, ouverture ƒ / 1,9

Ouverture 10MP, f / 2.2

Batterie

2510 mAh

Charge TurboPower de 15 W

3300 mAh

Charge rapide de 25 W

2510 mAh

Charge rapide 15 W QuickCharge 2.0

Dimensions

Déplié: 172 x 72 x 6,9 mm

Plié: 94 x 72 x 14 mm

Déplié: 168 x 74 x 7,2 mm

Plié: 87,4 x 74 x 17 mm

Déplié: 160,9 x 117,9 x 6,9 mm

Plié: 160,9 x 62,9 x 15,5 mm

Poids

205 g (7,23 oz)

183 g (6,46 oz)

263 g (9,28 oz)

Prix

1499 $

~ 1400 $

1980 $

Lorsque vous regardez le Motorola RAZR dans le contexte d’autres appareils pliables, il est difficile de comprendre la proposition de valeur globale qu’il offre. Oui, il présente le plus beau design sur un téléphone depuis longtemps, et la rumeur selon laquelle Z Flip de Samsung semble volumineux en comparaison, mais les deux appareils pliables de Samsung sont loin devant en termes de package technologique global qu’ils offrent.

Le RAZR est définitivement mince lorsqu’il est déplié, mais en regardant le prix, j’aurais aimé que Motorola en ajoute beaucoup plus. Si le RAZR avait un prix inférieur à 1000 $, il offrirait une valeur beaucoup plus élevée, mais un processeur de milieu de gamme, une durée de vie moyenne de la batterie et un mauvais appareil photo sont d’énormes compromis pour ce qui est encore, un téléphone à 1500 $.

Les performances du RAZR sont fluides après quelques ajustements

Ces spécifications de milieu de gamme n’ont pas un effet énorme sur l’utilisation quotidienne, mais il y a suffisamment de soucis pour que cela ne ressemble pas à une expérience phare.

Par exemple, il existe quatre options de taille d’affichage différentes qui contrôlent la taille de l’icône et la densité des informations à l’écran. Le Motorola RAZR est livré avec le deuxième plus bas des quatre crans sélectionnés; le garder à ce paramètre ou sur le paramètre le plus bas (le plus dense) signifie que le téléphone a parfois du mal lorsque vous avez beaucoup d’applications en cours d’exécution ou dans des jeux lourds. Augmentez la taille d’affichage à l’un des deux premiers paramètres, et cela fonctionne plus facilement, mais ce n’est pas l’option par défaut.

Lorsque vous utilisez des données mobiles, vous constaterez également que les données sont plus lentes que sur d’autres appareils, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un test scientifique, il semble avoir une radio plus faible que l’iPhone 11 Pro. À plusieurs reprises, le RAZR a été sensiblement plus lent à effectuer des tâches de données que l’iPhone, bien que les deux utilisent un Verizon eSIM.

L’une des choses les plus satisfaisantes à propos du RAZR est de pouvoir ouvrir le téléphone pour répondre à un appel et le fermer pour le terminer. Pour la plupart, la qualité des appels est plus qu’acceptable sur le RAZR, bien que le haut-parleur relativement silencieux signifie que vous risquez de manquer quelques appels.

Pour la plupart, il n’y a rien de remarquable dans les performances du RAZR. 6 Go de RAM conviennent à presque toutes les tâches, le Snapdragon 710 offre des performances assez décentes et l’Adreno 616 peut gérer la plupart des jeux. Il n’a pas les spécifications phares de ses concurrents pliables, mais il offre principalement une utilisation quotidienne.

Le logiciel de Motorola est conçu pour les pliables

Lorsqu’il a annoncé le RAZR, Motorola a déclaré qu’il exécutait Android 9 Pie avec une mise à niveau prévue vers Android 10. Ensuite, il a annoncé qu’il serait livré avec Android 10 hors de la boîte. Après tout cela, il exécute toujours Android Pie. Motorola dit qu’il prévoit une mise à jour rapide vers Android 10 pour le RAZR, mais compte tenu de l’historique des mises à jour inégales de la société, cela pourrait être un peu d’attente.

Au-delà de la plate-forme actuelle, si vous avez utilisé un téléphone Motorola dans le passé, vous serez à l’aise avec le Motorola RAZR, et si vous avez utilisé le RAZR d’origine, Motorola vous rendra un hommage particulier.

Le RAZR est équipé d’une expérience Android presque en stock, bien que l’exclusivité de Verizon aux États-Unis signifie qu’il dispose de plusieurs applications Verizon préchargées. Il s’agit notamment de l’application Message +, qui est un double de la propre application de messagerie de Google et demande constamment à être définie comme l’application de messagerie par défaut.

Comme la plupart des téléphones Motorola, le RAZR utilise les applications Google par défaut pour à peu près tout. Au-delà de l’expérience de base, la majorité des ajouts et modifications de Motorola sont hébergés dans l’application Moto. Il s’agit notamment des actions Moto et des fonctionnalités d’affichage Moto pour l’affichage Peek.

Le premier apporte les gestes auxquels nous sommes habitués à partir d’autres téléphones Motorola, y compris une double torsion pour lancer l’appareil photo et une double coupe pour activer ou désactiver la lampe de poche. Ces deux actions semblent complètement naturelles sur le RAZR, surtout lorsque l’écran est plié et que l’appareil photo principal est face à vous, prêt à prendre un selfie.

Avec le Galaxy Fold, j’ai dit qu’il semblait que dix ans de prouesses multitâches de Samsung avaient conduit à ce facteur de forme. Avec le RAZR, on a l’impression que les actions Moto ont été faites pour le RAZR et d’autres appareils pliables.

Bien sûr, Motorola rend hommage au RAZR d’origine en vous reprenant, littéralement. Dans la vignette des paramètres rapides, vous trouverez la fonction Retro RAZR, qui fait ce qu’elle dit – elle donne au RAZR 2020 l’apparence et le comportement de l’original.

Une fois cette fonction lancée, la moitié inférieure de l’écran affiche le clavier emblématique T9 du RAZR d’origine, tandis que la moitié supérieure affiche l’interface utilisateur à l’écran. Il n’y a aucun moyen de tricher et de toucher les icônes ici, vous devez toujours naviguer avec le clavier, utiliser les raccourcis pour la messagerie, les paramètres, le bluetooth, etc. et il n’y a aucun moyen de personnaliser les options.

Dans l’ensemble, il s’agit plus d’un hommage que d’une fonctionnalité utile car, après l’avoir utilisé brièvement pour le facteur de nouveauté, vous oublierez qu’il existe.

Verdict: je rends le Motorola RAZR

Comme vous l’avez peut-être supposé, le Motorola RAZR ne fournit pas l’expérience que je recherche. Cela revient finalement à l’étiquette de prix. J’ai dépensé 2000 $ sur le Galaxy Fold et je n’ai pas peur de dépenser de l’argent pour des appareils pliables de première génération, mais l’expérience globale offerte par le Motorola RAZR signifie que je ne peux pas justifier le prix de 1500 $.

J’espère que Motorola lancera un autre RAZR avec ces préoccupations abordées.

Si Motorola avait livré un appareil photo qui n’était limité que par son manque de matériel, ou une batterie qui pouvait gérer tout ce que je pouvais lui lancer, ou même un écran qui ne craquait pas. Si le RAZR était juste un peu meilleur dans certains de ces domaines, il serait possible de justifier son maintien. Au lieu de cela, il est loin d’offrir le rasage de près que je cherchais.

Ce qui est vraiment dommage, car j’adore le facteur de forme et le design. C’est de loin l’un des téléphones les plus beaux du marché aujourd’hui. J’espère vraiment que Motorola lancera un autre RAZR plus tard cette année ou l’an prochain, avec certaines de ces préoccupations abordées. S’ils peuvent livrer un RAZR 2 qui offre l’expérience premium que je recherche, alors je serai le premier à l’acheter.

2,5

sur 5

Jusque-là, le nouveau Motorola RAZR laisse beaucoup sur la table, et à un prix de 1500 $, il est difficile de recommander à quiconque d’acheter cela. En fin de compte, c’est pourquoi je retourne le mien à Motorola.

