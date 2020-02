Motorola Razr tombe en panne bien avant le Galaxy Fold lors du test de pliage

Le Motorola Razr est une version moderne du téléphone à clapet, offrant un écran pliable et d’autres extras. Quelle est sa durabilité? Eh bien, CNET a effectué un test de pliage, et les résultats pourraient être décevants.

La sortie a utilisé la machine de test Square Trade FoldBot pour plier et déplier à plusieurs reprises le Motorola Razr. Il s’agit de la même machine de test et de la même méthode utilisées pour le Samsung Galaxy Fold, qui a réussi à durer environ 120 000 plis avant de tomber en panne.

Malheureusement, le test de pliage du Motorola Razr s’est terminé après seulement 27 218 plis (passez à la marque 4:08:50 dans la vidéo ci-dessus), le téléphone ne se pliant pas correctement pendant les dernières secondes du test. Après avoir sorti le téléphone de la machine, l’équipe a pu vérifier qu’il ne pouvait pas se plier.

Heureusement, l’écran du téléphone était toujours (apparemment) entièrement fonctionnel. Et si c’est le cas pour d’autres unités Razr également, cela ne signifie pas nécessairement la fin du monde si votre charnière est brisée. Vous pouvez donc probablement sauvegarder tout contenu important directement depuis le téléphone.

Ce chiffre signifie que si vous pliez et dépliez votre appareil 100 fois par jour, le Razr ne durerait pas un an. Et cela équivaudrait à environ 18 mois si vous pliez et dépliez votre appareil 50 fois par jour.

Il convient de noter que le robot n’est pas aussi doux avec le Razr qu’un humain pourrait l’être, et le test de pliage n’imite pas la fréquence à laquelle un humain pourrait ouvrir et fermer l’appareil. Néanmoins, nous espérons que les fabricants rendent la prochaine génération d’appareils pliables encore plus durable.

