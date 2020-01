Motorola travaillerait sur un téléphone à stylet

La gamme de milieu de gamme de Motorola est partout en ce moment. La société a toujours ses téléphones populaires des séries G et E, mais plus récemment, elle a sorti quelques appareils Android One dans certaines régions. Une nouvelle fuite indique que Motorola pourrait essayer quelque chose de nouveau: un téléphone avec un stylo.

Evan Blass, mieux connu sous le nom de @evleaks sur Twitter, a publié l’image ci-dessous d’un téléphone Motorola non spécifié avec un stylet. L’extrémité du stylet semble glisser dans le téléphone, tout comme le Galaxy Note. Il n’est pas clair s’il s’agit d’un appareil haut de gamme ou de milieu de gamme, mais le téléphone présente une ressemblance frappante avec le Motorola One Action (bien que la caméra perforée ne soit pas aussi grande ici).

Il serait intéressant de voir Motorola créer son propre téléphone équipé d’un stylet, et il pourrait certainement y avoir un grand marché pour un tel appareil. Le Galaxy Note est évidemment une gamme de produits réussie, et les téléphones Stylo économiques de LG sont populaires sur les opérateurs prépayés depuis des années.

Cela pourrait être quelque chose que Motorola expérimente depuis un certain temps – le Moto Z4 prend déjà en charge les stylets actifs, bien que la fonctionnalité n’ait guère été publiée.