“Movies Anywhere” vous permettra de prêter des films à vos amis

Movies Anywhere est une application qui synchronise vos achats de films sur des plates-formes telles qu’Amazon Video, Google Play et iTunes, afin que vous ne soyez pas enfermé dans un seul service. Il ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Screen Pass qui vous permet de partager temporairement vos films avec d’autres personnes.

Screen Pass entre dans une version bêta fermée plus tard dans la journée à 13 h HE / 10 h HP. Une bêta ouverte avec un meilleur accès sera lancée en mai. Le lancement complet est prévu plus tard cette année.

Pass écran

Sous Screen Pass, vous pourrez partager un maximum de trois films par mois. Le destinataire aura une semaine pour accepter le film, où il restera dans sa bibliothèque pendant deux semaines. Une fois que la personne aura accédé au film, elle disposera de trois jours pour le terminer.

Il n’y a pas de limite sur le nombre de fois où vous pouvez partager des films, seulement la limitation ci-dessus de trois par mois. Pendant la bêta fermée, environ 6 000 films seront disponibles à partager. Cela représente environ 80% du catalogue de l’entreprise. Vous pouvez télécharger Movies Anywhere ici.

