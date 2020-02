Moving Out est un jeu coopératif de canapé sur le déménagement de meubles dans des endroits absurdes

Si vous recherchez des jeux coopératifs sur canapé qui vous permettent de revivre l’expérience de crier sur qui ne lève pas sa juste part, en voici un à garder sur votre radar. SMG Studio, Devm Games et Team17 proposent un nouveau titre sur-cuit appelé Moving Out. De manière appropriée, il s’agit de déplacer des meubles, avec un système de jeu basé sur la physique. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce ci-dessous, montrant les différentes tâches faciles que vous aurez dans la ville de Packmore.

Dans Moving Out, les joueurs font partie de l’équipe de technicien en aménagement et relocalisation de meubles. Vous pouvez jouer seul ou avec trois autres amis. En raison du système de physique, vous devez penser à votre chemin à travers les différentes affectations mobiles difficiles. Moving Out arrive sur Xbox One, PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch et devrait sortir le 28 avril.