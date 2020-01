Mozilla Firefox 72.0 ajoute une protection de suivi améliorée, un bloc d’empreintes digitales sur macOS et Linux

La version 72.0 de Mozilla Firefox est désormais disponible et peut être installée sur macOS et Linux. Mozilla dans la nouvelle version de son propre navigateur étend la disponibilité du mode Picture-in-Picture, qui vous permet de déchirer la fenêtre avec le lecteur vidéo.

Dans la version précédente du programme, nous avons vu la prise en charge des fonctions qui ont été ajoutées uniquement dans Windows.

Firefox version 72.0 est un navigateur Web rapide et complet. Il offre une grande sécurité, confidentialité et protection contre les virus, les logiciels espions et les logiciels malveillants, et il peut également bloquer facilement les fenêtres contextuelles.

Les fonctionnalités clés qui ont rendu Firefox si populaire sont l’interface utilisateur simple et efficace, la vitesse du navigateur et les solides capacités de sécurité.

Firefox 72.0 introduit principalement le mode image dans l’image, qui a été mis à la disposition des utilisateurs de Windows avec la version précédente. Maintenant, cela va également à macOS et Linux. De cette façon, vous pouvez déchirer la fenêtre avec le lecteur vidéo, ce qui peut être fait avec un contrôle spécial sur la droite.

Les utilisateurs peuvent désormais télécharger et installer la nouvelle version de Firefox à partir d’aujourd’hui et utiliser la fonctionnalité de mise à jour automatique intégrée pour mettre Firefox à jour automatiquement dans Firefox en sélectionnant Menu> Aide> À propos de Firefox. Firefox ouvre une nouvelle fenêtre qui exécute une vérification de mise à jour et suggère de le télécharger et de l’installer ou de le faire automatiquement.

Dans Firefox 72.0, ils prennent la forme de bulles qui seront affichées dans la barre d’adresse.