Mozilla lance le meilleur navigateur Web Firefox optimisé par le service d’abonnement sans publicité de Scroll

Pour les éditeurs numériques comme Android Police, les publicités en ligne fournissent un flux de revenus essentiel qui nous aide à garder les lumières allumées, malgré la consommation de bande passante supplémentaire pour nos lecteurs et le chargement du contenu à un rythme plus lent. Heureusement, des entreprises comme Scroll ont travaillé pour perturber l’industrie de la publicité en ligne et ont atteint un nouveau chapitre passionnant dans leur parcours. Mozilla déploie une version très spéciale du navigateur Firefox – Firefox Better Web Beta – avec Scroll intégré, et vous pouvez l’essayer dès aujourd’hui.

Comme le service d’abonnement original de Scroll, Firefox Better Web Beta tire parti du solide réseau d’éditeurs de Scroll pour offrir aux lecteurs une expérience sans publicité qui met le contenu et la confidentialité au premier plan. Les éditeurs participants reçoivent ensuite une réduction de ces frais d’abonnement, ce qui leur permet de continuer à créer du contenu génial sans publicités. Aujourd’hui, plus de 300 éditeurs, dont Android Police, font déjà partie du réseau sans publicité de Scroll, ce qui fait que certains de vos sites préférés figurent sur la liste.

Mozilla et Scroll ne sont pas les premières entreprises à essayer de réinventer les expériences Web financées par la publicité. Le navigateur Brave, lancé par l’ancien PDG de Mozilla Corporation, Brendan Eich, a lancé son propre réseau publicitaire basé sur la confidentialité qui paie les éditeurs et les lecteurs en crypto-monnaie BAT en échange de vues. Contrairement à Scroll, Brave s’appuie toujours sur les annonces qu’il contrôle pour générer des revenus, et il ne nécessite aucun investissement initial de la part des utilisateurs.

Si vous souhaitez essayer Firefox Better Web Beta avec Scroll, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse e-mail ici. Vous pouvez tester le service sans risque pendant 48 heures. Après cela, les prix pour continuer commencent à 2,49 $ par mois pour les six premiers mois, avant de s’installer au taux final de 4,99 $ par mois.