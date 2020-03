MX Player beta prend en charge SMB pour la lecture en réseau

MX Player est l’une des applications de lecture vidéo locales les plus utilisées sur le marché, et elle vient de prendre une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter un peu la diffusion à partir d’un serveur de fichiers à domicile. La dernière version bêta v1.21.2 prend en charge SMB, vous permettant d’accéder aux médias réseau à partir de serveurs ou d’ordinateurs partageant des fichiers via le protocole.

Vous pouvez également rechercher lors de la lecture de fichiers WebM. Un plus petit tas de corrections de bugs a également été inclus dans la version. Le journal des modifications complet est juste en dessous:

QUOI DE NEUF

La mise à jour d’aujourd’hui inclut la prise en charge du protocole SMB. Accédez maintenant facilement aux fichiers réseau comme s’ils étaient sur votre téléphone.

Corrections de bugs:

– La recherche fonctionne maintenant avec les fichiers WebM

– Les sous-titres télétexte s’affichent désormais correctement

– La touche MEDIA STOP ne réinitialise plus la position de lecture

– La lecture en arrière-plan (audio) peut maintenant être désactivée

– Le bouton d’action flottant n’obstrue plus les autres options de fichier

Pour les utilisateurs de l’Inde:

– Les jeux se chargent beaucoup plus rapidement maintenant, ce qui signifie moins de temps d’attente

– Partagez vos émissions / films préférés sous forme d’histoires Facebook

SMB n’est pas le protocole le plus sécurisé du marché. L’ancienne version, SMB1, présente un risque de sécurité direct et les versions plus récentes ont leurs propres problèmes. Bien qu’il soit probablement acceptable de l’utiliser exclusivement en réseau, et de nombreuses personnes le font, vous ne voulez certainement pas que le trafic SMB soit ouvert à Internet. Mais si vous faites partie de ceux qui utilisent SMB pour un serveur multimédia local, vous pourrez lire des fichiers à partir de celui-ci via MX Player avec cette nouvelle version bêta.

La mise à jour est désormais disponible pour ceux du programme bêta sur le Play Store, mais vous pouvez également la télécharger via APK Mirror.