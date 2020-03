MX Player lance son service gratuit de streaming de films et de télévision aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans 5 autres pays

La plupart d’entre nous connaissent MX Player comme le meilleur lecteur vidéo sur Android, capable de gérer n’importe quel format de fichier, codec, débit binaire ou extension de sous-titre. Ce que vous avez peut-être manqué, c’est que MX propose également un service de streaming de films et d’émissions de télévision à la demande en Inde. Il étend désormais la disponibilité à sept pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Tout d’abord, voici la liste des pays où le streaming est désormais disponible:

Australie

Bangladesh

Canada

Népal

Nouvelle-Zélande

Royaume-Uni

Etats-Unis

Si vous avez déjà installé MX, vous n’avez rien à faire. L’interface doit basculer d’elle-même pour activer le nouvel onglet Vidéo. Un des membres de notre équipe a vérifié qu’il avait cette fonctionnalité aux États-Unis, mais pas au Royaume-Uni. Il peut donc être déployé lentement auprès des utilisateurs.

Le service vidéo de MX a été lancé en 2018 en Inde, quelques mois après l’achat de l’application par Times Internet. C’est gratuit, financé par la publicité, sans option premium sans publicité pour le moment. Il a doublé Netflix et Hotstar et est devenu le service de streaming le plus populaire avec 175 millions d’utilisateurs mensuels.

MX a signé des accords avec des studios locaux aux États-Unis et au Royaume-Uni pour inclure un contenu mondial plus attrayant, mais vous ne devriez pas vous attendre à trouver beaucoup de films ou d’émissions chauds et nouveaux. La plupart des titres sont un peu anciens, bien que vous ne puissiez pas être aussi pointilleux lorsque le service VOD ne vous coûte pas un sou. De plus, maintenant que la plupart d’entre nous sont stressés à la maison, un petit plongeon dans les classiques d’une époque plus simple devrait être considéré comme une caractéristique et non un inconvénient.

Après cette expansion, l’équipe derrière MX Player espère pénétrer d’autres marchés comme le Moyen-Orient et l’Asie du Sud.