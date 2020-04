Nanoleaf Hexagons maintenant disponible pour les précommandes privées, expédition le 30 juin

Nanoleaf a introduit aujourd’hui des précommandes privées pour ses prochains panneaux de lumière hexagonaux. L’annonce, qui est venue via un e-mail marketing, indique que les précommandes ne sont disponibles que pour ceux qui se sont inscrits pour recevoir plus d’informations sur les Hexagones, et sont répertoriées comme expédiées le 30 juin.

En plus de la nouvelle forme hexagonale, les derniers panneaux incluent des caractéristiques de signature de la gamme Canvas et Aurora de l’entreprise. Chaque contrôle tactile Hexagon Sports peut être utilisé pour contrôler les niveaux d’éclairage et pour jouer à des jeux comme Simon.

Les Hexagones incluent également la visualisation musicale à travers des scènes rythmiques. Les panneaux peuvent afficher jusqu’à 16 millions de nuances ou couleurs et blancs différents, et peuvent utiliser des tonnes de scènes déjà utilisées avec d’autres formes.

La nouveauté de la gamme Nanoleaf est la possibilité de combiner des formes, qui commence par les hexagones. Les futures formes de l’entreprise pourront se connecter directement aux Hexagones, créant des tonnes de possibilités avec ses 6 côtés.

Les kits de démarrage pour les panneaux Hexagon commencent à 199 $ pour un ensemble de 7 panneaux (179 $ pendant la phase de précommande). D’autres kits incluent des options de panneaux 13 et 19, avec des ensembles plus grands avec une légère remise lorsqu’ils sont ventilés par panneau.

Bien que les précommandes ne soient disponibles qu’en privé à partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire pour plus d’informations sur le site de la société afin de potentiellement participer à la prochaine vague.

