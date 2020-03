NBCUniversal bascule vers des sorties simultanées en salles et en streaming

Après ce qui aurait été le pire week-end des 20 dernières années pour le cinéma américain, NBCUniversal / Comcast a décidé (enfin) de mettre des films en location le jour de leur sortie en salles. Cette nouvelle politique fait ses débuts avec le prochain film d’animation DreamWorks Trolls World Tour le 10 avril, mais les sorties à la demande pour les films actuellement en salles, dont The Invisible Man et Emma, ​​commenceront dès le 20 mars – ce vendredi prochain.

Les détails de ce nouveau système de publication “Jour et date” ne sont pas entièrement fixes, mais ces locations seront disponibles “sur une grande variété des services à la demande les plus populaires”, y compris Comcast et Sky avec des périodes de location de 48 heures et un prix suggéré de 20 $ par location aux États-Unis (et l’équivalent de celui des autres marchés).

“Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens la possibilité de voir ces titres à la maison”, a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal, à propos de l’annonce. “Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.”

Le coronavirus perturbant tous les aspects de notre vie en ce moment et forçant bon nombre d’entre nous à rester à la maison, nous pourrons au moins regarder de nouveaux films dans un semblant de normalité.