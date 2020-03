NBCUniversal rend de nouveaux films disponibles au téléchargement

Au milieu de la pandémie, les États ferment certaines entreprises comme les cinémas. Pour lutter contre les pertes financières potentielles, NBCUniversal autorise le téléchargement de nouveaux films encore en salles dans des applications comme iTunes (via Deadline).

Les films peuvent être téléchargés dès ce vendredi au prix suggéré de 19,99 $ US chacun. Cette offre sera disponible dans tous les pays où les films sont en cours de sortie. Il comprend de nouveaux films comme The Hunt, The Invisible Man, Trolls World Tour et Emma.

Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison qui soit à la fois accessible et abordable. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les personnes dans différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.

