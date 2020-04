NDI rend son application webcam iPhone gratuite pour tout le monde

NDI a annoncé que sa caméra HX et son logiciel de capture HX sont désormais gratuits sur iOS! Dans une déclaration faite le 2 avril, elle a déclaré:

Bergen, Norvège et San Antonio, Texas – 2 avril 2020 – Rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues à distance s’est encore beaucoup amélioré avec le logiciel vidéo spécialisé de NDI®, qui fait partie du groupe Vizrt. Avec de nombreux pays bloqués, la demande de streaming vidéo en direct n’a jamais été aussi élevée. Cependant, cela nécessite certains outils essentiels, l’un étant une webcam de haute qualité.

Maintenant, dans un mouvement qui symbolise l’état d’esprit “ nous sommes tous dans le même bateau et nous allons vaincre ce virus ”, NDI a annoncé aujourd’hui qu’il mettra immédiatement à disposition son nouveau NDI® | HX Capture pour iOS et son NDI® existant | HX Camera pour les applications iOS gratuitement pendant les 60 prochains jours. Les deux applications sont disponibles en téléchargement sur l’App Store d’Apple iOS et sont généralement vendues respectivement à 10 $ et 20 $.

Comme indiqué, la caméra NDI HX transforme votre iPhone en webcam 4K pour une utilisation dans les conférences téléphoniques et les webinaires. Il fonctionne avec MS Teams, Skype, Zoom et plus encore. Le PDG de Vizrt, Michael Hallén, a déclaré:

“À court terme, nous ne pouvons pas socialiser avec des amis et des collègues au bureau ou dans nos restaurants préférés, mais avec nos outils de narration visuelle définis par logiciel, nous pouvons maintenir le temps face à face et nous entraider à relever les défis que la vie est actuellement », a commenté Michael Hallén, PDG du groupe Vizrt. “En mettant la caméra NDI® | HX à la disposition de tous les utilisateurs d’iPhone, nous améliorons considérablement la flexibilité et la qualité des réunions vidéo, améliorant la capacité de chacun à travailler plus efficacement tout en travaillant à distance pendant ces périodes difficiles. Notre application simplifie cela en utilisant l’appareil photo de haute qualité que beaucoup de gens ont déjà dans leur poche “

NDI rend également son logiciel HX Capture gratuit pour iOS. capture vous permet de diffuser en direct le contenu de votre écran mobile via votre plateforme préférée.

Les deux applications sont gratuites jusqu’au 1er juin, et nécessite également une version mise à jour des outils NDI gratuits sur les utilisateurs Mac.

Gratuit pour un temps limité

Caméra NDI HX

Pour une durée limitée uniquement, obtenez une application gratuite pour transformer votre iPhone en webcam 4K.

La caméra NDI HX transforme votre iPhone en une caméra à faible latence pour les conférences téléphoniques et les webinaires.