Ne croyez pas ce que les fabricants de smartphones vous disent sur le zoom

Les fabricants de smartphones ont intensifié leur jeu de manière massive en matière de zoom et de photographie en basse lumière au cours des deux ou trois dernières années. Nous avons vu tout le monde, de Huawei et Apple à Samsung et Google, faire de grands progrès dans les deux cas.

Mais en ce qui concerne le zoom, nous avons constaté une tendance majeure pour les fabricants à tromper les chiffres, à mentir par omission, à induire le public en erreur ou tout simplement à ne pas expliquer correctement leurs capacités.

Le marketing douteux se concentre sur ce qui constitue exactement le zoom optique au sens du smartphone, ainsi que sur le flou des lignes entre le zoom optique, le zoom hybride et le zoom numérique.

Explication des technologies de zoom

Zoom optique dans le contexte d’un smartphone, des téléobjectifs ou des caméras dites périscopes sont utilisés pour les prises de vue agrandies. Ces appareils photo n’offrent cependant qu’un seul niveau de zoom optique (par exemple 2x, 5x) plutôt que des appareils photo reflex numériques, qui sont capables de déplacer les objectifs pour offrir plusieurs niveaux de zoom optique. Les caméras téléobjectif et périscope devraient fournir les meilleurs résultats de toutes les technologies de zoom.

Zoom numérique revient à recadrer le capteur de l’appareil photo pour donner l’impression que vous avez zoomé. Les appareils photo du téléphone utilisent souvent une mise à l’échelle numérique pour produire une taille de fichier de sortie équivalente à la résolution 1x (par exemple, mise à l’échelle vers 8 MP si l’appareil photo est un 8 MP capteur). Cependant, le niveau de détail réel conservé équivaut à rogner sur l’image 1x d’origine.

Pensez au zoom numérique comme regarder un ami à 100 mètres tout en regardant à travers un rouleau de papier toilette. Le zoom optique sur un smartphone équivaut à utiliser une paire de jumelles (c’est-à-dire des téléobjectifs ou des périscopes) pour regarder ce même ami, en offrant un regard plus détaillé sur eux.

Lis: Explication du zoom de l’appareil photo – Fonctionnement du zoom optique, numérique et hybride

Les fabricants de smartphones ont réussi à combler un peu l’écart entre le zoom numérique et le zoom optique zoom hybride ou sans perte. Une approche logicielle du zoom n’est pas nouvelle, car Sony et Nokia ont déjà utilisé des capteurs 20MP + et un suréchantillonnage pour fournir un zoom sans perte.

Le zoom hybride implique l’utilisation de plusieurs images et techniques de traitement d’image telles que la super résolution pour obtenir de meilleurs résultats que le zoom numérique traditionnel. Ce n’est toujours pas aussi bon que d’avoir un téléobjectif ou un périscope à ce niveau de zoom particulier, mais c’est une bonne alternative.

En fait, la combinaison de techniques avancées de traitement d’image avec un appareil photo téléobjectif / périscope permet d’utiliser le zoom hybride bien au-delà de ce qu’un appareil photo téléobjectif ou périscope peut offrir. Ainsi, un téléphone équipé d’un zoom téléobjectif 3x comme le Huawei P30 peut tirer parti de cet appareil photo et du traitement d’image pour atteindre un zoom hybride 5x. Mais surtout, le zoom hybride, même lorsqu’il est aidé par un appareil photo à zoom, n’est toujours pas un zoom optique. Cela n’a pas empêché certaines marques de prétendre le contraire.

Lorsque le zoom optique n’est pas tout à fait optique

Nous avons vu Xiaomi et OnePlus brouiller les lignes entre le zoom optique et hybride avec le Mi Note 10 et OnePlus 7 Pro respectivement.

Le Mi Note 10 de Xiaomi vante spécifiquement la marque de zoom «optique 5x» à l’arrière (voir la photo ci-dessus), quand il a admis plus tard qu’il utilisait en fait un appareil photo 3,7x 8MP et recadrait pour offrir un zoom hybride 5MP 5x. Le OnePlus 7 Pro offre quant à lui un zoom 8MP 3x à partir d’un téléobjectif 13MP 2,2x.

Dans le cas de OnePlus en particulier, l’entreprise était catégorique sur le fait qu’il s’agissait d’un zoom téléobjectif et non d’un zoom sans perte ou hybride. Cette pratique peut ne pas avoir d’importance pour la grande majorité des utilisateurs et la qualité de l’image peut être excellente, mais elle a le potentiel d’être une pente extrêmement glissante. Qu’est-ce qui empêche une entreprise d’offrir un appareil photo 40MP, de le réduire à 5MP, de dire que c’est un zoom optique 5MP et de n’admettre la pratique que lorsque cela lui est demandé?

Certaines marques ont utilisé des téléobjectifs ou des périscopes haute résolution et ont recadré pour vanter un facteur de zoom natif plus élevé.

Le cas le plus récent de flou entre les centres de zoom optique et hybride sur la série Samsung Galaxy S20. Samsung revendique un zoom “hybride optique” 64MP 3x pour le Galaxy S20 et S20 Plus, et un zoom optique hybride 48MP 10x pour le S20 Ultra. Le simple fait que Samsung ait inventé un nouveau terme devrait vous dire que nous ne regardons peut-être pas le vrai zoom optique 3x et 10x respectivement.

Nous avons contacté Samsung pour lui demander le facteur de zoom natif de ces téléphones, et il a confirmé que le S20 Ultra propose un appareil photo à zoom périscope 4x. Samsung n’a pas entendu parler des S20 et S20 Plus au moment de la rédaction, mais NotebookCheck rapporte que les deux appareils ne proposent qu’un simple appareil photo à zoom 1,06x. Les téléphones semblent simplement recadrer via les caméras ultra haute résolution et utiliser un traitement logiciel pour obtenir un zoom “hybride-optique” 3x et 10x.

Zoom numérique sur les stéroïdes (mais toujours zoom numérique)

Il ne fait aucun doute que le zoom optique combiné à des techniques avancées de traitement d’image permet aux caméras de zoomer plus loin que jamais. De manière générale, plus le facteur de zoom natif de votre téléobjectif ou périscope est élevé, plus le plafond est élevé pour le zoom hybride. Cela dépend également des capacités de traitement d’image des OEM, car certaines marques sont en mesure d’offrir un zoom hybride de meilleure qualité que d’autres. Mais il y a encore un moment où le zoom hybride devient inévitablement purement numérique.

Malheureusement, ce croisement entre zoom hybride et numérique est un autre domaine où les fabricants de smartphones ont brouillé les eaux. Nous avons vu par exemple Oppo taquiner le zoom 20x pour le Reno 2 et révéler plus tard qu’il s’agit en fait d’un zoom numérique, par exemple. Il n’y avait aucune mention de zoom numérique, optique ou hybride dans le teaser initial – une omission cruciale qui embrouille les eaux.

Présentation de # OPPOReno2 #Quadcam avec # 20xZoom. Première arrivée en Inde le 28.08.2019 pic.twitter.com/ySwRdeoXLa

– OPPO India (@oppomobileindia) 16 août 2019

Vivo est également coupable de pratiques similaires, vantant un zoom 60x pour son smartphone X30 Pro. Un regard sur la page du produit à l’aide de la traduction automatique montre de nombreuses instances de “zoom 60x” ou “super zoom 60x” et il ne semble jamais mentionner qu’il s’agit en fait d’un zoom numérique.

Samsung est un autre cas d’une entreprise susceptible de brouiller les frontières entre le zoom numérique et hybride. La société vante le zoom spatial 100x pour le Galaxy S20 Ultra, mais regardez-le en action et vous verrez que c’est en grande partie un zoom numérique. À son crédit, l’entreprise le décrit comme un zoom numérique «alimenté par l’IA» car il utilise un traitement d’image multi-images. Mais le traitement multi-images ne peut que faire beaucoup pour améliorer la qualité de l’image avec un facteur de zoom aussi extrême. Et je ne serais pas surpris si d’autres marques utilisent de toute façon des techniques similaires pour le zoom numérique.

Oppo Reno 10x Zoom Edition: un rival sérieux pour Huawei P30 Pro

Il est facile de dire que les smartphones sont plus ou moins devenus les mêmes. C’est souvent vrai, mais Oppo a continuellement été en mesure de réinventer la roue de manière fraîche et excitante. L’Oppo Reno 10x…

Même Huawei, qui a généralement popularisé l’utilisation du «zoom hybride» comme terme et a fait un travail solide de différenciation entre zoom optique et zoom hybride, n’est pas à l’abri de cela. La marque ne mentionne pas le «zoom numérique» sur sa page produit P30 Pro lorsqu’elle parle de zoom 50x (bien que ce soit le cas dans les communiqués de presse). Vous pouvez affirmer que le «numérique» dans le «zoom numérique» est impliqué à des facteurs de zoom aussi élevés, mais le consommateur moyen pourrait certainement penser qu’il y a plus.

L’exemple le plus récent vient de Realme et de son X50 Pro 5G. L’entreprise utilise de manière interchangeable «zoom 20x» et «zoom hybride 20x» dans sa commercialisation pour le téléphone, tout en revendiquant également le «zoom optique hybride 5x». Alors, quelle est la différence ici?

“Aucun, ce sont les mêmes”, a déclaré un représentant de Realme à Android Authority dans une réponse par e-mail. «Hybrid combine toujours optique et numérique. Parfois, ils indiquent «optique hybride» et évitent simplement la partie «et numérique». »

Mais pourquoi faire une distinction entre le zoom “optique 5x hybride” et le “zoom hybride 20x” si c’est la même chose, alors?

Ce n’est peut-être pas lié au zoom, mais Apple n’est pas non plus à l’abri d’un marketing de caméra maladroit. L’entreprise n’a pas expliqué de manière adéquate que son mode nuit ne fonctionne pas avec le téléobjectif, même si vous avez la possibilité de zoom 2x dans ce mode.

Il est temps de commercialiser la transparence autour du zoom

Vivo

Les fabricants de smartphones ont clairement fait un bond en avant dans les capacités de zoom au cours de la dernière année ou deux, passant de simples caméras téléobjectif 2x à des tireurs 3x et 5x. Et la tendance vers le zoom hybride a également aidé les téléphones à donner de bons résultats au-delà de leurs caméras de téléobjectif / périscope natives.

Mais la volonté d’améliorer la qualité du zoom oblige également les fabricants à commercialiser leurs capacités avec soin et de manière responsable. Que ce soit en utilisant la terminologie correcte, ou tout au moins en utilisant un astérisque lorsque le zoom est mentionné dans le matériel promotionnel et en émettant un avertissement. Après tout, les amateurs savent peut-être que le Huawei P30 Pro atteint un zoom numérique 50x et que le Galaxy S20 Ultra utilise un zoom numérique 100x, mais le consommateur moyen le sait-il?

Plus d’articles sur les smartphones