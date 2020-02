Ne sous-estimez pas l’alliance chinoise de l’App Store

Poste d’opinion par

Bogdan Petrovan

Les applis chinoises sont, pour le moins, un gâchis. Même les plus réputés, comme AppGallery de Huawei, sont pleins d’applications de mauvaise qualité, de clones et de contenu portant atteinte aux droits d’auteur.

Les logiciels, en général, restent la grande faiblesse des fabricants de téléphones chinois, du moins sur les marchés internationaux.

Il est facile de comprendre pourquoi certains ont rapidement rejeté la nouvelle cette semaine d’une alliance d’applications entre les plus grands fabricants chinois de téléphones. Cependant, je pense que c’est un peu myope.

Les Big Four se réunissent

L’initiative s’appelle, pompeusement, la Global Developer Service Alliance (GDSA). Pour l’instant, il s’agit d’offrir une plate-forme unique aux développeurs pour télécharger leurs applications qui seraient ensuite partagées entre les magasins d’applications gérés par Xiaomi, Oppo et Vivo.

Selon ., Huawei fait également partie de la GDSA. La société a refusé de commenter. Mais Huawei bénéficierait évidemment de toute initiative qui pourrait remplacer, même en partie, le Play Store de Google.

Lisez aussi: Huawei en 2020 – Tant de questions

Ensemble, Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo représentent plus de 40% du marché du téléphone. Ce sont également des rivaux féroces qui se battent bec et ongles dans une industrie hautement compétitive.

Pour que ces joueurs puissants se regroupent, ils doivent être très motivés. Le gouvernement américain a gracieusement donné l’impulsion, sous la forme d’interdictions d’exporter sur ZTE (en 2018) et Huawei (en cours).

Rien à voir ici?

Sur les quatre marques, seule Xiaomi a fait une brève déclaration sur GDSA. «La Global Developer Service Alliance sert uniquement à faciliter le téléchargement d’applications par les développeurs sur les magasins d’applications respectifs de Xiaomi, Oppo et Vivo simultanément. Il n’y a aucun intérêt concurrentiel entre ce service et Google Play Store », a déclaré la société dans un communiqué à Android Authority.

Ce déni timide n’explique pas pourquoi Xiaomi a dû conclure une «alliance mondiale» avec certains de ses plus grands rivaux juste pour construire un service de distribution d’applications simple.

Le site Web de la GDSA affirme ouvertement que ses ambitions vont au-delà d’un simple système de téléchargement unifié pour les magasins d’applications OEM. Le groupe déclare qu’il fournira «des services à guichet unique, y compris la distribution de contenu, le soutien au développement, les opérations de marketing, la promotion de la marque et la monétisation du trafic aux développeurs mondiaux».

Cela ressemble énormément à ce que Google propose via le Play Store.

Le facteur peur

Les sanctions contre Huawei et ZTE ont montré à l’industrie technologique chinoise à quel point elle est fragile. Le gouvernement américain a basculé un interrupteur et le flux de composants essentiels vient de s’arrêter.

Les interdictions ont brisé l’illusion que nous vivons dans un monde véritablement mondialisé où l’argent et les biens couleront toujours librement, indépendamment de la politique.

Bien sûr, Huawei a survécu à l’interdiction – 10 mois après le début, l’entreprise semble en bonne santé et se gâte pour un combat. Mais Huawei est le gorille de 800 livres des fabricants de téléphones chinois. Xiaomi et les marques BBK n’ont tout simplement pas l’échelle et les ressources nécessaires pour lutter contre une interdiction similaire. Regardez ce qui est arrivé à ZTE. Une entreprise beaucoup plus grande, ZTE a fermé ses usines quelques semaines à peine après que les États-Unis l’ont giflée avec une interdiction d’exportation.

Pas même le puissant Huawei n’a pu contourner le monopole complet que les États-Unis ont sur les systèmes d’exploitation mobiles – ou plutôt sur les plates-formes mobiles que les gens veulent réellement utiliser et que les développeurs d’applications souhaitent réellement prendre en charge. C’est pourquoi le Mate 30 Pro, avec son superbe matériel, est mort dans l’eau sur tous les marchés en dehors de la Chine.

La Chine appelle

Alors, que peuvent faire les ambitieux fabricants de smartphones chinois? Associez-vous, bien sûr, et essayez de créer une alternative pratique à la plate-forme de Google. L’alternative sombre est de continuer à construire un château de cartes et espérons que le département américain du Commerce ne viendra pas appeler.

À l’heure actuelle, le GDSA n’est qu’un site Web à moitié cuit, enveloppé de spéculations basées sur un reportage non confirmé. Mais je ne pense pas que ça restera comme ça longtemps.

Les équipementiers chinois ont vendu trois smartphones sur quatre en 2019. Toutes ces sociétés souhaitent prendre en charge une alternative à l’interdiction de la plate-forme Google. Même si certains peuvent penser qu’ils sont à l’abri des menaces des États-Unis, le gouvernement chinois les encouragera sûrement à monter à bord.

La Chine a mis de côté 21 milliards de dollars pour investir dans des chipsets locaux. Il a consacré des ressources massives au développement de l’IA et de la technologie 5G. En comparaison, la construction d’une plate-forme d’application serait beaucoup moins chère et tout aussi importante pour l’ambition de la Chine de diriger l’industrie technologique mondiale.

Peuvent-ils y arriver?

Les fabricants de téléphones chinois ont de bonnes raisons de se réunir et de construire une alternative au Play Store. Mais rien ne garantit qu’ils réussiront.

D’une part, les entreprises chinoises n’ont pas d’expérience dans la création de plateformes mondiales (TikTok ne compte pas). Les logiciels sont toujours leur faiblesse, bien que ce soit probablement parce qu’ils ont des priorités différentes, plutôt que par un manque de capacité technique. Samsung était ridiculisé pour son logiciel il y a quelques années à peine; il n’y a aucune raison pour que Huawei et ses pairs ne puissent pas emboîter le pas.

Construire une alternative au Play Store réussie nécessiterait des années de travail, beaucoup de ressources et un engagement sans faille. C’est peut-être trop demander à un groupe d’entreprises très différentes avec des intérêts concurrents et des visions divergentes. Surtout si les États-Unis assouplissent leur position. Xiaomi voudra-t-il toujours travailler avec Huawei dans quelques années?

Google ne se réjouira d’aucune initiative visant à affaiblir son emprise sur l’écosystème Android.

Google ne se réjouira d’aucune initiative visant à affaiblir son emprise sur l’écosystème Android. Bien qu’il ne dispose peut-être pas des moyens légaux pour empêcher l’essor des magasins d’applications concurrents, il pourrait peser lourd en réponse aux menaces pesant sur son entreprise.

La confiance – ou le manque de confiance – est un problème majeur. Un magasin d’applications parrainé par la Chine devrait convaincre des millions d’utilisateurs du monde entier de lui confier des données personnelles et des numéros de compte bancaire. C’est de plus en plus difficile, même pour les entreprises occidentales établies.

Ce concurrent du Play Store devrait également gagner la confiance des développeurs. Outre les bases comme une infrastructure technique solide, les développeurs devraient savoir que leur travail est protégé contre le piratage et la violation des droits d’auteur. Les développeurs d’applications renommés ne voudront pas être associés à des applications qui usurpent l’identité ou colportent des logiciels malveillants. C’est un problème énorme en ce moment avec de nombreux magasins d’applications chinois.

Pour ce qui vaut, les membres de GDSA savent qu’ils ont du pain sur la planche. Le groupe cible des pays comme l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Russie et les Philippines. Ce sont des pays qui ont encore beaucoup de potentiel de croissance et où l’écosystème de Google est relativement moins important qu’en Occident.

Dernières pensées

Je peux me tromper sur GDSA. Ce n’est peut-être pas la menace pour le Play Store que j’envisage. Mais je pense que les entreprises chinoises finiront par essayer de construire leur propre plate-forme mobile. Après l’interdiction de Huawei, ils ne peuvent plus tenir Google pour acquis.

S’ils réussissent, le danger est que l’écosystème Android pourrait devenir encore plus fragmenté. Les conséquences sont difficiles à prévoir. Certains peuvent être positifs – une concurrence accrue a tendance à être bonne pour les consommateurs. Certains pas tellement – l’incertitude pourrait pousser les utilisateurs vers Apple.

L’écosystème Android pourrait devenir encore plus fragmenté.

Ironiquement, l’interdiction de Huawei peut blesser Google plus que quiconque. Le risque est que les entreprises chinoises exportent le modèle sans Google qu’elles ont utilisé sur leur marché intérieur vers d’autres pays. Un avenir où le monde est divisé en sphères d’influence technologiques est envisageable.

Faites-nous part de vos pensées.